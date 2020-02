Les fans pensent avoir compris le vainqueur de Peter Weber grâce à Venmo

Bien que la finale de la saison ne soit pas diffusée pendant quelques semaines de plus, les fans tentent toujours de deviner le vainqueur de la saison de Peter Weber de The Bachelor. En réalité, Steve a réduit les deux femmes entre lesquelles Weber choisira, mais jusqu’à présent, aucun spoilers précis n’a été publié. Cependant, certains fans pensent avoir découvert le vainqueur de la saison de Weber de The Bachelor grâce à des détections sur Venmo. Avertissement, cet article contient des spoilers pour la saison en cours de The Bachelor.

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Un fan a découvert le vainqueur de la saison de Colton Underwood “The Bachelor”

La saison de The Bachelor de Underwood s’est terminée en mars 2019. L’émission s’est terminée avec Underwood dans une relation avec Cassie Randolph, et les deux sont toujours ensemble aujourd’hui. Parce que la finale est diffusée des semaines après la fin du tournage, les spoilers annoncent souvent la fin de la série. La plupart des saisons, le blogueur Reality Steve gâche la fin. Cependant, un fan a compris la fin de la saison d’Underwood en utilisant Venmo.

“Quelle est la chose la plus psycho que vous ayez faite en 2019? J’irai en premier! J’ai traqué les amis Venmo de Colton pour voir qui il avait choisi, puis j’ai su qui avait gagné le baccalauréat des mois avant tout le monde », a tweeté un fan.

Underwood a été impressionné par les compétences des fans.

«Des accessoires importants pour vous», a-t-il tweeté.

Dans un tweet séparé, il a demandé: “Qu’est-ce qui l’a trahi?”

Le fan a répondu: «Wow, c’est le moment le plus embarrassant de ma vie mais vous étiez amis avec tous les Randolphs. Aussi, bienvenue au Venmo, une nuit où mes amis ont dit que je mentais à propos de vous trouver. »

Reality Steve a annoncé qui, dans «The Bachelor», pourrait être le gagnant de la saison de Peter Weber

Avertissement de spoiler: à partir de ce moment, cet article fait référence à des spoilers précis de la saison Weber de The Bachelor. Alors que Reality Steve n’a pas dévoilé le vainqueur de cette saison de The Bachelor, il a publié qui sont les deux dernières femmes.

Au début de la saison, Reality Steve a révélé que Hannah Ann Sluss et Madison Prewett sont les deux gagnantes possibles de la saison. Actuellement, le blogueur pense avoir entendu la fin de l’émission, mais il ne se sent pas encore à l’aise de partager les informations.

«J’entends des trucs tous les jours. Pour être honnête avec vous, je pense que depuis que cette finale a été tournée en novembre, et toutes les choses que j’ai entendues au cours des 2 1/2 derniers mois, je suis assez confiant d’avoir entendu la fin de la saison de Peter, », A-t-il déclaré sur le Reality Steve Podcast. “Le problème est que je ne sais pas quoi croire.”

Dans un article de blog, Reality Steve a également reconnu que les choses sont différentes avec cette saison de The Bachelor. C’est pourquoi il a été si difficile de déterminer la véritable fin.

“J’essaie de confirmer et j’espère que cela éclairera certaines choses. Mais l’essentiel de tout cela est que tout ce qui s’est passé le dernier jour de la cérémonie des roses n’est pas encore terminé, la «fin» de cette saison n’est pas encore techniquement arrivée, et c’est pourquoi il n’y a rien à gâcher pour l’instant », écrit-il.

Les fans pensent avoir compris le vainqueur de la saison de Peter Weber “The Bachelor”

Après que les fans aient trouvé le vainqueur de la saison de Underwood sans avoir à dépendre de Reality Steve, les fans de The Bachelor ont fait la même chose cette saison. Maintenant, les fans pensent qu’ils connaissent le vainqueur à cause de Venmo, mais ce n’est pas pour la même raison qui a gâché la saison d’Underwood.

Après enquête, les fans ont découvert que le compte Venmo de Sluss était privé. Pendant ce temps, tous les autres avant-coureurs ont retrouvé un compte public. Selon les fans, Weber possède également un compte privé. Cela évitera probablement de répéter ce qui s’est passé la saison dernière avec Underwood.

Bien que les deux comptes soient privés, les fans affirment que Sluss et Weber sont amis sur Venmo.

«J’ai fait du travail de détective la semaine dernière et le pilote Pete est ami avec Hannah Ann sur Venmo. Je dis donc qu’elle sera la gagnante », a tweeté un fan.

Si la théorie de Venmo tient le coup, alors il semble possible que Sluss soit en effet le vainqueur de la saison de Weber de The Bachelor.