Les fans réagissent à l’événement qui a conduit à la séparation de Kenya Moore et Marc Daly

Le dernier épisode de Real Housewives of Atlanta a montré ce qui a conduit au point de rupture du mariage de Kenya Moore avec Marc Daly. Après des semaines de moments tendus entre les deux, les choses se sont aggravées lors d’un événement caritatif que Daly a organisé – que Moore l’a aidé à planifier.

Kenya Moore et Marc Daly via Twitter

Malgré le travail acharné de Moore, l’attitude de Daly envers elle devant la caméra était loin d’être stellaire. Les fans de la série étaient dégoûtés du traitement de Daly envers Moore et ont exprimé leurs opinions en ligne.

Le traitement que Marc Daly a réservé au Kenya Moore lors de son événement caritatif

Moore a joué un rôle énorme en aidant son mari à planifier son événement. Elle a été filmée en sécurisant la restauration, les graphismes, la sécurité, la gestion du plan de salle et plus encore. Daly a même appelé sa femme à être son styliste personnel, lui donnant un préavis de trois jours qu’il avait besoin d’une suite. Lorsque Moore lui a présenté les options de ce qu’il devait porter, il était moins que satisfait.

Pendant l’événement caritatif, Daly était visiblement irrité. Il a critiqué et ajusté la disposition des sièges à son insu et a fait plusieurs commentaires capturés par le caméraman qu’il voulait éviter le «drame» de Moore avec ses co-stars.

Les acteurs ont remarqué son manque d’appréciation et d’affection envers Moore. Lors de son discours, il n’a pas remercié Moore pour ses contributions. Cynthia Bailey a admis dans son confessionnal que le comportement de Daly était une révolte totale et son manque de remerciements et de reconnaissance envers Moore l’a bouleversée.

Le moment que tout le monde attendait des avant-premières de l’épisode est venu lorsque Daly a été interviewé par un animateur de télévision lors de l’événement et lui a demandé s’il aimait être associé au travail de Moore sur RHOA. “Non, je déteste ça”, a répondu Daly. “Tout le monde le sait.” Cela a choqué la plupart des téléspectateurs, étant donné que Daly a utilisé les contacts de sa femme pour mettre fin à l’événement.

Daly a demandé aux producteurs de cesser de filmer après la fin de l’événement caritatif.

L’épisode s’est terminé par une Moore en larmes qui réfléchissait à des moments plus heureux de son mariage par rapport à l’endroit où elle et Daly étaient au moment du tournage. Il a également été révélé que Moore et Daly ont annoncé leur séparation juste un jour après l’événement caritatif.

Kenya Moore et Marc Daly divisent l’annonce via Twitter

Les fans réagissent au comportement de Marc Daly

Twitter a collectivement convenu que chaque scène avec Daly et Moore était digne de foi. Il semblait que plus Moore essayait de soutenir Daly, plus il était insatisfait et agacé. Les téléspectateurs ont partagé leurs réflexions tout au long de l’épisode.

«Marc est l’homme le plus RUDES et irrespectueux au Kenya! Elle aurait dû être AXÉE que MF! Il a EMBARRASSÉ son Sooo MAUVAIS et n’a même pas reconnu son AIDE pour son événement », a écrit un téléspectateur.

Les fans ont reconnu le comportement passé de Moore lors de l’émission envers ses co-stars, mais ne pensent pas que cela devrait être considéré comme du karma pour la façon dont son mari a agi envers elle.

«Je suis en fait très en colère en ce moment en voyant ce que Marc a fait au Kenya… .. peut-être ce Karma ou quoi mais personne ne mérite cette humiliation et cette honte…. personne ne mérite cet abus », a écrit l’un d’eux.

Je suis en fait très en colère en ce moment en voyant ce que Marc a fait au Kenya… .. peut-être ce Karma ou quoi mais personne ne mérite cette humiliation et cette honte…. personne ne mérite cet abus. #RHOA pic.twitter.com/1JytfPAFW1

– Mihrimah | Khaleesi Khatun | ✨ (@Mihrimah_Irena) 2 mars 2020

De plus, les téléspectateurs étaient furieux du traitement réservé par Daly aux producteurs de RHOA, menaçant que s’ils ne mettaient pas fin au tournage, “cela deviendrait moche”.

«Je ne peux pas croire que Marc ait eu le culot d’agir et de vendre qu’ils filmaient son événement. Il devrait être heureux d’avoir reçu toute cette publicité et cette exposition de l’émission », a évalué l’un d’eux.

Je ne peux pas croire que Marc ait eu le culot d’agir et de vendre qu’ils filmaient son événement. Il devrait être heureux d’avoir reçu toute cette publicité et cette exposition de l’émission #RHOA pic.twitter.com/vcGbHwD49I

– Rosé (@Nicki_PinkPrint) 2 mars 2020

«Marc vient-il de dire qu’il détestait être marié au Kenya? A-t-il également attiré les producteurs? WTF? Il l’a vraiment utilisée pour cette plateforme. Smh », a lancé un autre avec le hashtag #StraightTrash

D’autres ont menacé de boycotter le restaurant de Daly à Brooklyn à cause de son traitement de Moore.

“Cher @KenyaMoore – S’il vous plaît laissez-nous savoir quand nous pourrons cesser de suivre @socobk sur Instagram et nous serons ravis de ne plus suivre. Je grince des dents chaque fois que je regarde #MacDaly traiter sa femme comme personne. C’est gênant pour tous les hommes noirs. Cela ressemble à un abus émotionnel total », a promis l’un d’eux.

Cher @KenyaMoore

Veuillez nous faire savoir quand nous pourrons cesser de suivre @socobk sur Instagram et nous nous ferons un plaisir de ne plus suivre. Je grince des dents chaque fois que je regarde #MacDaly traiter sa femme comme personne. C’est gênant pour tous les hommes noirs. Cela ressemble à un abus émotionnel total. # Rhoa

– Nutritionandall (@NutritionAndAll) 2 mars 2020

Depuis, Daly a présenté des excuses pour son comportement lors de l’événement caritatif, mais a exclu Moore de la déclaration.