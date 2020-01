Les fans ont des réactions mitigées au souhait de Jennifer Lopez de sortir des États-Unis

Après avoir passé plus de deux décennies sous les projecteurs, Jennifer Lopez a hâte de s’installer. Elle a déclaré dans une nouvelle interview qu’elle aimerait s’éloigner des États-Unis et vivre une vie «plus simple» dans une petite ville à l’étranger. Naturellement, les fans ont beaucoup à dire à ce sujet, certains soutenant pleinement Lopez et d’autres plaidant pour qu’elle reste.

Jennifer Lopez sur le tapis rouge | Frazer Harrison / .

Jennifer Lopez parle de quitter les États-Unis

Lopez, originaire de New York, s’est ouverte à Vanity Fair dans une interview publiée le 14 janvier. Lorsqu’on lui a demandé de nommer quelque chose sur sa liste de seaux, l’artiste «Jenny from the Block» a partagé son rêve de vivre en dehors de l’Amérique.

“J’adorerais vivre ailleurs qu’aux États-Unis, dans une petite ville d’Italie ou à l’autre bout du monde, à Bali”, a avoué Lopez.

«Trouvez une autre vie où c’est un peu plus simple et organique et où je peux faire du vélo, acheter du pain, le mettre dans mon panier, puis rentrer chez moi et y mettre de la gelée, manger et peindre, ou asseyez-vous dans une chaise berçante où il y avait une belle vue sur un olivier ou un chêne et je pouvais juste sentir », a-t-elle poursuivi. “J’ai des fantasmes comme ça.”

Les fans réagissent aux commentaires de Jennifer Lopez sur la vie dans un autre pays

De nombreuses personnes ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’elles soutiennent totalement Lopez, expliquant qu’elle mérite de vivre comme elle le souhaite.

“Elle a fait des millions, alors pourquoi ne renoncerait-elle pas à la soi-disant vie de célébrité pour profiter des choses simples de la vie dans un bel endroit car elle n’aura jamais à se soucier de l’argent”, a déclaré une personne (via Pop Culture). “Sortez avant que les gens ne vous demandent pourquoi vous êtes toujours là.”

“Bien pour elle, j’aimerais aussi avoir le confort d’une petite ville … Plus de pouvoir pour elle”, a commenté une autre.

“Excellent coup”, a déclaré une troisième personne sur Twitter.

Cependant, d’autres postes avaient un ton plus sombre.

“Comment vais-je continuer?”, A demandé un fan sur Twitter.

Un autre a plaidé: «S’il vous plaît, ne partez pas.»

Une personne a même dit avoir trouvé les commentaires de Lopez «étranges», avec un homme écrivant sur Facebook: «Je trouve ça bizarre non, je trouve ironique que les gens veuillent quitter le pays qui leur a donné leur éducation et leur richesse. Tu penses qu’elle aurait pu faire ça ailleurs?

Jennifer Lopez ne va nulle part pour l’instant

Ne le tordez pas – Lopez ne prévoit pas de franchir cette étape de sitôt. Au moment de l’écriture, elle est occupée par tant de choses, y compris sa musique et sa carrière d’actrice.

Lopez prévoit également son mariage avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez, avec qui elle s’est fiancée en mars 2019 après une relation de deux ans.

Et elle se prépare pour le Super Bowl LIV, qui se déroulera le 2 février à Miami. Lopez se produira aux côtés de Shakira, et les deux ont promis de proposer un spectacle «amusant».

“Nous voulons créer un spectacle magnifique, percutant, agréable et amusant pour tout le monde”, a déclaré Lopez à Extra en octobre 2019. “Nous voulons rassembler tout le monde. C’est le but. En tant qu’artistes, nous avons ce don rare de pouvoir le faire, et c’est ce que je pense que notre objectif principal est. “

Cela dit, ne comptez pas encore Lopez.