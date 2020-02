Les fans ne sont pas satisfaits de la blague prédatrice de Jim Carrey contre une journaliste

Presque tout le monde connaît le comédien populaire et célèbre Jim Carrey. Au cours des dernières décennies, Carrey s’est également fait un nom en tant qu’acteur.

Pour la plupart, Carrey est une icône bien-aimée de l’industrie du divertissement. Cependant, un incident récent survenu au cours d’une interview amène les gens du monde entier à remettre en question les intentions et le caractère de Carrey.

Le chemin vers la gloire de Jim Carrey

Carrey est née au Canada en 1962 et a commencé à jouer de la comédie à un âge relativement jeune. Il n’avait que 15 ans lorsqu’il a réservé son premier concert en stand-up.

Carrey était employé dans une usine pendant qu’il travaillait à la réalisation de ses rêves. En 1983, Carrey a pris la décision de déménager à Hollywood. Cette décision pourrait finalement rapprocher Carrey de son succès futur.

En 1990, Carrey a obtenu une place dans l’émission télévisée de comédie In Living Color. Après avoir décroché son premier grand rôle dans une émission de télévision, il a passé les prochaines années à explorer la scène cinématographique. The Mask, Dumb and Dumber et Liar Liar ne sont que trois des films dans lesquels Carrey est apparu dans les années 90.

Dans les années 2000, Carrey a continué à agir pour une variété de films et de films différents. De How the Grinch Stole Christmas à Bruce Almighty, le public a été captivé par sa variété de performances et de compétences. Carrey ne reste cependant jamais trop loin de ses racines comiques. Se lancer dans le plaisir avec Dick et Jane était dans l’allée de Carrey.

Plus récemment, la deuxième saison de la série Showtime dans laquelle il joue vient de commencer à diffuser sa deuxième saison.

La récente question controversée impliquant Jim Carrey

Carrey a été moulé dans Sonic the Hedgehog qui vient de sortir. Son rôle l’obligeait à être le méchant et à assumer le rôle du tristement célèbre Dr Robotnik.

Charlotte Long interviewait Carrey au sujet du nouveau film lorsque les choses semblaient soudainement devenir incontrôlables. S’inspirant du film, Long a demandé à Carrey s’il y avait quelque chose qu’il avait sur sa liste de seaux similaire à Sonic et au film.

Quand Long lui avait posé la question, la réponse de Carrey de «juste toi» a provoqué beaucoup de réactions de controverse.

Certaines personnes affirment que Carrey est allé trop loin avec son commentaire. Une utilisatrice de Twitter l’a qualifié de «balle-molle», tandis qu’une autre utilisatrice de la plateforme a déclaré qu’elle avait perdu tout respect pour Carrey

Certaines personnes soutiennent que ses paroles ont été mal interprétées hors de leur contexte.

Carrey a été soumis à un examen minutieux alors que son interview fait son chemin dans les médias. Les fans sur Twitter ne sont pas impressionnés et tiennent Carrey responsable de ses paroles.

Jim Carrey a-t-il déjà été problématique dans le passé?

Jim Carrey | Lia Toby / WireImage

Bien qu’il soit clairement talentueux, il a un peu la réputation d’être problématique. Dans le passé, les réalisateurs et les acteurs ont exprimé leurs frustrations quant à son incapacité à prendre conseil et direction lors du tournage. Beaucoup de gens considèrent Carrey comme un risque en ce qui concerne le public et la perception.

Carrey est une figure emblématique de la scène comique et de l’industrie du théâtre depuis des décennies. C’est un artiste de toutes les manières possibles, mais bien qu’il soit très talentueux, cela ne le rend pas infaillible. Les médias sociaux et le public ont mis cela en lumière avec son commentaire inapproprié dans cette récente interview.

Bien que Carrey n’ait pas officiellement commenté, son publiciste, Marleah Leslie, a publié une déclaration au HuffPost: «C’est une non-histoire ridicule. La citation complète de Jim était «Juste toi! Ça y est, j’ai fini maintenant! »Faisant clairement et de bon cœur que l’interview figure en tête de sa liste de choses à faire. Il ne s’agissait nullement d’une référence à la journaliste elle-même. Ceci est un autre exemple d’un titre de clickbait se penchant vers le côté obscur de la «culture du défilement» – une sale affaire faite par et pour des personnes dont l’esprit est sale. »