Les fans protestent contre le manque de temps d'écran de Kelly Marie Tran en tant que Rose Tico

Le 26 décembre, les fans de Star Wars ont fait une tendance sur #RoseTicoDeservedBetter sur Twitter pour protester contre le traitement réservé par la franchise à l'actrice Kelly Marie Tran. Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, le personnage de Tran avait un peu plus d'une minute de temps d'écran par rapport à son rôle principal dans Star Wars: The Last Jedi.

Pour soutenir Tran et son personnage, certains fans de Star Wars ont créé le hashtag #RoseTicoDeservedBetter. Avec le hashtag, les fans ont cité le peu de temps d'écran que Rose avait par rapport aux autres personnages de la franchise. Les fans ont également souligné que la mise à l'écart du personnage de Tran semblait répondre aux fans toxiques en ligne.

«#RoseTicoDeservedBetter, elle a montré aux gens qui composaient la Résistance. Elle n'était pas sensible à la force, un pilote incroyable, un ex-soldat de la tempête. Juste un mécanicien normal qui devient un héros improbable », a tweeté un fan.

"Je déteste vraiment détester Star Wars, mais la diminution de la présence à l'écran de Rose Tico après que Kelly Marie Tran a été harcelée sans relâche en ligne par des gens qui n'aimaient pas son personnage donne l'impression que les intimidateurs ont gagné … #SWRepMatters #RoseTicoDeservedBetter", a écrit un utilisateur de Twitter.

"Paige tico a eu plus de temps d'écran dans le dernier jedi que rose dans la montée du skywalker #roseticodeservedbetter", a tweeté un fan.

«Très franchement, rose tico IS star wars. elle est la personne ordinaire de la galaxie, s'élevant dans la résistance et la rébellion. son message de combattre par amour, pas par haine, est LE thème central. c'est la principale leçon que george lucas essayait de nous enseigner. #RoseTicoDeservedBetter », a écrit un fan sur Twitter.

J.J. Abrams a félicité Kelly Marie Tran

Lors du panel de l'épisode IX à Star Wars Celebration, Abrams a fait l'éloge de Tran, affirmant que son personnage "était la meilleure chose" que Rian Johnson ait faite avec Star Wars: The Last Jedi.

Cependant, l'appréciation du réalisateur pour le personnage n'est pas apparue dans le film. L'auteur de l'ardoise Violet Kim a apporté un chronomètre à son visionnement de Star Wars: The Rise of Skywalker. L'écrivain a découvert que Rose n'était à l'écran que pendant 76 secondes. Dans Star Wars: The Last Jedi, Rose avait environ 11 minutes de temps d'écran.

«Rose Tico a obtenu 1 minute et 16 secondes de temps d'écran à TROS. Après avoir frappé son poing à travers Canto Bight, sauvé ce qu'elle aime et avoir été une étincelle d'espoir… elle a obtenu 1 minutes et 16 secondes. #RoseTicoDeservedBetter », a tweeté un fan.

Il semble que Rose ait presque été retirée de la franchise

Avec seulement 76 secondes de temps d'écran, Rose n'était qu'un camée dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Cela a complètement annulé l'étape du casting de Tran en premier lieu, et a gâché Tran en tant qu'actrice et Rose en tant que personnage.

Rose était un personnage controversé de Star Wars: The Last Jedi, et Tran a été victime de harcèlement sexiste et raciste en ligne, ce qui l'a amenée à quitter Instagram. Pour cette raison, le temps d'écran n'est pas le plus gros problème. En éliminant Rose du film final de la saga Skywalker, la franchise a cédé à la pression de ses fans toxiques en ligne qui n'aimaient pas la diversité que Tran a apportée à Star Wars.

«Beaucoup de gens ont fait valoir que Rose Tico n'était pas simplement mise à l'écart dans The Rise of Skywalker, mais complètement effacée. Le personnage que Johnson a créé dans The Last Jedi n'existait tout simplement pas dans le dernier film de la trilogie », a écrit Julia Alexander dans The Verge. "Quel que soit le raisonnement d'Abrams pour ne pas incorporer davantage le caractère de Rose Tico, le plus grand discours autour des circonstances atténuantes est devenu un problème plus important."