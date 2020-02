Les fans ont signé une pétition pour faire licencier un co-animateur de la télévision

The View est l’une des émissions les plus anciennes d’ABC – vous l’aimez ou vous la détestez. Il semble que tout le monde a quelque chose à dire sur le spectacle.

Et cela a probablement quelque chose à voir avec la distribution en rotation d’hôtes animés. De Elizabeth Hasselbeck à Rosie O’Donnell et Meghan McCain et Whoopi Goldberg, les opinions sur The View ne manquent pas.

Et c’est comme ça que ça doit être, non? Après tout, l’objectif de l’émission est que les hôtes partagent leur «point de vue». Mais les fans ne sont pas toujours satisfaits des vues partagées sur la série et ils ont montré leur propre point de vue avec force et force.

Depuis combien de temps “The View” est-il en ondes?

L’émission The View d’ABC a été créée le 11 août 1997. Créée par Barbara Walters, présentatrice de nouvelles, la série a rapidement gagné un énorme succès.

L’émission a pu communiquer avec le public et a apporté un tout nouveau format à la télévision – un format qui a depuis été reproduit à plusieurs reprises. Avec Walters à la barre, l’émission a également présenté Meredith Vieira, Star Jones, Debbie Matenopoulos et Joy Behar.

Depuis sa première, le spectacle a vu plusieurs changements d’hébergement. Matenopoulos a été la première à quitter en 1999 et Walters a quitté le spectacle qu’elle avait créé en 2014. Aujourd’hui, le spectacle présente Meghan McCain, Abby Huntsman, Sunny Hostin, Joy Behar et Whoopi Goldberg.

Alors que le spectacle a d’abord connu un succès universel, les critiques considèrent aujourd’hui le spectacle comme un talk-show libéral.

Les fans ont signé une pétition pour faire retirer un certain hôte

Raven Symone | Groupe d’images LA / Disney Channel via .

The View a réglé sa part de controverse. Et les fans (et les critiques) n’ont jamais peur de dire ce qu’ils pensent. En fait, il y a eu plusieurs fois où il y a eu des pétitions pour que certains hôtes soient retirés de la série.

En 2015, les fans ont demandé que l’ancienne star de Disney Raven Symone soit retirée de la série. Les fans ont fait valoir que Symone avait fait plusieurs remarques inappropriées et n’était pas un bon représentant pour les personnes de couleur.

Une pétition de change.org déclare que l’actrice «jetait son spiel ignorant et haïssant sur la vue depuis assez longtemps». Bien qu’il y ait eu plusieurs incidents en question, ce sont les remarques de Symone sur un officier de police scolaire qui a agressé un élève qui avaient des fans demandant le retrait de la star. La conversation en question commence à 2 h 50 dans la vidéo ci-dessous.

La pétition a obtenu un soutien important avec près de 140 000 signatures. Mais ABC a soutenu leur hôte, déclarant: «Nous aimons Raven. Elle est confiante, authentique et avisée, toutes les qualités qui font d’elle un excellent ajout au panel. »

Symone a quitté la série en 2016 pour participer à la suite de That’s So Raven.

Ce n’était pas la seule fois que les fans demandaient à un hôte de partir

La pétition pour la suppression de Symone n’est pas vraiment une surprise. The View a fait l’objet de nombreux scandales. En fait, maintenant, les fans demandent à Meghan McCain de démissionner.

McCain a été au centre de plusieurs différends dans l’émission et est le seul représentant républicain du panel.

La récente pétition semble très familière à celle contre Symone en 2015. Cette pétition (également via change.org) déclare que McCain apporte «aigreur et immaturité» à l’émission. Jusqu’à présent, la pétition compte plus de 5 000 partisans, mais les hôtes la prennent trop au sérieux.

Goldberg et McCain ont récemment abordé une dispute entre les deux hôtes qui a attiré beaucoup d’attention. Au cours de la dispute, Goldberg a dit à McCain de «cesser de parler», ce qui a manifestement surpris McCain.

Mais Goldberg a déclaré au public: «les choses chauffent», notant les arguments précédents et comparant l’argument aux discussions à la table du dîner de tout le monde. McCain était d’accord avec les sentiments de Goldberg en disant qu’elle aime beaucoup son co-hôte et qu’ils s’entendent très bien.