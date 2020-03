Les fans ont une théorie selon laquelle Peter Weber va tirer un Arie et changer son choix final

Le podcast Chatty Broads avec Bekah et Jess est animé par un ancien de The Bachelor, Bekah Martinez (qui est apparu sur la saison de Luyendyk Jr. d’Arie), et l’ami / superfan de Bachelor de Martinez, Jess Ambrose. Les deux récapitulent souvent les épisodes de la franchise The Bachelor, et en discutant d’un épisode récent de la saison 24 de Peter Weber, les podcasteurs ont évoqué une théorie des fans sur la finale. Ambrose et Martinez pensent que Pilot Pete pourrait suivre les traces de Luyendyk et changer de choix après la dernière rose. Mais ont-ils les reçus?

Peter Weber et Hannah Ann Sluss sur le baccalauréat

Que se passera-t-il lors de la finale de la saison de Peter Weber “The Bachelor”?

Récemment, Martinez et Ambrose ont discuté de leurs théories finales de Bachelor sur leur podcast. Ils ont été choqués (et impressionnés) par la ténacité de Hannah Ann Sluss en tant que candidate.

“Quoi qu’il arrive, je ne pars pas”, a-t-elle déclaré à Weber lors de son rendez-vous avec Fantasy Suite.

“Je me demande maintenant si cela préfigure”, a déclaré Ambrose sur Chatty Broads. ” Oui. ” Ambrose a offert une intrigue finale possible pour The Bachelor Season 24.

“Quand nous voyons la finale, est [Weber] s’enfuir pour faire face à des choses potentielles avec Madi », a-t-elle prédit,« et Hannah va-t-elle être du genre «je reste ici quoi qu’il arrive». »

La recaptrice du baccalauréat a poursuivi son hypothèse:

Arie Luyendyk Jr. et Lauren Burnham Lyuendyk dans The Bachelor

Allons-nous avoir une situation Arie-Becca-Lauren où [Weber] choisit Madi, puis il finit par aller avec Hannah Ann, parce qu’il se rend compte que Madi et son style de vie ne correspondent pas? Mais Hannah Ann est toujours là, comme elle le dit?

“Oh sh * t,” répondit Martinez. “Je n’y ai même pas pensé.”

Le pilote Pete choisira-t-il Madison Prewett ou Hannah Ann Sluss? Les fans ont une théorie

“Tu sais ce que j’ai entendu?” Ambrose a continué. “Je me souviens avoir vu ça sur Instagram.” Elle a expliqué la théorie des fans de licence:

Il y a ces deux filles qui ont cette folle… théorie. Et tout cela est lié au fait que la seule saison de The Bachelor qu’ils ont mise sur Netflix était la saison de Jason, qui était l’OG de quitter sa fille d’origine pour la deuxième fille.

Ambrose se demande «est-ce la préfiguration?» Jason Mesnick a rompu avec son premier choix dans The Bachelor. Il a renoué avec son deuxième choix, Molly Mesnick (anciennement: Malaney) dans «After the Finale Rose».

“Est-ce que les gens vont revenir et regarder à nouveau la saison de Jason, maintenant?” Demanda Martinez.

Sur la saison de The Bachelor d'Arie Luyendyk Jr., Jason Mesnick et Molly Mesnick ont ​​visité l'épisode «After the Final Rose»

“Oui,” répondit Ambrose, “et peut-être que Jason se présentera avec Molly au‘ After the Final Rose. ‘»

“Encore une fois”, a plaisanté Martinez. Parce que bien sûr, c’est ce qui s’est passé sur la saison d’Arie Luyendyk Jr. Mais Ambrose a également souligné que Luyendyk est également plus impliqué dans Bachelor Nation cette saison qu’il ne l’a été dans le passé.

“C’est la première saison qu’Arie et Lauren couvrent avec leur petit YouTube [videos]», A déclaré Ambrose. “Je ne sais pas, les gars.”

“Et ce sont aussi deux des meilleures réussites”, a déclaré Martinez à propos des deux célibataires qui ont changé leur choix final. Luyendyk et Mesnick, après avoir échangé leur fiancé, sont restés ensemble. Ce qui est un exploit assez impressionnant pour un couple de célibataires. Et, c’est quelque chose qu’ABC voudrait certainement souligner – surtout si Weber fait le même coup.

Que pensent les parents de Weber de son choix final parmi les concurrents de la saison 24?

“D’accord, mais Peter a parlé dans des interviews”, a expliqué Martinez à son co-animateur de podcast. “Et n’a-t-il pas dit dans une interview:” Je savais depuis des semaines que c’était elle “, ou quelque chose comme ça?”

“Ouais, mais je pouvais le voir dire ça”, a répondu Ambrose. “Parler de son * ss.”

«De plus, a-t-elle poursuivi, j’ai ce sentiment maintenant. Barbra est-elle en train de dire «ramenez-la chez nous; c’est de cela que sont faites les histoires d’amour. “Est-ce que c’est filmé après?” (Comme dans, après l’enregistrement de The Bachelor).

“Je me sens comme non, mais j’espère que oui”, a déclaré Martinez.

Un ancien candidat sur «The Bachelor» pense que Sluss est un meilleur match pour Peter Weber

“Je vais le dire”, a déclaré Martinez. “Après avoir regardé toute cette semaine jouer, Hannah Ann est le meilleur choix pour Peter.”

Elle a expliqué son raisonnement:

Leurs styles de vie correspondent, leurs personnalités correspondent, ce qu’ils recherchent tous les deux. En fait, je pense aux croyances et à part ça, je pense qu’il pourrait y avoir un conflit… avec Madison et Peter parce que je la vois en quelque sorte avoir des problèmes avec le fait qu’il soit souvent parti, avec les voyages.

Prewett, comme le rappelle Martinez aux auditeurs, veut un mari qui est «un chef spirituel». Mais en dehors de l’aspect religieux, le bachelor alum devine que Prewett veut «que quelqu’un soit un chef de file du foyer et qu’il soit présent».

Prewett, soutient également Ambrose, a une «forte personnalité».

«Je pouvais la voir vouloir aller le chercher dans la vie», dit Ambrose. Ce qui signifie: avoir sa propre carrière.

“Comment va-t-elle faire ça et le laisser absent pendant des périodes?” Martinez s’est interrogé sur le calendrier des pilotes de Weber. “Il semble qu’il est souvent en déplacement.”

Portrait de Madison Prewett pour The Bachelor

“Cela fonctionne mieux avec Hannah Ann”, fait valoir Martinez.

Est-ce que Prewett allait être le choix final, se demanda Ambrose, mais «il va après Hannah Ann parce qu’elle sera toujours là?».

Étant donné que Chris Harrison a déclaré que Pilot Pete ne savait même pas comment se terminait cette saison de The Bachelor sur “Women Tell All?” Tout est possible.

Les transactions de Venmo prédisent-elles l’épisode final de la saison 2020 de «Bachelor»?

Dans un épisode plus récent, les voyants bavards ont souligné les preuves Venmo. Apparemment, les fans de Bachelor ont remarqué que Weber et Sluss interagissaient sur Venmo il y a environ un mois. Cependant, plus récemment, ces transactions ont été conclues entre Pilot Pete et Prewett. Cela semble être une preuve supplémentaire que le célibataire choisit Sluss et change d’avis après coup pour suivre son cœur.

Donc, peut-être que cette larme de «ramener chez elle» de la mère de Weber est vraiment à propos de Prewett. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas attendre # BarbraGate2020.