Les fans pensent que Darcey Silva semble «méconnaissable» dans cette bande-annonce de la vieille réalité déterrée

Darcey Silva revient pour sa quatrième saison de 90 Day Fiancé de TLC: Before the 90 Days en février 2020. Mais le pilier de 90 Day Fiancé était impliqué dans l’industrie du divertissement bien avant de sortir avec son ex hollandais Jesse Meester et britannique ex Tom Brooks sur CCM.

La maman de deux enfants divorcée de 42 ans, qui a récemment déménagé à Hollywood, a lancé une société de production appelée Eleventh Entertainment avec sa famille il y a une dizaine d’années. Darcey et sa sœur jumelle, Stacey Silva (vue sur 90 Day Fiancé: Pillow Talk), dirigent également une ligne de vêtements appelée House of Eleven.

Il semble également que Darcey et Stacey espéraient la notoriété de la télé-réalité avant de rencontrer leurs fiancés étrangers. Sur Instagram, Darcey et Stacey ont récemment montré une vieille supertrailer qu’ils ont achetée à des dirigeants hollywoodiens pour leur propre émission de téléréalité. Les fans de 90 Day Fiancé ont été choqués d’apprendre le passé de Darcey, mais ils ont été encore plus choqués par la différence des jumeaux il y a dix ans.

Darcey et Stacey Silva | Brad Barket / . pour Discovery, Inc.

Darcey a posté une vieille supertrailer pour une émission de téléréalité potentielle appelée “The Twin Life”

Sur ses histoires Instagram, Darcey a tagué sa sœur et sa société de production dans un lien YouTube vers une supertrailer pour un pitch de téléréalité appelé The Twin Life.

Le clip de 10 minutes présentait Darcey et Stacey, alors aspirants mannequins et acteurs, vivant sous un même toit dans le Connecticut avec leurs maris (à l’époque) et leurs enfants. «Il y a toujours une double dose de drame dans notre monde. Bienvenue dans la vie jumelle! », A commencé la bande-annonce.

La bande-annonce mettait en vedette l’ex-mari de Darcey, Frank Bollock, qu’elle décrivait à l’époque comme un «rappeur prometteur». (Depuis, il est entré dans l’immobilier et s’est remarié.) Stacey, quant à elle, était mariée à l’époque à Goran Vasic , un joueur de football serbe. Depuis, elle a rejoint son fiancé albanais, Florian Sukaj.

Dans le clip, Darcey et Stacey ont également parlé de leur frère Michael Silva, décédé tragiquement en 1998 d’un cancer.

Les fans ont été choqués de voir à quel point Darcey et sa sœur étaient différentes

Les fans de 90 Day Fiancé ont afflué vers les commentaires pour exprimer leur choc face à la différence entre Darcey et Stacey il n’y a pas longtemps. La coloration et les extensions de cheveux, les remplisseurs de lèvres, le Botox, les plis abdominaux, les implants mammaires et la liposuccion ont laissé les deux stars de 90 Day Fiancé presque comme des personnes différentes.

“Ils ont tous deux absolument RUINÉ leur apparence avec tout le Botox et la chirurgie plastique”, a écrit un fan de 90 Day Fiancé. “La seule chose qui n’a pas changé, ce sont leurs voix dignes de foi.”

Un autre critique YouTube a commenté sous la bande-annonce: “Mesdames, la chirurgie plastique ne vous fait pas paraître jeune, cela vous donne l’impression d’avoir subi une chirurgie plastique.” Un autre commentateur YouTube a ajouté: “7 ans plus tard, ils ne ressemblent même pas à Les mêmes personnes.”

Les téléspectateurs de «90 Day Fiancé» ont également été surpris par la récente photo de retour de Darcey

Sur Instagram de Darcey, une autre photo récente a laissé de nombreux fans de 90 Day Fiancé choqués par sa transformation. «Mon ancienne chambre PILLOW TALK! HOLLYWOOD Glam revient! »Darcey a sous-titré une photo plus ancienne d’elle-même aux cheveux noirs.

Les fans ont critiqué Darcey dans le passé pour avoir subi ce qu’ils croient être trop de chirurgie plastique, et cette image n’a pas fait exception. De nombreux commentateurs pensaient qu’elle devrait revenir à son look «naturel» précédent.

“Vieille chambre, avec vos vieilles lèvres”, a commenté un critique. “Darcey, tu es belle, mais s’il te plaît, arrête avec les injecteurs, etc.” “Presque méconnaissable”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram avec incrédulité.