Les fans réagissent à Megan Thee Stallion et au remix très attendu de Beyoncé pour “Savage”

En tant que deux des noms les plus en vogue à sortir de Houston, au Texas, les fans ne voulaient rien de plus qu’une collaboration de Megan Thee Stallion et de Beyoncé. Heureusement, les artistes ont livré le 29 avril lorsqu’ils ont déposé un remix sur le très populaire single Savage de Megan Thee Stallion. Quelques minutes seulement après sa sortie, la chanson a commencé à faire son chemin sur Twitter. Mais qu’en disent exactement les fans?

(L-R) Megan Thee Stallion et Beyoncé | Steve Granitz / WireImage; Albert L. Ortega / . Amérique du Nord

En savoir plus sur le remix «Savage»

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, le single voit Beyoncé perfectionner ses compétences en rap, donnant des cris à OnlyFans, leur natif de Houston, Texas, et plus encore, avant que Megan Thee Stallion ne prenne le relais avec ces rimes percutantes auxquelles nous sommes tous devenus amour.

À en juger par Twitter, les fans ressentent totalement le single.

«BEYONCÉ A TUÉ CE REMIX», a écrit un utilisateur des réseaux sociaux. En continuant, ils ont dit: “Mon dieu, est-ce que cette femme NE PEUT PAS faire.”

“Je n’exagère même pas … Le remix sauvage était l’une des meilleures chansons que j’ai entendues en une minute”, a déclaré un autre auditeur.

“Tout ce que je sais … c’est mieux d’être la première chanson jouée dans le club quand nous retrouverons notre liberté parce que je me laisse aller!” dit un troisième fan.

Mais la meilleure partie est que le rappeur de «Cash Sh * t» a noté sur Instagram qu’il avait l’intention de reverser les bénéfices à une organisation texane qui soutient ceux qui en ont besoin au milieu de la pandémie de coronavirus. Nous voulons donner des reines!

La rumeur disait que Megan Thee Stallion et Beyoncé travaillaient sur quelque chose

Les rumeurs sont apparues pour la première fois le 16 avril lorsqu’un écrivain du site de musique populaire AllHipHop a déclaré avoir entendu que les artistes travaillaient sur un remix de “Savage” de Megan Thee Stallion.

La chanson est de l’EP Suga, sorti en mars. Avec un pic au n ° 14 du Billboard 100, «Savage» est l’une des plus grandes chansons de Megan Thee Stallion à ce jour. Une grande partie de son succès peut être attribuée à sa popularité sur l’application de partage de vidéos Tik Tok, où les utilisateurs lui ont fait une routine chorégraphiée. Tout le monde, de Keke Palmer à Jessica Alba, a participé au défi, propulsant la chanson dans les palmarès musicaux.

Avoir Beyoncé sur la chanson lui donnera sûrement un coup de pouce encore plus important et pourrait peut-être même l’envoyer à la première place.

On a récemment demandé à Megan Thee Stallion si elle travaillait avec Beyoncé

Lorsque Marie Claire a posé des questions sur une éventuelle collaboration dans une interview publiée le 6 avril, le visage de Megan Thee Stallion aurait «illuminé». Cependant, elle n’a pas donné de réponse claire.

Travailler avec la star de Lemonade semble cependant être un rêve devenu réalité pour Megan Thee Stallion. Au cours de la dernière année, elle n’a pas caché qu’elle est une grande fan de Beyoncé et la considère comme un modèle.

“Tout le monde sait que j’aime beaucoup Beyoncé”, a-t-elle déclaré auparavant à Billboard. “Je suis de Houston, elle est de Houston. Je l’ai écoutée toute ma vie et elle est juste quelqu’un qui, quand j’ai envie, est-ce que je fais les mauvaises choses ou est-ce que je me sens mal? Je reviens juste et regarde ses anciennes interviews. Je la regarde parler de traverser les mêmes épreuves que j’ai l’impression de traverser en ce moment. “

Elle a ensuite célébré le Nouvel An avec Beyoncé et a même signé avec la société de gestion de JAY-Z, Roc Nation, fin 2019.

Pour sa part, Beyoncé ne parle généralement pas beaucoup des autres artistes, mais le fait qu’elle ait personnellement invité Megan Thee Stallion chez elle suggère qu’elle est également fan.

En fin de compte, nous sommes si heureux que leurs goûts musicaux partagés et leur amour l’un pour l’autre les aient réunis. Maintenant, excusez-nous pendant que nous allons écouter le remix «Savage»… encore.

