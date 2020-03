Les fans réagissent à une nouvelle photo dans les coulisses d’Uhtred

Les fans de The Last Kingdom sont impatients de voir le retour de la saison 4 après ce qui semble être le plus long hiatus du monde. Heureusement, nous avons maintenant une date de première. Les comptes officiels des médias sociaux ont également partagé des images en coulisses. Lisez la suite pour en savoir plus et voir la nouvelle photo d’Uhtred (Alexander Dreymon) dans la saison 4.

La saison 4 de “The Last Kingdom” a une date de première

Alexander Dreymon | Jim Spellman / WireImage

Les fans ont maintenant une date à portée de main pour la nouvelle saison de The

Dernier royaume. La populaire série Netflix reviendra avec une nouvelle saison

Dimanche 26 avril.

La série a partagé les nouvelles sur

Twitter avec: “Protégez les murs,

Arselings! Préparez-vous au combat alors que la saison 4 de The Last Kingdom arrive sur NETFLIX

le dimanche 26 avril #TheLastKingdom # Season4. ”

Il y a une nouvelle photo dans les coulisses d’Uhtred

Dans la plus récente photo des coulisses, Uhtred obtient un

retouches effectuées. Il est endurci de la bataille avec ce qui semble être du sang sur son

visage et cou. Quelqu’un retouche le sang sur son menton et sa joue

la photo.

«Se préparer pour la bataille… scènes. Comment vous préparez-vous

Saison 4? #TheLastKingdom », le

le post est sous-titré.

Les fans réagissent à la nouvelle image d’Uhtred

Les fans sont plus que prêts pour une nouvelle saison de leur préféré

montrer. De nombreux fans ont commenté la publication sur Instagram pour demander que la saison soit

sorti un peu plus tôt. De nombreuses personnes sont bloquées dans l’isolement en pratiquant

distanciation sociale en ce moment à cause du coronavirus (COVID-19).

«Pouvez-vous simplement avancer la date de sortie? Nous sommes tous

coincé dans nos maisons et ne peut pas attendre “, a demandé un utilisateur Instagram.

Les fans ont du mal à attendre depuis que cette saison a

Il a fallu si longtemps pour être libéré. “Je ne peux pas attendre !!!! Mon Uhtred me manque », a déclaré un fan.

Les gens semblent vraiment avoir besoin de The Last Kingdom dans leur

vit en ce moment. “Regarder un mur en se demandant si le destin est vraiment tout”, a déclaré quelqu’un

autre.

Un fan a du mal à se souvenir de ce qui s’est passé

la dernière saison. “Essayer de se souvenir de ce qui s’est passé la saison dernière depuis que vous

disparu depuis si longtemps », a déclaré un utilisateur d’Instagram.

Les fans ne peuvent pas attendre la saison 4

Un autre fan prévoit de s’inscrire à nouveau sur Netflix juste pour regarder

la nouvelle saison. “Oui! Je vais m’inscrire à nouveau à Netflix juste pour ça », ont-ils

admis.

D’autres ont appelé à une remorque car la nouvelle saison est presque là de toute façon. “En attente d’une remorque”, a déclaré quelqu’un.

Un fan de l’émission dit que cela les aidera à faire face à cet isolement

situation. «Ce spectacle m’aidera à traverser cette quarantaine. Merci pour votre

travailler », a écrit le fan.

Quelqu’un d’autre pense déjà à la saison 5. «Je suis juste

penser si vous faites déjà la saison 5 », a commenté un utilisateur d’Instagram.

Un autre fan dit qu’ils auront besoin d’une baby-sitter pour traverser la saison. «J’ai besoin de planifier une baby-sitter pour pouvoir regarder en boucle et ne rien faire d’autre», a écrit l’utilisateur.

Les fans ont hâte de voir la saison 4 de The Last Kingdom quand

il fait sa première.