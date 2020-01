Les fans paniquent avec cette Jennifer Aniston, Brad Pitt Photo aux SAG Awards 2020

Jennifer Aniston et Brad Pitt étaient tous les deux présents aux SAG Awards 2020. L’ancien couple qui s’est séparé en 2005 a été vu ensemble lors de la remise des prix cette année, car ils ont tous deux fait un signe de tête pour leur travail. Aniston a été reconnue pour son travail sur The Morning Show, tandis que Pitt a reçu des distinctions pour son travail sur Once Upon a Time à Hollywood.

Brad Pitt et Jennifer Aniston | Emma McIntyre / . pour Turner

Ils ont tous deux remporté les SAG Awards dans leurs catégories respectives et se sont partagés et se sont félicités dans les coulisses. Des photos et des vidéos ont fait surface à la suite de leur rencontre et les fans paniquent de partager leurs réflexions sur Twitter.

“Jennifer Aniston et Brad Pitt n’ont évidemment aucun bœuf l’un envers l’autre”, a écrit un fan. “C’est agréable de revoir les deux ensemble, même si ce n’est que pour une nuit.”

“Je sais que tous ceux qui attendaient que Brad Pitt et Jennifer Aniston se réunissent sont heureux en ce moment”, a ajouté un autre fan.

“Je devrais certainement être endormi en ce moment, mais toutes ces photos de Jennifer Aniston et Brad Pitt m’ont trop secoué pour dormir”, a commenté un autre utilisateur de Twitter.

Il y a eu un autre moment qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Les caméras ont surpris Pitt en train de regarder Aniston dans les coulisses d’un moniteur alors qu’elle acceptait son prix. Pitt a montré qu’il était vraiment heureux pour son ex-femme et l’a soutenue pour sa victoire.

Brad Pitt gagne

Pitt a remporté le prix de l’acteur masculin dans une catégorie de second rôle pour son travail dans le film Quentin Tarantino. Quand il est monté sur scène, Pitt a raconté des blagues sur ce qu’il allait faire ensuite.

“Je dois l’ajouter à mon profil Tinder”, a plaisanté Pitt. «Merci, mes frères, mes sœurs. Cela signifie tellement, plus que je ne peux l’imaginer. Je veux que tu saches que je regarde tout. Je vous regarde tous et le travail a été fascinant. »

Pitt était reconnaissant pour son casting de Once Upon a Time pour l’avoir aidé à briller dans son rôle de cascadeur Cliff Booth.

«J’aime tellement cette communauté. J’ai rencontré tellement de gens incroyables en cours de route. Nous connaissons la douleur. Nous connaissons la solitude. Nous apportons cela à l’écran. Nous connaissons des moments de grâce. Nous connaissons des moments de sagesse. Nous apportons cela à l’écran », a déclaré l’acteur. “Bon sang, je pense que c’est une entreprise digne.”

Jennifer Aniston monte sur scène

Aniston a remporté son premier prix pour son travail sur la série Apple TV + et a raconté comment elle a commencé dans le monde du théâtre.

«Je me sens comme si honoré de faire partie d’une émission qui entame la conversation et le dialogue sur une question qui affecte chacun d’entre nous à travers le monde. Cela a vraiment été une expérience extraordinaire à explorer et aussi une tâche très délicate à assumer », a déclaré Aniston dans les coulisses de Deadline.

Aniston a également parlé de ce qu’elle veut faire ensuite dans sa carrière.

“Je sens vraiment honnêtement que je suis juste en train de me lancer dans une foulée créative. Je viens de découvrir un amour de cela d’une manière nouvelle que je ne savais pas que j’avais avant. J’ai donc des yeux presque nouveaux que je vois ce que je fais en tant qu’acteur », a-t-elle ajouté.

Au cours de son discours, Aniston a rendu hommage à Reese Witherspoon et Adam Sandler.