Les fans prennent part au plus grand combat des Browns

La famille polygame Brown a beaucoup souffert de sa dynamique familiale lors de la dernière saison de Sister Wives de TLC. Les mariages individuels de Kody Brown avec chacune de ses quatre épouses semblent devenir de plus en plus difficiles, et le niveau de stress collectif de la famille monte en flèche alors que les téléspectateurs les regardent travailler à travers une série de mouvements compliqués et de défis immobiliers.

Tout d’abord, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown ont rejeté l’idée de Kody de partager à nouveau une maison à Flagstaff après le déménagement de la famille de Las Vegas. Pendant ce temps, plusieurs des épouses ont dû déménager à plusieurs reprises au milieu de défis avec leurs maisons de location et leurs propriétaires en Arizona.

Ensuite, les problèmes conjugaux de Kody avec sa première femme, Meri, ont atteint un sommet, perturbant toute la famille dans un combat massif sur l’épisode du 1er mars de Sister Wives, “This Land Is Your Land… Or Hers.” Les fans ont envahi les médias sociaux pour prendre parti dans le plus grand argument à l’écran des Browns.

Janelle, Meri, Kody et Christine Brown | Ethan Miller / . pour AEG Live

La famille Brown a explosé après une visite au col Coyote

Lors d’une visite sur le terrain de la famille Brown, Coyote Pass, à Flagstaff, la quatrième épouse de Kody, Robyn, et la première épouse Meri ont toutes deux affirmé qu’elles avaient eu le dernier choix quant à l’endroit où construire leur nouvelle maison.

Meri a affirmé que Kody avait déformé ce qu’elle avait dit à propos de

partie de la propriété qu’elle préférait. “Arrête de faire de la merde que je n’ai pas dit,”

Meri a cassé Kody, avant de laisser entendre qu’elle pourrait simplement quitter la famille et

vivre dans son lit et petit déjeuner dans l’Utah. “Peut-être que je vais aller vivre à Parawan”, a-t-elle plaisanté.

“Ce n’est même pas drôle”, a répliqué Robyn, ajoutant, “Il m’a essentiellement dit que c’était ce qui restait.”

Meri l’interrompit pour affirmer que Kody ne l’avait pas écoutée. “Ce n’est pas du tout la conversation, Robyn”, a déclaré Meri à sa sœur cadette. “Kody parle totalement pour moi en ce moment.”

Robyn a dit aux producteurs de Sister Wives qu’elle avait l’impression d’avoir été «secouée», tandis que Meri se plaignait: «C’est comme s’il avait eu exactement la même conversation avec Robyn qu’avec moi.»

Kody a affirmé que sa première femme était manipulatrice et agressive passive

Après que Meri ait quitté la propriété en colère, Kody a explosé de frustration envers ses trois autres épouses. Le père polygame de 18 ans a affirmé que Meri était manipulateur et ne serait jamais heureux.

“Je donnais littéralement le premier choix à Meri”, a-t-il affirmé. “C’est tout ce que je faisais, c’était d’essayer de garder Meri heureuse.”

Le patriarche de Sister Wives a même déclaré aux producteurs de TLC qu’il en avait «assez d’essayer d’accommoder Meri».

“C’est le jeu auquel elle joue”, a déclaré Kody à Janelle, Christine et Robyn, ajoutant qu’il était “tellement en colère” qu’il pouvait à peine parler. “Elle a toujours joué … Elle ne sera pas heureuse tant qu’elle ne vous aura pas tous courbés à ses pieds.”

“Arrête de dire sh ** comme ça!” Déclara Robyn. Kody a exigé que sa quatrième femme “arrête de défendre Meri” et a affirmé que ses femmes n’étaient pas “réelles” et “honnêtes” au sujet du comportement de Meri.

Janelle et Christine ont dit à Kody que sa frustration n’aidait en rien. Pendant ce temps, Robyn a demandé à Kody de ne pas lui projeter ses problèmes avec sa première femme. “Meri est ma sœur et je vais toujours essayer de travailler avec elle”, lui a-t-elle dit.

“Oui, mais je joue à ce jeu perpétuellement”, repoussa Kody. “Je fais constamment sa danse.”

“Mais c’est votre relation avec elle. Pas le mien!” Hurla Robyn. «Je veux que mes relations avec mes épouses sœurs soient leur propre affaire.»

