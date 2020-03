Les fans ont des réactions mitigées au segment “Les femmes disent tout” sur l’intimidation en ligne

Les émotions étaient vives sur le dernier spécial Bachelor: Women Tell All.

Bien que l’épisode comprenait le drame habituel que nous avons l’habitude de voir cette saison, il a également eu un moment de sérieux lorsque les concurrents de Peter Weber ont pris le temps de partager leurs expériences avec la haine et l’intimidation en ligne.

Le baccalauréat: les femmes racontent tout | Kelsey McNeal via .

Alors que de nombreux fans ont applaudi les femmes pour s’être ouvertes sur cette dure réalité, d’autres ont qualifié ce segment d’hypocrite – affirmant que les femmes elles-mêmes sont les véritables intimidateurs.

Bachelor Nation veut mettre fin à la haine en ligne

De nombreuses célébrités ont été ouvertes à propos de leurs expériences avec des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, mais les membres de Bachelor Nation savent à quel point les paroles des gens peuvent être blessantes.

Le 2 mars, l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay a dirigé un segment émotionnel lors de l’épisode Women Tell All, où elle a abordé cette question avec les candidates de la saison de Weber.

Au cours de la séance émotionnelle, Lindsay a lu certains commentaires qu’elle a qualifiés de «graphiques, explicites et choquants» qui ont été envoyés à quelques-unes des femmes.

Comme les messages étaient extrêmement bouleversants, nous n’allons pas les réécrire, mais ils comprenaient des injures, des trolls disant aux femmes de se suicider, des menaces, voire des insultes raciales.

Après que Lindsay ait lu les commentaires, les femmes ont fondu en larmes en partageant à quel point ces remarques les ont affectées et ont supplié les trolls de cesser de répandre la négativité.

Même les femmes qui ne se sont pas exprimées sur l’intimidation en ligne ont offert un soutien à celles qui l’ont fait sur scène.

Bien que la conversation ait été difficile à regarder, c’était quelque chose qui devait se produire – non seulement pour sensibiliser, mais pour être solidaire avec ceux qui ont traité la haine en ligne.

Comme il s’agissait d’un épisode WTA non conventionnel, bien sûr, les fans ont rapidement partagé leurs réactions à ce segment émotionnel sur Twitter.

Alors que de nombreux fans ont aimé que l’émission prenne du temps pour s’attaquer à la haine, d’autres ont rapidement souligné que les trolls en ligne ne sont pas les seuls coupables d’intimidation.

Les fans appellent les femmes hypocrites

Bien que ce segment ait touché les cordes sensibles de nombreuses personnes, il n’a pas eu le même effet sur certains utilisateurs de Twitter.

Pendant le moment émotionnel, de nombreux fans se sont tournés vers Twitter pour appeler les femmes à vouloir mettre un terme à l’intimidation même si elles n’étaient pas les plus gentilles les unes des autres tout au long de la saison.

Étant donné que les concurrents se disputaient et se rabaissaient toujours, les fans ont estimé qu’il était hypocrite des femmes – qui ont passé le début de la spéciale à se disputer les drames passés entre elles – pour être soudainement contre la propagation de la négativité.

“Un peu hypocrite pour Sydney et Tammy de pleurer d’être victimes d’intimidation en ligne alors qu’elles ont légitimement intimidé d’autres femmes dans la série”, a tweeté une fan.

“Ces filles pleurent sur l’intimidation qu’elles reçoivent en ligne alors que 70% d’entre elles ont été les plus grosses intimidatrices et le groupe de filles le plus méchant que j’ai jamais vu dans cette émission m’a laissé perplexe”, a écrit un autre fan.

“Ils ont vraiment un message d’intérêt public anti-intimidation dans une émission qui se développe sur les filles qui se brimentent mutuellement ??”, a déclaré quelqu’un d’autre.

Certains ont même l’impression que les femmes auraient dû être mises sur la sellette pour s’être agressées verbalement plusieurs fois cette saison.

“Évidemment, ne préconisez pas l’intimidation sur Internet, mais pourquoi personne n’appelle-t-il ces filles pour le comportement odieux et l’intimidation qu’elles ont montré les unes aux autres? Sydney pleure d’être un modèle tout en attaquant plusieurs filles avec sa clique, donc hypocrite », a interrogé une personne.

Bien que certaines personnes aient considéré ce segment comme hypocrite, il a quand même mis en lumière la réalité troublante dans laquelle vivent de nombreuses personnes.

L’intimidation en ligne continue d’être un problème, mais maintenant que Bachelor Nation a attiré l’attention sur cette question, nous espérons que ce comportement commencera enfin à se calmer.