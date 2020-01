Les fans ont été choqués par les commentaires torrides d’une demoiselle d’honneur sur les préférences sexuelles de la mariée de cette saison 10

Au début, les fans de Lifetime’s Married at First Sight s’inquiétaient plus que peu de Katie Conrad, 25 ans, et de Derek Sherman, 26 ans.

Alors que Derek semblait prête à se lancer dans une nouvelle aventure en épousant une inconnue sélectionnée par des experts, Katie a été secouée par une soudaine profession d’amour d’un ex-petit ami juste avant son mariage. Les fans de MAFS craignaient que Katie ne soit pas prête pour le mariage et qu’elle puisse briser le cœur de Derek.

Mais dans l’épisode du 15 janvier de la saison 10 de MAFS, «J’ai épousé un étranger», Katie et Derek semblaient être bien assorties après tout… du moins à un égard. Les fans ont eu un coup de pied dans la conversation de Derek avec une demoiselle d’honneur éméché (d’accord, au-delà de l’ivresse) sur les préférences sexuelles de Katie.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Une des demoiselles d’honneur de Katie s’est entretenue avec Derek sur ses préférences sexuelles

Même si Katie avait peut-être eu des problèmes avec les pieds froids avant son mariage, il semblait que leur attirance mutuelle ne serait pas un problème. “Derek est chaud”, a admis Katie aux amis de Derek lors de la réception de mariage.

Les amis de Katie, quant à eux, sont devenus un peu plus torrides que ceux de Derek. “Tu vas f *** Katie ce soir?” La demoiselle d’honneur (très ivre) de Katie, Kaitlin, a demandé au nouveau mari de son amie.

Derek a craché sa bière et a déclaré: «Donc, ça revient à ça! En fait, j’y ai réfléchi un peu… parce qu’il y a tellement de pression. »

Alors que le marié à la première vue commençait à expliquer qu’il ne s’attendait à rien la première nuit, Kaitlin le coupa et passa directement à la poursuite. «Tu veux la baiser ou quoi?» Insista-t-elle.

À son crédit, Derek a essayé de garder les choses en douceur. “Écoutez, je suis fermement convaincu que le sexe est très important dans une relation”, a-t-il déclaré aux amis de Katie. Cependant, il a ajouté que ce n’était pas la seule chose qui comptait pour que le mariage fonctionne.

Derek a dit qu’il était ravi de découvrir que sa fiancée était une «amante passionnée»

Mais Kaitlin ne craignait pas la version PG de Derek de la discussion sur le sexe. “Un mariage est construit sur … comme, oui, il est construit sur d’autres choses, mais s’il n’y a pas ce feu initial … elle a besoin de feu”, a-t-elle insisté.

Le marié du MAFS avait l’air amusé en demandant: «Qu’est-ce que le feu? Juste pour que je sache. “

La demoiselle d’honneur de Katie est devenue un peu plus graphique en expliquant: “Le feu, comme, j’ai besoin que tu te coiffes.”

Derek a gardé la classe dans l’instant, mais il semblait bon enfant au sujet de l’interrogation sexuelle et excité par la conversation. “Je découvre qu’elle est une amante passionnée, une amante intense”, a-t-il déclaré aux producteurs de Lifetime. «Mais un amant est quand même génial. Elle veut juste ressentir de la chaleur. J’ai hâte de vous apporter cette chaleur. »

Les fans de «Marié à première vue» ne pouvaient pas en avoir assez des propos sales

Alors que certains pensaient que c’était un peu choquant, de nombreux fans de Marié à la première vue ne pouvaient pas en avoir assez de Kaitlin et de la conversation torride de lune de miel.

“Les demoiselles d’honneur de Katie étaient la meilleure partie de l’émission. Plus Kaitlin, s’il vous plaît et merci! », A écrit un spectateur sur Twitter.

Une autre a plaisanté: “Les amis / demoiselles d’honneur ivres de Katie donnent des conseils à Derek qui pourraient conduire à des arrestations dans les 50 États.”

D’autres ne pouvaient pas croire que les demoiselles d’honneur de Katie étaient devenues si graphiques. «Tu vas la baiser ou non? La demoiselle d’honneur ivre de Katie est la MVP de cet épisode », a écrit un spectateur du MAFS.

Il semble que la conversation ait fonctionné, cependant: dans l’aperçu du prochain épisode, Katie et Derek admettent qu’ils ont eu des relations sexuelles… et semblent assez heureux à ce sujet.