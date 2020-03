Les fans réagissent à l’amour «unique» de Jamie et Claire cette saison

Outlander est connu pour l’amour que les personnages principaux partagent les uns avec les autres. Jamie (Sam Heughan) et Claire Fraser (Caitriona Balfe) ont un amour unique qui captive tous ceux qui en sont témoins. Cette saison, il est clair que l’amour de Jamie et Claire leur est propre et s’est approfondi. Lisez la suite pour savoir ce que les fans en disent dans la saison 5. Il y a des spoilers à venir pour l’épisode 4.

Jamie et Claire finissent par trouver un enfant dont il faut prendre soin

Caitriona Balfe et Sam Heughan | Amy Sussman / .

L’amour entre les Frasers est parfaitement clair lorsqu’ils tombent sur un enfant qui a besoin de leur aide. Le couple doit aller parler aux Beardsley de Josiah et Keziah. Ils trouvent que M. Beardsley a subi un accident vasculaire cérébral et que sa femme l’a torturé lentement.

Mme Beardsley accouche pendant que Claire est là pour aider, mais

elle abandonne son ancienne vie et l’enfant. Jamie tire sur M. Beardsley

sa demande et Claire emmène l’enfant. Ils amènent la fille douce à l’allaitement

mère et il semble qu’elle a un bel avenir devant elle.

Jamie prouve son amour à Claire

Quand Jamie a une chance, il demande à Claire si elle souhaite

élever l’enfant ensemble étant donné qu’ils n’ont jamais pu être parents

ensemble. Claire le rassure que le bébé sera plus heureux avec la famille

qui veut l’adopter.

“S’il vous plaît, sachez que si cela est possible, je vous aime encore plus pour vouloir tenter votre chance. Je regrette également que nous n’ayons jamais été parents ensemble. Le regret n’est pas une raison suffisante », explique Claire. Elle poursuit en disant: «Je suis reconnaissante pour chaque jour que nous avons.»

Le fait que Jamie veuille donner à sa femme un enfant qu’elle

n’a pas à “souffrir de porter” va montrer à quel point il l’aime profondément. Il

veut juste la rendre heureuse, et Claire le sait. Elle l’aime encore plus pour

l’avouer à elle.

Les fans réagissent à l’amour de Jamie et Claire dans la saison 5

La profonde affection de Jamie et Claire est évidente pour quiconque les voit ensemble. C’est pourquoi beaucoup de fans regardent la série pour commencer. Twitter bourdonne de gens qui parlent de la connexion et de l’amour entre les Frasers cette saison.

«Nous sommes reconnaissants pour chaque réconfortante #ClaireandJamie

dès que nous obtenons #TheFrasers sont des objectifs “, a Twitter

a expliqué l’utilisateur.

Un utilisateur pense que l’amour entre les Frasers est «unique». “Cette

façon unique de s’aimer #JamieAndClaire », ont-ils écrit.

Même s’ils ont été séparés pendant plusieurs années, leur

l’amour n’a fait que grandir maintenant qu’ils sont à nouveau ensemble. “Jamie aimerait

compenser les années de séparation en lui donnant tout et plus, mais

Le bonheur et l’épanouissement de Claire sont déjà complets à côté de lui, c’est parfait

et ils sont eux-mêmes la confirmation », a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Nous sommes très reconnaissants envers Jamie et Claire”, un autre fan

a écrit.

Un fan a déclaré à quel point ils étaient heureux pour chaque épisode de la série. “Et je suis reconnaissant pour chaque épisode que nous recevons”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Il est clair que l’amour entre Jamie et Claire Fraser a

est devenu encore plus profond dans cette saison d’Outlander et les fans sont certainement

ici pour ça.