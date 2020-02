Les fans ont déjà repéré des incohérences en raison du saut de temps

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la première de la saison 5 d’Outlander, et les fans ont hâte de voir Jamie (Sam Heughan) et Claire Fraser (Caitriona Balfe) de retour en action. La prochaine saison continuera le voyage de Jamie et Claire en Amérique et mettra à l’épreuve leur loyauté comme jamais auparavant. Bien que l’excitation soit élevée, les fans ont remarqué quelques incohérences avec la façon dont certains des personnages sont vieillis.

«Outlander» met en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe | Michael Kovac / . pour Starz Entertainment LLC

Un regard sur les sauts dans le temps d’Outlander

Avec Claire étant un voyageur du temps et tout, Outlander a présenté pas mal de sauts dans le temps au cours des quatre dernières saisons. Entre la deuxième et la troisième saison, par exemple, une vingtaine d’années se sont écoulées avant que Jamie et Claire ne se réunissent.

La saison 5 d’Outlander est basée sur le livre de Diana Gabaldon, The

Fiery Cross, et reprend à peu près après les événements de la précédente

saison, qui a été fixé à la fin du 18e siècle.

Mais étant donné tous les sauts de temps des saisons précédentes, les fans sont

se demandant quel âge Jamie et Claire sont censés être.

Au début du spectacle, Claire avait 26 ans lorsqu’elle

voyagé dans le temps. Elle a rencontré Jamie alors qu’il n’avait que 23 ans. Les 20 ans

l’écart après la saison 2 (plus tous les autres sauts mineurs) les met tous les deux

au milieu de la cinquantaine au début de la saison 5.

Outlander a vieilli les deux personnages pour représenter tous les

années qui se sont écoulées, c’est là que certains fans ont remarqué des incohérences.

Les fans découvrent des incohérences d’âge dans la saison 5

Starz a récemment publié une bande-annonce pour la nouvelle saison d’Outlander, qui nous a permis de mieux comprendre comment Jamie et Claire ont vieilli cette saison. La bande-annonce présente Claire avec de nombreuses mèches grises dans ses cheveux, tandis que Jamie ne semble pas avoir beaucoup vieilli.

Selon Express,

de nombreux fans ont l’impression que la série a vieilli Claire à un rythme beaucoup plus rapide que

Jamie. Un fan a même souligné à quel point Claire avait l’air jeune sur certains plans et assez

vieux chez les autres.

«Pour moi, ils l’ont vieillie trop vite et trop», explique un fan

commenté. “Je vois des scènes où elle a l’air jeune parfois et a les cheveux gris

plus dans d’autres. Cela n’affecte pas l’histoire, mais c’est perceptible. »

Dans la vraie vie, Balfe et Heughan sont très proches en âge. L’actrice vient d’avoir 40 ans alors que Heughan a 39 ans. Même encore, les fans ne sont pas convaincus que l’un d’eux semble avoir plus de 50 ans dans la série.

Une explication derrière le vieillissement des personnages concerne

Connaissances médicales de Claire. Elle a probablement conseillé Jamie et le reste de son

famille sur la façon de manger sainement et de prendre soin de son corps,

les gens au 18e siècle ne savaient pas.

Le producteur exécutif d’Outlander parle du vieillissement de Claire et Jamie

En parlant de sauts dans le temps, le producteur exécutif d’Outlander, Maril

Davis a parlé de la façon dont ils ont vieilli Jamie et Claire entre les saisons deux et

Trois.

Davis a expliqué comment il est plus difficile de vieillir quelque chose de 10 à

20 ans, au lieu de faire croire à un homme de 30 ans qu’ils ont 80 ans.

“Il est difficile de faire en sorte que les jeunes aient l’air de plus en plus

plus vieux », a-t-elle déclaré. “C’est évidemment un peu plus facile – et je mets

“Plus facile” entre guillemets – si vous faites vieillir quelqu’un de 30 à 80 ans. “

Elle a ajouté que Heughan et Balfe semblent jeunes dans la vraie vie, ce qui

a seulement rendu leur vieillissement encore plus difficile. Pour obtenir un look plus ancien, Davis et

son équipe a utilisé beaucoup de maquillage et de cheveux, ainsi que des travaux de prothèse.

Les fans peuvent ne pas aimer le produit final, mais le spectacle a clairement mis un

beaucoup de réflexion sur la façon dont ils veulent vieillir Jamie et Claire.

Caitriona Balfe s’ouvre sur la saison 5

Mis à part les incohérences de vieillissement, les fans sont vraiment impatients de

saison 5 d’Outlander. Quelques semaines avant la grande première, Balfe était assis

vers le bas et ouvert sur ce qui est à venir pour Claire.

L’actrice a révélé qu’il est agréable de jouer un personnage qui est

à un endroit confortable dans la vie. Elle a également assuré aux fans que Claire et Jamie

seront confrontés à de nombreux obstacles à venir, mais à la fin de la journée, ils

ont toujours de la famille sur laquelle s’appuyer.

“Évidemment, des choses vont se produire, et il y aura du noir

moments, mais je pense que, dans l’ensemble, elle a sa famille, elle a de l’amour

sa vie, elle a une passion et une vocation. Je suppose que cela fait d’elle une très

personne complète et bien équilibrée, et c’est agréable de jouer ça », a-t-elle expliqué.

Balfe et Heughan n’ont pas commenté toutes les spéculations

entourant le processus de vieillissement sur Outlander. Espérons que les personnages

regardez un peu mieux dans la saison que dans la bande-annonce.

La saison 5 d’Outlander devrait être diffusée le 16 février sur Starz. Les fans peuvent également diffuser les deux premières saisons sur Netflix.