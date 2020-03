Les fans pourront seulement regarder la meilleure photo récemment couronnée ici

Le cinéaste primé Bong Joon-ho a officiellement marqué l’histoire des Oscars cette année avec son dernier film Parasite, le premier film étranger à remporter le prix du meilleur film aux 92e Academy Awards. Depuis sa sortie en octobre 2019, les critiques, les cinéphiles et les cinéphiles occasionnels ont constamment déliré sur ce film, même pendant des mois après sa sortie. Certaines salles de cinéma à travers le pays ont même commencé à rééditer le film pour une durée limitée.

Le thriller satirique dérangeant de Bong sur la disparité des richesses, les difficultés socioéconomiques et l’omniprésence de la pauvreté a pris le monde d’assaut. En cette année de films d’horreur sociaux d’art et d’essai, comme Ari Aster’s Midsommar et Jordan Peele’s Us, Bong’s Parasite a ajouté la pièce de résistance au genre, gagnant quatre Oscars et infectant irrévocablement l’esprit de chaque spectateur du début à la fin du film. environ deux heures d’exécution, et oui, même longtemps après que les crédits cessent de rouler.

Bong Joon-ho | Photo de MARK RALSTON / . via .

Donc, si vous n’avez pas eu la chance de voir Parasite au cinéma, où pouvez-vous l’attraper?

De temps en temps, un film sort qui ne peut être vu que pour être cru et ne peut être décrit que dans un mot «indescriptible». L’année dernière, ce film était Parasite. Le plus récent long métrage de Bong Joon-ho est une histoire qui se raconte mieux lorsque le public entre dans le monde des cultures et des modes de vie socio-économiques opposés, en sachant le moins possible sur l’intrigue elle-même. Ainsi, sans trop en dévoiler, Parasite suit le lien complexe et analogue entre une famille noyée dans la pauvreté et une autre famille beaucoup plus riche, explorant les frontières entre eux alors que de sombres secrets et révélations commencent à apparaître.

Le film met en vedette Kang-ho Song de Snowpiercer et Woo-sik Choi de Train to Busan en tant que père et fils de la famille pauvre cherchant des moyens d’améliorer le statut et la qualité de vie de leur famille. Ils sont rejoints par un casting très talentueux comprenant Sun-Kyun Lee, Yeo-jeong Jo, So-dam Park, Jeong-eun Lee, Hye-jin Jang et Ji-so Jung.

Bien que le thriller social conserve un air de comédie noire follement divertissante, tordante et tournante, pour le réalisateur Bong Joon-ho, le film reflète ses propres peurs personnelles d’un effondrement social complet et total. “La véritable horreur et la peur de Parasite ne sont pas seulement la façon dont la situation actuelle est mauvaise, mais cela ne fera qu’empirer”, explique Bong dans une interview avec Vulture, “C’est ma propre peur dans ma vie. J’ai 50 ans maintenant, donc je vais mourir dans environ 30 ans. Mon fils a 23 ans maintenant. Quand il atteindra l’âge moyen, après ma mort, cela ira-t-il mieux? Je ne sais pas. Je ne suis pas si optimiste. Pourtant, nous devons essayer de vivre heureux. Nous ne pouvons pas pleurer tous les jours. ”

C’est le moment idéal pour avoir un abonnement Hulu, car Parasite de Bong Joon-ho sera exclusivement disponible sur le service de streaming. Hulu a obtenu des droits exclusifs sur Parasite après la fusion entre le distributeur de films indépendant Neon et Hulu en 2017. Depuis la création du partenariat, Hulu a obtenu des droits exclusifs pour diffuser Parasite en plus d’autres films distribués par Neon, tels que la biographie de Craig Gillespie en 2017. comédie-drame I, Tonya et Nacho Vigalondo, drame fantastique de 2016, Colossal.

Si vous n’avez pas d’abonnement à Hulu, ne vous inquiétez pas. Il existe d’autres façons de regarder le meilleur film de cette année et le hit le plus contagieux depuis Ari Aster Hereditary. Bong’s Parasite est également disponible à la location et à l’achat sur Amazon Prime, YouTube et Vudu.

Bong Joon-Ho | Photo de Richard Harbaugh – Document / A.M.P.A.S. via .

