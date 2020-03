Les fans n’ont plus à imaginer à quoi ressemblerait Captain America avec une barbe pleine

Captain America est un personnage emblématique, rendu célèbre au départ par les bandes dessinées Marvel. Ces dernières années, «Cap» a pris une nouvelle vie grâce aux films Marvel incroyablement populaires, tels que Captain America: The First Avenger et Captain America: The Winter Soldier.

Décrit par Chris Evans, Captain America est maintenant, plus que jamais, un symbole de la popularité durable de Marvel ainsi que de l’esprit américain. Bien que le personnage soit temporairement interrompu par les films, alors que Marvel planifie leur prochaine série de films, les fans aiment toujours spéculer sur ce qui s’est passé dans les films et les façons dont ils auraient pu être différents.

Récemment, un fan a photographié une barbe sur le visage de Captain America dans une photo de Avengers: Fin de partie – et cela a déclenché une tempête de feu dans les commentaires sur Reddit.

“Avengers: Endgame” est un film à succès

Sorti en avril 2019, Avengers: Fin de partie a rapidement battu des records au box-office pour devenir l’un des films les plus populaires de tous les temps. Point culminant d’une histoire de dix ans, le film a décrit la façon dont l’équipe des Avengers a pu vaincre le supervillain Thanos et rétablir l’ordre dans le monde.

Avec des stars comme Robert Downey Jr., Evans, Scarlett Johansson, Chris Pratt et bien d’autres, le film était non seulement passionnant sur le plan émotionnel, mais aussi bourré d’action et passionnant. Les fans ont vu plusieurs de leurs héros préférés donner leur vie dans le sacrifice ultime pour le bien de l’humanité.

Iron Man et Black Widow, joués par Downey Jr. et Johansson, respectivement, ont rencontré leur destin de manière vraiment déchirante. D’autres héros, comme Captain America, ont profité d’un envoi digne d’un livre de contes.

Cap, après avoir rejoint la lutte contre Thanos, a choisi de jouer vite et librement avec le temps et est retourné à ses plus jeunes jours. Le film s’est terminé par une douce scène de Captain America dansant avec son amour de longue date, Peggy Carter.

Captain America est l’un des personnages Marvel les plus aimés

Chris Evans dans Captain America: Civil War | Marvel Studios

Captain America a traversé l’un des arcs les plus spectaculaires de tous les personnages de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Aussi connu sous le nom de Steve Rogers, il a joué un rôle majeur dans sept films Marvel récents et un caméo dans quatre d’entre eux. Evans est devenu étroitement lié au personnage et de nombreux fans les considèrent comme une seule et même personne.

En 2010, Evans a été choisi comme Captain America, et son premier film était Captain America 2011: The First Avenger. Le film a exploré la transformation de Rogers en Captain America, un super-soldat génétiquement amélioré, et comment il a été transporté à l’ère moderne après son héroïsme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans les films qui ont suivi, Rogers est devenu l’un des principaux Avengers et a travaillé dur pour apporter la paix et la justice aux gens du monde entier.

Les fans ont photographié une barbe sur le visage de Captain America dans “Endgame”

Dans Avengers: Infinity War, Captain America était un fugitif du gouvernement, ramené dans le giron pour rejoindre la lutte contre Thanos. Dans ce film, il a secoué une courte barbe, indiquant son temps loin du public. Cependant, au moment de la première de Avengers: Fin de partie, Cap était à nouveau rasé de près.

Récemment, un fan a posté sur Reddit une photo montrant Captain America dans Endgame, avec une barbe sautée sur son visage. Alors que certains fans ont aimé la manipulation de photos, d’autres ont déclaré que cela n’aurait aucun sens pour lui d’avoir une barbe dans ce dernier film, car il n’a fait pousser la barbe que lorsqu’il était «un justicier».

Pourtant, une affiche sur Reddit a donné une certaine clarté à la photo, disant que “la raison pour laquelle Cap rasé était d’éviter tout ressentiment potentiel que Tony obtiendrait de voir tabassé, barbu, sur la course Cap.” Certes, la photo a conduit à une discussion très intéressante et a montré que les gens aiment toujours discuter des thèmes et des images dans le MCU.