Les fans pensent que Thor pourrait être un olympien

Les sports et la culture pop se heurtent toujours d’une manière ou d’une autre. Après tout, les deux existent sur des plans similaires qui apportent du divertissement aux masses de manière similaire. Inévitablement, cela crée des discussions intéressantes qui font la distinction entre le discours et la fan fiction, car les athlètes montrent des capacités surhumaines pour nous divertir. Ce fut récemment le cas lorsque les fans sur Internet ont commencé à théoriser qu’un super-héros Marvel en particulier était parfait pour un événement olympique.

Marteau de Thor

Il n’est pas nécessaire d’aller au théâtre ou de lire des bandes dessinées pour savoir qui est Thor. Fils d’Odin, l’incarnation de la merveille l’emmène sur une planète lointaine où il se retrouve souvent dans des batailles à la fois dans l’espace et à l’étranger. À ses côtés à chaque bataille, cependant, se trouve son fidèle marteau, Mjolnir. Cela a fait Spencer Coriaty de ScreenRant théoriser sur le potentiel de Thor lors d’un événement olympique obscur.

Mjolnir a été forgé pour les mains de Thor. Il peut le lancer à une vitesse fulgurante et le marteler si fort qu’il provoque un impact semblable à une bombe. Lorsqu’il n’a pas son marteau en main, il lui suffit de tendre la main et d’attendre que Mjolnir vole dans les airs et finisse par se frayer un chemin dans sa main. Tout au long des bandes dessinées et des films, Thor a été vu en train de lancer le marteau avec la facilité d’un quart-arrière lançant une passe de grêle Mary.

Chris Hemsworth | Oleg Nikishin / .

Qu’est-ce que le lancer du marteau?

Étant donné que les origines de Thor remontent aux anciennes croyances nordiques, ce n’est peut-être pas une coïncidence si ce type d’activité existe depuis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’années. Il s’agit de lancer un «marteau» avec une balle de 16 livres attachée à la distance la plus éloignée que l’on puisse lancer. Cependant, même les concurrents les plus musclés auraient du mal à rivaliser avec le dieu du tonnerre.

Le lancer de marteau est une question d’élan. Les participants finissent par le lancer aussi loin qu’ils le peuvent humainement. Le détenteur du record actuel, Sergey Litvinov, a lancé le marteau à 84,8 mètres aux Jeux olympiques de 1988. Bien qu’il y ait plusieurs questions concernant la légitimité de l’exploit de Litvinov grâce au dopage rampant à l’intérieur du sport et dans toute l’équipe soviétique, cela met les choses en perspective.

Ceux qui ont vu l’un des films de Thor savent qu’il peut lancer la balle sur une grande longueur sans autant de liquidation. Dans cet esprit, l’idée de Thor le jetant avec tout ce que les lanceurs de marteaux ont à leur disposition est humoristique, car il pourrait probablement le lancer sur des centaines, voire des milliers de mètres.

Olympiens et super-héros

De toute évidence, toute cette discussion est pour le plaisir. Cependant, dans un monde où les gens sont de plus en plus obsédés par les super-héros, les athlètes professionnels et les olympiens sont les plus proches que beaucoup d’entre nous voient des super-héros autour de nous. Shaquille O’Neal, qui a concouru pour l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, s’est comparé à Superman tout au long de sa carrière, et Michael Phelps a été constamment comparé à Aquaman pendant sa carrière de nageur.

Un nouveau lot d’athlètes prend à cœur cette tendance. En 2019, le plongeur britannique Jack Laugher a publié une vidéo hilarante de son équipe de plongeurs entrant en scène comme les Avengers pourraient le faire dans un film.

Simone Biles, qui a pris le dessus sur la compétition internationale en dominant les épreuves de gymnastique, a reçu son propre hommage de super-héros en 2016 après ses exploits surhumains sur le tapis. Jazmin Truesdale, qui a fait irruption sur la scène grâce à ses diverses bandes dessinées, a expliqué pourquoi elle rendait hommage à Biles.

«Je suis ses progrès depuis trois ans, depuis son moment de superstar en 2013, et je parlais à mon illustrateur et je lui ai dit:« Je veux vraiment faire quelque chose parce que je ne pense pas que nous verrons jamais une gymnaste comme elle plus jamais. Je ne peux pas l’imaginer », a expliqué Truesdale.

Les athlètes peuvent sembler surhumains grâce à leurs prouesses, mais même ils sont frappés par le monde des super-héros. Alors que les gens vont devoir attendre encore un an pour regarder les Olympiens en action, des conversations amusantes comme celle-ci peuvent aider à passer du temps dans un monde sans sport.