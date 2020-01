Les fans pensent que le prince Harry ira bien après le “ Megxit ”

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont choqué le monde plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont annoncé qu’ils cherchaient à prendre du recul par rapport aux anciens membres de la famille royale. Le couple a partagé qu’il deviendrait «financièrement indépendant» et partagerait son temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Beaucoup de gens ont essayé de comprendre à quel point la vie du prince Harry et de Meghan sera différente à l’avenir par rapport à maintenant. Alors que Meghan est habituée à la vie non royale, le prince Harry ne sait rien d’autre.

Mais beaucoup de fans croient qu’il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter pour les Sussex. En fait, d’après ce que nous savons de leur situation, les fans pensent que le duc et la duchesse de Sussex iront bien.

Que va-t-il arriver exactement au prince Harry et à Meghan Markle maintenant?

Prince Harry | KOEN VAN WEEL / . via .

Comme le Prince Harry et Meghan l’ont dit dans leur déclaration publiée le 8 janvier, ils ne seront plus considérés comme des membres supérieurs de la famille royale. Le couple perdra ses titres «Son Altesse Royale», mais ils seront toujours dans la ligne de succession et se chargeront de «soutenir pleinement Sa Majesté la Reine».

De plus, ils occuperont d’autres emplois pour gagner de l’argent et ne compteront plus sur la subvention souveraine financée par les impôts. Mais selon leur page FAQ, la famille recevra toujours de l’argent du père du prince Harry, le prince Charles.

Le prince Harry et Meghan appelleraient toujours Frogmore Cottage leur maison, bien que quant à l’endroit où ils s’installeront en Amérique du Nord, personne ne sait avec certitude pour le moment. Ils ont passé du temps au Canada à Noël et au Nouvel An, il est donc possible qu’ils y achètent une maison.

Les fans pensent que le prince Harry ne perdra pas grand-chose après le «Megxit»

Certains rapports entourant le drame «Megxit» décrivent la situation comme le prince Harry quittant la vie royale qu’il a toujours connue et aimée. Cependant, de nombreux fans croient que le prince Harry va en profiter beaucoup à l’avenir.

Comme l’ont souligné les gens de Reddit, il est toujours très considéré comme un royal, bien qu’il n’ait plus à se conformer aux fonctions royales pour représenter la reine Elizabeth. Au lieu de cela, Meghan et lui peuvent choisir d’effectuer le travail qu’ils veulent vraiment faire. Ils ont récemment déposé le nom de Sussex Royal, afin que le couple puisse facilement gagner de l’argent avec leur marque. Certaines estimations suggèrent que les Sussex pourraient valoir des milliards à l’avenir.

Pendant ce temps, certains fans ont également noté que le prince Charles allait probablement «affiner» la monarchie lorsqu’il deviendrait roi, ce qui signifie que le prince Harry et Meghan devront finalement apprendre à vivre sans la monarchie de toute façon.

“Harry / Meghan ne sont pas exilés ou coupés de la famille et prennent plutôt une longueur d’avance sur la construction d’une vie pour eux-mêmes maintenant qu’ils sont à peu près dynastiquement non pertinents”, a déclaré une personne.

Les fans trouvent également inapproprié d’appeler le scandale «Megxit»

«Megxit» semble être le nom le plus courant à utiliser pour faire référence à ce drame. Il a été inventé par The Sun et, bien sûr, est un jeu sur le mot «Brexit», qui a vu le jour lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne. Cependant, beaucoup de fans pensent que “Megxit” est un mot très inapproprié à utiliser, d’autant plus qu’il permet aux gens de blâmer Meghan.

“Appelons ça Sussexit, pas Megxit”, a déclaré une personne sur Reddit. “Harry est un homme adulte avec sa propre autonomie et de tout ce qu’il a dit, c’est sa décision qu’il a encouragée, alors ne rejetons pas la faute sur Meghan.”

Vanity Fair a également souligné que «Megxit» était déjà utilisé par les trolls en ligne lorsque le prince Harry et Meghan se sont mariés en 2018. Le mot était utilisé pour plaider pour que la famille royale expulse Meghan de la famille pour des raisons plutôt sexistes et racistes.