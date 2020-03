Les fans réagissent à l’intuition de Brianna à propos de Stephen Bonnet

L’épisode 4 de la saison 5 d’Outlander a fait sa première et a laissé aux fans beaucoup d’émotions sur l’état de Brianna (Sophie Skelton). Elle a affaire à des fantômes très réels du passé qui semblent la hanter à chaque mouvement. Lisez la suite pour savoir ce que les fans disent de ce que Bri vit.

Brianna sait que Stephen Bonnet est toujours là quelque part

Stephen Bonnet (Ed Speleers) est l’homme qui a violé Bri, et il pourrait éventuellement être le père de Jemmy. C’est une pensée terrifiante, d’autant plus que Bonnet est toujours vivant. Ils pensaient que Bonnet était peut-être mort dans une explosion, mais il semble qu’il ait vécu pour voir un autre jour. Brianna apprend la vérité sur la question lorsqu’elle entend son père l’apprendre à son mariage.

Bri est en alerte depuis

Depuis qu’il a appris que Bonnet pouvait et est toujours là, Bri

est en état d’alerte élevé. Elle a appris qu’un Irlandais est venu à Jemmy et lui a demandé s’il

ressemblait plus à sa mère ou à son père. Brianna trouve également

une pièce dans le porte-avions de Jemmy, et cela ressemble étrangement à celui de Bonnet.

Dans une autre scène, Bri sort pour ramasser du bois et laisse la porte ouverte lorsqu’elle rentre à l’intérieur. Soudain, Jemmy est porté disparu et Bri soupçonne qu’il a été emmené par Bonnet. C’est une scène terrifiante, mais heureusement Jemmy ne faisait que jouer et tout va bien, mais cela ne calme pas les nerfs de Brianna. Dans un autre moment, nous voyons que Bri a dessiné de nombreuses images de Bonnet et elle les jette dans le feu.

On comprend parfaitement comment se sent Brianna

Bri est une femme forte, mais même des femmes fortes la traversent parfois. Brianna gère cette connaissance toute seule, car elle n’a pas encore révélé qu’elle connaît la vérité à ses parents. L’idée de perdre Jemmy couplée au SSPT du traumatisme qu’elle a vécu aux mains de Bonnet rend la façon dont Bri agit totalement compréhensible et relatable.

Les fans réagissent à l’intuition de Brianna à propos de Stephen Bonnet

Bri sait que quelque chose ne va pas dans la situation. Ses

seulement une question de temps avant de rencontrer Bonnet à nouveau, et cette fois, elle

soyez prêt pour lui. Elle doit protéger Jemmy à tout prix.

Les fans ont beaucoup de sentiments à propos de l’épisode 4. Un Twitter

l’utilisateur pense que Bri devrait fermer la porte. “Bri voudra peut-être essayer de fermer la porte

quand elle sort pour le bois. Je dis simplement “l’utilisateur

m’a dit.

Un autre utilisateur pense que Bri est prête pour tout ce qui lui vient

façon. “Brianna a son antenne” maman “en place. Personne ne va faire de mal à Jemmy », a déclaré Twitter

a écrit l’utilisateur.

Les gens semblent sympathiser avec Brianna. “OMG! Je suis maman

et j’ai souffert avec Brianna de cette horrible sensation de perdre de vue un enfant. »

quelqu’un a sonné.

“Mon cœur vient de sauter un battement, je savais que Bonnet n’était pas

là, mais quand vous avez vécu ce que Bree a traversé, votre esprit va à

le pire des scénarios », a reconnu un autre utilisateur de Twitter.

Les téléspectateurs semblent comprendre ce que Brianna vit.

Son intuition est à point et elle semble savoir que Bonnet se rapproche.

Ce n’est qu’une question de temps avant que la situation ne dégénère.