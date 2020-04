Les fans pèsent sur l’évêque Heahmund

Il y a eu de nombreux personnages de la série à succès Vikings dont les fans aiment débattre, et l’un d’entre eux est certainement Bishop Heahmund (Jonathan Rhys Meyers). Il est un moine chrétien quand Ivar le Désossé (Alex Høgh Andersen) le capture et le force à se battre pour eux. Il finit par se rendre à Lagertha (Katheryn Winnick) et ils partagent une connexion profonde. Lisez la suite pour savoir ce que les fans pensent du personnage.

Qui est Mgr Heahmund?

Jonathan Rhys Meyers | Noel Vasquez / .

L’évêque Heahmund est l’évêque de Sherborne et un guerrier. Quand Ivar le capture et le ramène à Kattegat pour lutter contre Lagertha, Heahmund est blessé au combat. Lagertha choisit d’épargner sa vie et veut qu’il soit guéri. Ils forment instantanément une connexion et il semble qu’ils vont être heureux, mais cela ne dure pas.

Quand ils se retirent dans le Wessex, Heahmund a une vision de

l’enfer et il prend comme un signe de quitter Lagertha. Elle prétend qu’il ne l’a jamais aimée

et ils terminent les choses de la pire façon. Heahmund meurt dans la bataille contre King

Harald et ses guerriers dans un moment très émouvant.

Les fans pèsent sur Heahmund

Les fans ont beaucoup de sentiments à propos de l’évêque Heahmund et ils sont partout. Certains le considèrent comme un excellent ajout à la distribution avec peu de temps d’écran, tandis que d’autres ne supportent pas du tout le personnage.

Un utilisateur de Reddit pense que l’intrigue globale du personnage fait défaut. “Son intrigue était horrible mais le concept et sa tenue étaient géniaux”, a déclaré un utilisateur de Reddit.

«Il a eu son moment. Mais ses yeux psycho 24/7 ne font que mendier

pour dire qu’il faisait trop d’efforts », a écrit un autre utilisateur de Reddit.

Un fan était ennuyé par la façon dont l’acteur parlait dans les scènes. “Je suis vraiment énervé par la façon dont il a parlé, toujours très bas et sombre, et j’ai essayé de paraître mystérieux quoi qu’il arrive”, a commenté un autre fan.

Tout le monde n’a pas aimé Heahmund et Lagertha ensemble

Un fan dit qu’ils aiment le personnage mais la situation avec

Lagertha n’était pas idéale. “J’ai adoré ce mec. L’histoire d’amour avec Lagertha était

pauvre mais tout le reste de lui était au moins divertissant. Un spectacle dans

cette période nécessitait un type de «guerrier sacré» », a déclaré un autre utilisateur de Reddit.

D’autres fans semblent d’accord. “Son histoire a descendu la colline du

moment où sa romance avec Lagertha a commencé. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont séparé

et Ivar. Tant de potentiel », a lancé le ventilateur.

Quelqu’un d’autre pense que le personnage semblait “hors de propos”. “Impossible

Le tenir debout. Il semble tellement hors de propos », ont-ils déclaré.

Un autre spectateur de la série avait l’opinion opposée et aimait le personnage et pensait que plus de temps d’écran aurait été idéal. Sa mort a également été très poétique et certains fans l’ont apprécié.

«Personnellement, j’ai adoré le personnage, même s’il avait plus

potentiel et méritait plus de temps d’écran », a écrit le fan. «Dis ce que tu veux

à son sujet, mais sa mort est l’une des plus belles, tragiques et poétiques

moments du spectacle. “

“J’ai adoré chaque instant où il était à l’écran”, a déclaré un autre fan à propos du personnage.

Les fans sont partout quand il s’agit de leurs sentiments à propos de l’évêque Heahmund sur Vikings.