Les fans réagissent à la comparaison de photos de 10 ans de Darcey Silva

La star de 90 jours Fiancé Darcey Silva n’a pas été facile sur la franchise TLC. Non seulement la star de téléréalité a fait face à deux relations ratées lors de 90 Day Fiancé – maintenant ses ex sont amis. Pour aggraver les choses, Darcey Silva et sa sœur jumelle Stacey ont tendance à faire face à beaucoup de critiques des fans pour leur comportement et leurs choix esthétiques. Récemment, les choses n’ont pas été différentes pour Silva, qui a fait face au ridicule des fans à la lumière d’une comparaison récente entre son visage maintenant et son visage sur une photo prise il y a dix ans.

Darcey Silva discute de l’amitié de Meester et Brooks

Darcey Silva de Fiancé 90 jours | Dave Kotinsky / .

Darcey Silva a eu deux tentatives de relation sur 90 Day Fiancé, et malheureusement, aucune n’a échoué. Le premier a été Jesse Meester, suivi de Tom Brooks. Depuis que sa relation avec Brooks a pris fin, Meester et Brooks sont devenus amis, et Darcey Silva n’en est pas heureuse.

Silva a expliqué à Us Weekly: «C’était comme une gifle, mais c’est leur style et ils vont faire ce qu’ils veulent quand même. Je pense que les gens pouvaient voir à travers cela. … Quelle en était la raison? [Tom] savait exactement comment j’ai été traité et il pensait que Jesse me manquait beaucoup de respect et qu’ils se mettaient en groupe et je me sentais lié. »

«Beaucoup de gens l’ont vu et ils se sont dit:« Mais bon sang? Ce n’est pas cool. “Mais c’est ce que c’est. Je n’aime pas y prêter attention car cela ne fait qu’alimenter leur feu et ça ne vaut pas la peine pour moi », a-t-elle ajouté.

Darcey Silva a conclu qu’en fin de compte, rien ne pourra changer qu’elle est qui elle est. “Je suis moi, je suis ce que je suis: Darcey. J’ai deux beaux enfants. Je travaille dur et je veux l’amour comme tout le monde à la fin. Je ne regrette rien. Je ne peux pas regretter d’avoir été avec Jesse et apprendre de cela a fait de moi une femme plus forte alors que j’entretenais une relation avec Tom. Alors vous allez voir différents aspects de moi. … J’ai appris à me respecter et à m’aimer davantage et à posséder sa propre valeur », a-t-elle déclaré à la publication.

Jesse Meester affirme que Darcey Silva les a manipulés

Darcey Silva et Stacey Silva de Fiancé 90 jours | Brad Barket / . pour Discovery, Inc.

Alors que Darcey Silva est contrariée de voir les deux devenir amis, ses ex-fiancés de 90 jours semblent penser que Silva les a manipulés tous les deux. Après avoir fait amende honorable avec Tom Brooks, Jesse Meester a continué en affirmant que Silva les opposait les uns aux autres depuis le début.

«Tom m’a contacté et j’ai accepté ses excuses. Nous avons eu une conversation bonne mais choquante et nous avons découvert que nous étions à la fois manipulés et joués en même temps », a écrit Meester sur son histoire Instagram.

Jesse Meester a ajouté: «Pas surprenant, mais pas moins douloureux quand vous essayez d’aider et d’aimer quelqu’un quand c’est vraiment un mensonge. Elle lui a dit à quel point j’étais mauvais et elle m’a dit à quel point il était mauvais. Résultat: je pensais que c’était un méchant et il pensait que je l’étais. Appels et messages juste après moi ou lui en AM. L’un après l’autre. C’était un modèle. Presque professionnel. ”

Darcey Silva face à la réaction des fans sur la photo

Darcey Silva de Fiancé 90 jours | Images de Raymond Hall / GC

Pendant ce temps, les fans ont réagi à une comparaison de photos publiée sur Reddit. Un fan de 90 Day Fiancé a posté une photo de Darcey Silva et Stacey Silva d’il y a dix ans par rapport à aujourd’hui.

Il suffit de dire qu’il y a eu quelques changements esthétiques depuis dix ans. Les fans ont été surpris de voir les changements dans la comparaison.

Un rédacteur a déclaré: «Mesdames. Darcey est une leçon que toute femme devrait apprendre. Ne laissez jamais le désespoir de l’amour vous pousser à faire ce qu’elle a fait. N’allez pas chercher l’amour à moins que vous ne vous aimiez d’abord. Cette pauvre femme s’est détruite juste dans l’espoir qu’un homme l’aimera et l’épousera. C’est devenu pour elle une maladie mentale et physique. Elle a besoin d’une thérapie approfondie. »

«C’est déchirant pour moi. Les femmes adultes si désespérées pour toute sorte d’attention. J’en ai vraiment marre de leurs lèvres de canard. Il n’y a aucun moyen qu’ils puissent se regarder dans le miroir et aimer ce qu’ils voient. De plus, ils s’habillent comme des femmes de la nuit. Essayer d’être poli », a ajouté un autre.

Un intervenant a ajouté: «C’est déchirant. Ils étaient si jolis. C’est tellement triste ce qu’ils se sont fait. “