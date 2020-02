Les fans pleurent sur Shocking Blindside tout en applaudissant ceux qui l’ont orchestré

Sur Survivor 40: Winners at War Episode 3, Michele Fitzgerald a prouvé qu’elle faisait partie de la distribution avec son “coup brillant” pour aveugler une favorite des fans. Les fans ont pleuré cette élimination mais ont dû féliciter Michele pour avoir «surpassé» les légendes de Survivor.

* ALERTE SPOILER * Cet article révèle des informations de l’épisode 3, y compris le candidat éliminé.

Parvati Shallow, Danni Boatwright, Ben Driebergen, Adam Klein, Michele Fitzgerald, Jeremy Collins et Ethan Zohn | Timothy Kuratek

Michele Fitzgerald et Jeremy Collins ont mené un blindside

Après que Sele a perdu son troisième défi d’immunité, Adam Klein a approché ses alliés au sujet de la possibilité de masquer Parvati Shallow. Voulant garder de bonnes relations avec les joueurs de la vieille école, Adam a parlé par erreur à Ethan Zohn et à Boston Rob Mariano, deux des plus proches alliés de Parvati, de l’aveugle.

Rob est ensuite allé voir Michele Fitzgerald et Jeremy Collins pour les confronter sur le plan, et ils ont accepté de voter Adam. Cependant, après que Michele et Jeremy se soient entretenus en privé, ils ont réalisé qu’ils voulaient «affaiblir Rob».

Par conséquent, le gagnant de Survivor: Kaôh Rōng a informé Ben Driebergen et Denise Stapley du gameplay sournois d’Adam, et les deux ont immédiatement voulu envoyer le champion de la génération Y vs Gen X au bord de l’extinction.

Cependant, en ce qui concerne le conseil tribal, Michele, Jeremy, Ben et Denise ont tous écrit le nom d’Ethan, l’envoyant au bord, avec Adam comme seul vote pour Parvati et maintenant en bas.

Les fans réagissent au côté aveugle déchirant

En tant que l’un des premiers vainqueurs de Survivor et deux fois survivant d’un cancer, de nombreux fans souhaitaient qu’Ethan aille loin ou même gagne le tout. Par conséquent, ils ont été dévastés lorsque la majorité de sa tribu l’a rejeté de l’île.

Un utilisateur de Twitter a mis en feu un gif de bas de bikini Spongebob Squarepants, les habitants paniquant et hurlant. Elle l’a légendé, “Le survivant fandoms une fois qu’Ethan a été voté.”

Un autre a essayé d’expliquer que «Ethan n’était pas une menace» et personne n’a «accompli» quoi que ce soit en l’envoyant au bord. Plusieurs fans de Survivor ont téléchargé des gifs de célébrités pleurant et l’ont comparé à leur réaction après avoir vu le côté aveugle parce qu’ils se sentaient mal, il a attendu 15 ans pour rejouer mais n’a pas pu fusionner.

Un utilisateur a indiqué qu’il était «tellement impressionné» par la stratégie de Michele, mais qu’il était «bouleversé que cela leur coûte» leur «personne préférée pour la saison».

Les fans félicitent Michele Fitzgerald pour sa «brillante stratégie»

Même si plusieurs fans étaient bouleversés par le fait que le fondateur de Grassroots Soccer ne joue plus activement, ils ont dû applaudir la «brillante stratégie» qui a entraîné son aveugle. Un téléspectateur a admis avoir été impressionné par Michele parce qu’elle «, de toutes les personnes, a devancé Boston Rob, Parvati et Ethan».

De plus, ils croient que “ce mouvement à lui seul devrait dissiper tous les doutes quant à ses capacités de joueuse” car de nombreux fans de Survivor ont estimé que Michele ne méritait pas sa victoire à Kaôh Rōng.

Un autre utilisateur a convenu que Michele a fait un «choix intelligent» en votant contre Ethan parce que «maintenant, Rob et Parvati sont toujours sur la tribu comme cibles principales, mais Adam va obtenir la chaleur plutôt que le nouveau groupe scolaire.»

La téléspectatrice a également noté que sa décision «n’a pas gelé Denise (en votant Adam) ou Rob (en votant Parvati)». Un fan a admiré la façon dont Michele et Jeremy «ont élaboré leur propre plan» pour éliminer un vieil élève «sans suivre l’exemple d’Adam».

De plus, le mouvement «a mis Adam en garde», alors maintenant il sait qu’il est à l’extérieur du groupe. D’autres n’étaient pas d’accord avec la décision d’aliéner leur allié et pensent qu’il s’agit «davantage d’une prise de pouvoir par alliance-implosion» plutôt que d’une «décision brillante».

Cependant, quelqu’un d’autre a fait valoir qu’il aurait pu garder Parvati et Adam dans le jeu, alors ils continuent de se cibler. Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.