De nombreux fans pensaient que les commentaires de Kody sur Meri étaient faux

De nombreux fans de Sister Wives pensaient que Kody avait tort de parler derrière le dos de Meri à ses autres conjoints. Certains pensaient que c’était un coup particulièrement bas et irrespectueux, d’autant plus que Kody était considéré comme le chef de famille au sein de la religion de la famille Brown.

“Cet épisode est la preuve que Meri doit partir”, a expliqué un utilisateur de Twitter

a écrit pendant l’épisode. «Kody parle d’elle comme un chien. C’était

horrible et bas. ”

Un autre spectateur a accepté, arguant que Kody avait tort, peu importe ce qui s’était passé dans les coulisses. “Mec si mon mari parle de moi comme Kody parle constamment de Meri, mec, je serais parti”, ont-ils écrit sur Twitter. «Je sais que nous ne voyons pas tout, mais ça me fait mal au cœur de la façon dont il se réfère à elle. Je ne pense pas qu’elle le mérite. “

D’autres fans de «Sister Wives» pensaient que Robyn était manipulateur dans l’argument

Pendant ce temps,

certains fans pensaient que le comportement de Robyn pendant le combat semblait manipulateur. Hors de

la frustration, Robyn a parlé pendant la dispute et a demandé à Meri de ne pas interrompre

sa. Mais quand Meri lui a demandé si elle pouvait avoir le temps de parler après, Robyn

cassa, “Pas maintenant.”

Après que Robyn soit partie, Meri a quitté le col Coyote et est partie seule. Mais Robyn est retournée parler à Kody, Janelle et Christine, ce que certains téléspectateurs de Sister Wives pensaient être une décision sournoise.

«OMG Robyn

a fait semblant de prendre d’assaut, puis a tourné en rond pour manipuler la situation

une fois que Meri était parti », a expliqué un Twitter

spéculé par l’utilisateur. “Cette b * tch est NEXT LEVEL.”

Un autre fan a souligné: “Meri a laissé Robyn dire sa vérité mais n’a pas laissé Meri parler.”

Certains fans ont fait valoir que le comportement de Meri était passif agressif

Cependant, tous les fans de Sister Wives n’étaient pas du côté de Meri pendant le combat. Certains téléspectateurs ont vu le comportement de Meri comme un lavage à souhait et agressif passif.

“Je ne

pense que Kody est le problème dans cette situation avec le placement de la maison “, un Twitter

a écrit l’utilisateur. «Meri fait des va-et-vient sans vraiment faire de choix. Cette

conduirait tout homme à devenir frustré. Encore moins un gars qui doit

accueillir 3 autres femmes. Je vois le point de Kody. ”

Un autre spectateur pensait que le comportement de Meri était une tentative délibérée de contrôler Kody et ses épouses sœurs. “Meri utilise son indécision comme un moyen d’attirer l’attention et de contrôler les autres”, a expliqué le fan sur Twitter. «Je suis d’accord avec Kody. Elle veut qu’ils se prosternent tous devant elle pendant qu’elle incarne la victime. Bâillement.”

Les téléspectateurs ont applaudi Janelle et Christine pour leur rôle dans le conflit

Certains fans de Sister Wives pensaient que la deuxième femme de Kody, Janelle, et la troisième femme, Christine, avaient fait preuve de maturité et de maîtrise de soi pendant le conflit familial.

Un fan a écrit que Janelle semblait particulièrement adaptée à la

dynamique d’une famille plurielle en raison de sa nature paisible. “A chaque passage

épisode que j’aime vraiment Janelle “, ont-ils écrit

sur Twitter. «Sans problème, calme, gai. Une reine. Elle reste juste calme

et continue.”

Certains

les téléspectateurs ont souligné la capacité de Christine à rester neutre et à faire des blagues même

lors d’une dispute. “J’adore Christine pour avoir tenté d’alléger l’ambiance”, explique un fan

a écrit sur Twitter, faisant référence à la blague de Christine à la fin de l’explosion

qu’elle voudrait peut-être aussi cette partie de la propriété, si cela causait

beaucoup d’angoisse. “Il semble que ce soit le meilleur endroit”, a plaisanté Christine.

membres de la famille frustrés.