Vous ne pouvez pas en avoir assez de Parasite et vous voulez voir plus de travail de Bong Joon-ho dès que possible? Ou, vous ne pouvez pas monter dans le train des Parasites et vous voulez voir si quelque chose d’autre sur la filmographie de Bong serait mieux adapté à vos goûts? Quoi qu’il en soit, Bong Joon-ho, un cinéaste célèbre pour basculer entre les genres, a un petit quelque chose pour tous les types de cinéphiles.

L’un des thèmes principaux de Parasite est l’exploration du désordre social en ce qui concerne la disparité des richesses et les complications tout aussi gênantes de chacun. Ce thème de la guerre socio-économique se retrouve, à un niveau apocalyptique, dans le film d’action dystopique de science-fiction de 2013 de Bong Snowpiercer.

Basé sur le roman graphique français Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, Snowpiercer se déroule dans une ère glaciaire artificielle où les rares survivants se sont réfugiés dans un train circumnavigation appelé le Snowpiercer. Après près de deux décennies de survie à bord du train, les passagers se sont retrouvés divisés en fonction de leur statut social, les passagers les moins riches étant contraints à la misère. Pendant ce temps, un esprit révolutionnaire se développe parmi les passagers de classe inférieure, qui ont leurs propres plans pour changer le système de classe. Le premier film en anglais de Bong Joon-ho, Snowpiercer est disponible en streaming sur Netflix. Il est également disponible à la location sur YouTube et Google Play.

L’un des premiers longs métrages de Bong, The Host est disponible en streaming gratuit sur YouTube et Tubi. Il est également disponible à la location sur Amazon Prime. Le film tourne autour de la terreur et de la destruction causées par un mystérieux monstre fluvial, dont le déchaînement le conduit à enlever une jeune fille. Pendant ce temps, sa famille aimante risque tout pour la sauver. Le film met en vedette Kang-ho Song de Parasite, jouant à nouveau le rôle du patriarche de la famille.

La force des liens familiaux est explorée une fois de plus dans le thriller criminel de Bong, Mother, qui suit une mère désespérée à la recherche d’un tueur qui pourrait avoir accusé son fils handicapé du meurtre brutal d’une jeune femme. Le film est disponible en streaming gratuit sur Tubi et disponible sur Shudder, un service de streaming avec une sélection exclusive au genre horreur et thriller. La mère est également disponible à la location sur Vudu.

Réalisé et co-écrit par Bong, Okja, explore le lien entre l’homme et la bête dans une puissante histoire d’amitié entre une créature fantastique nommée Okja et son compagnon humain, Mija. Leur amitié est menacée lorsqu’un conglomérat familial, dirigé par un PDG idiot joué par Tilda Swinton, se donne pour mission d’enlever et d’utiliser Okja à leurs propres fins malveillantes. Okja elle-même est exprimée par Jeong-eon Lee de Parasite. Okja est disponible en streaming sur Netflix en tant que film original à partir de la plateforme de streaming.

L’histoire de «Parasite» n’est pas encore terminée

Si vous ne pouviez tout simplement pas en avoir assez du monde de Parasite et en avez besoin de plus, alors HBO et Bong Joon-ho ont le cadeau parfait à créer pour vous. Le réalisateur primé aux Oscars est actuellement en pourparlers avec HBO pour créer une série limitée élargissant l’histoire du film et couvrant toutes les extrémités. «J’ai donc accumulé toutes ces idées clés lorsque j’ai commencé à écrire le script», a expliqué Bong à TheWrap. “Je ne pouvais tout simplement pas inclure toutes ces idées dans la durée de deux heures du film, donc elles sont toutes stockées dans mon iPad et mon objectif avec cette série limitée est de créer un film de six heures.”

Cependant, ne commencez pas à retenir votre souffle pour une date de sortie pour l’instant. La série limitée en est encore au début des pourparlers et de la pré-production, de sorte que de nombreux détails et logistiques n’ont pas encore été décidés et mis en place. Lorsque TheWrap a demandé à Bong quand les fans de Parasite pouvaient s’attendre à voir l’histoire continuer à se dérouler. Bong se moqua de lui, “Peut-être 2027”.

Parasite sera disponible pour diffuser Hulu à partir du 8 avril, donc si vous n’avez pas de compte Hulu, soyez prêt à être un parasite du service de streaming sur vos amis abonnés Hulu ce printemps pour attraper ce classique instantané primé aux Oscars .

