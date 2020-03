Les fans pensent que Peter Weber et Kelley Flanagan étaient ensemble depuis la rupture de Hannah Ann, mais les producteurs n’ont pas aimé cette histoire

On dirait que ça fait des lustres depuis la finale de la saison The Bachelor avec Peter Weber, mais cela ne fait que quelques semaines. Il s’est passé tellement de choses après la fin du spectacle, qu’il est difficile de suivre. Madison Prewett et Weber ont rompu seulement deux jours après la finale.

Bien que les téléspectateurs savaient que cette relation n’allait pas fonctionner, de nouvelles informations expliquent pourquoi. Bachelor Nation croit que Weber était avec Kelley Flanagan depuis sa rupture avec Hannah Ann Sluss. Jetons un coup d’œil aux nombreuses raisons pour lesquelles les fans savent que Flanagan et Weber étaient ensemble bien avant que les photos de la paire ne fassent surface à Chicago le 25 mars 2020.

Kelley Flanagan et Peter Weber | Francisco Roman via .

La famille de Peter Weber, le baccalauréat, est très impliquée dans la vie de Kelley Flanagan

“Nous devons déjeuner et faire du shopping pour la journée”, a écrit la mère de Weber, Barb, sur la photo Instagram de Flanagan le lendemain de la finale de la saison de Weber.

Plusieurs coïncidences se sont produites impliquant Flanagan et Weber. Il y en a tellement que les fans ont l’impression qu’il a toujours été avec elle. Les fans veulent savoir pourquoi Barb veut faire du shopping avec Flanagan si ce n’est pas la personne avec qui Weber sort.

“À la fin de la saison, toute la famille de Peter suivait Kelley sur Instagram”, a écrit un utilisateur sur Reddit.

Il semble étrange que Flanagan soit le seul concurrent que toute la famille de Weber suive sur les réseaux sociaux. Le commentaire d’achat n’était pas la seule chose que Barb a dit à Flanagan sur Instagram. Les fans pensent que Weber et Flanagan sortent ensemble, et elle a déjà rencontré sa famille.

Peter Weber et Kelley Flanagan ont été aperçus ensemble à Chicago le 25 mars 2020

Tout le buzz des deux derniers jours concerne Weber et Flanagan qui se promènent ensemble dans Chicago. Diverses photos volent de différentes sources. Sur une photo, Weber offre à Flanagan un tour de ferroutage. Ils sont très séduisants, et de nombreux fans pensent qu’ils sont ensemble comme ça depuis un moment.

Weber et Flanagan ont également été photographiés dans le même bar, au cours de la même période le week-end du Super Bowl. Les fans trouvent également intéressant qu’elle n’ait pas été invitée au tournage de «Women Tell All», mais a été invitée à «After the Final Rose».

“Prenez une ou deux de ces choses et notez-les comme une coïncidence, mais toutes ces choses ensemble – AUCUNE FAÇON, elles n’ont pas au moins traîné plusieurs fois et aucune façon si elle n’avait pas rencontré sa famille”, a écrit un autre fan sur Reddit.

Bachelor Nation estime que les producteurs connaissaient la relation entre Flanagan et Weber

“Peter n’avait pas l’intention de retrouver Madi lors de la finale et prévoyait de demander à Kelley de sortir à la place car ils se voyaient déjà”, a ajouté un autre fan de Bachelor. “Les producteurs l’ont aveuglé avec les retrouvailles de Madi, ils ont aussi aveuglé Madi avec la fureur de Barb, et Kelley était juste assise là en attendant l’invitation de Peter.”

Selon plusieurs théories de fans, Barb était tellement en colère contre la finale parce qu’elle savait que son fils voulait être avec Flanagan. Cependant, les producteurs n’aimaient pas ce scénario.

“Ma théorie, c’est lui, et Kelley était toujours ensemble depuis Hannah Ann, et il avait rompu”, a commenté un spectateur. “C’est à ce moment-là que les choses ont commencé à sembler aller entre elle et Madi. La production, en revanche, avait d’autres plans. »

Les fans estiment que les producteurs pensaient que le scénario de Madison et Weber était meilleur à la télévision que lui en choisissant quelqu’un qui n’était pas arrivé dans les villes natales. Bachelor Nation espère que Weber et Flanagan sortiront bientôt la vérité.

