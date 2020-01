Les fans réagissent à une réunion surprenante

L’épisode de Vikings de cette semaine a conduit à des retrouvailles surprenantes entre deux fils de Ragnar. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé et comment les fans réagissent aux nouveaux développements. Il y a des spoilers à venir pour la saison 6 de Vikings.

‘Résurrection’

L’épisode 9 de Vikings a tenu une réunion entre Ivar le désossé (Alex Høgh Andersen) et Hvitserk (Marco Ilsø). Ivar a rencontré Hvitserk alors qu’il dirigeait un groupe de raids et de reconnaissance de guerriers rus.

Les fans se souviendront que Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) a laissé Hvitserk vivre après avoir découvert qu’il avait tué Lagertha (Kathern Winnick). Quand Hvitserk est banni, il retrouve Ivar et leur dynamique a définitivement changé.

Les fans réagissent aux retrouvailles entre les fils de Ragnar

Les fans ont beaucoup de sentiments à propos de la venue d’Ivar et Hvitserk

Encore ensemble. Hvitserk est-il soudainement en bonne santé sans malice envers son

frère? “Donc Hvitserk n’est soudainement pas schizophrène et ne veut pas tuer

Ivar? ”Un Reddit

demande l’utilisateur.

Certains fans pensent que Hvitserk joue à un jeu avec Ivar et qu’il a des arrière-pensées. “Je pense que Hvitserk joue au long jeu tbf, attendant peut-être un moment opportun pour tuer Ivar tout en aidant Bjorn?”, A révélé un autre utilisateur de Reddit.

De nombreux téléspectateurs profitent de cette nouvelle dynamique entre les deux

fils de Ragnar. Ils sont de nouveau réunis. “Même si toute cette saison

a été Hvitserk halluciner à l’idée de tuer Ivar. J’apprécie vraiment le

scènes à chaque fois qu’ils s’entendent », a écrit un autre utilisateur.

Il est «irréaliste» pour Hvitserk d’être d’accord avec Ivar

Un utilisateur de Reddit pense qu’il est irréaliste de voir comment Hvitserk a

déjà pardonné à Ivar d’avoir tué Thora. Il a été dévasté toute la saison et

maintenant il a retrouvé Ivar et les choses sont tellement différentes.

“Un peu irréaliste la facilité avec laquelle Hvitserk pardonne à Ivar d’avoir tué Thora, comme son comportement cette saison était directement dû à sa peur et sa haine d’Ivar”, a déclaré un utilisateur de Reddit. “Alors il est comme, sup Ivar. Je comprends qu’il n’a nulle part où aller et il a accepté son meurtre de Lagertha comme son destin, mais allez-y. »

Hvitserk voyage avec Ivar à Kiev

Ivar ramène Hvitserk avec lui à Kiev et ils semblent

avoir des moments ensemble. Hvitserk prend le temps de se vanter d’être

celui de tuer Lagertha. Ivar ne réagit pas vraiment ouvertement aux nouvelles, cependant

il se soucie de toute évidence, car il voulait être le seul à tuer Lagertha.

Hvitserk et Ivar ont eu leur juste part de problèmes. Ça pourrait

être que Hvitserk ne ressent plus le besoin de tuer Ivar depuis qu’il a tué

Lagertha. Il peut sentir qu’il a accompli son destin ultime maintenant.

“Eh bien, tout l’arc de Hvitserk était qu’il pensait qu’il devait tuer Ivar mais tout au long de son destin, c’était de tuer Lagertha”, a déclaré un autre utilisateur. “Il a accompli son vrai destin, donc il ne se soucie pas encore de tuer Ivar.”

Hvitserk rencontre la princesse Katya

Hvitserk rencontre également le prince Oleg (Danila Kozlovsky) et

La princesse Katya (Alicia Agneson). Curieusement, Hvitserk n’a pas vraiment

réagir au fait que Katya est le sosie de Freydis. En fait, Ivar interroge

lui à ce sujet et Hvitserk ne voit pas du tout la ressemblance entre les deux.

Cela pourrait signifier qu’Ivar ne voit que des choses à cause de

sa culpabilité pour avoir tué Freydis. “Le fait que Hvitserk ne réagisse pas à Katya

me fait croire qu’elle ne ressemble pas vraiment à Freydis et qu’Ivar,

culpabilisé, est juste en train d’imaginer qu’elle lui ressemble », a reddit

dit l’utilisateur.

Les fans sont impatients de voir où cette nouvelle situation

fils de Ragnar avant la fin de la première moitié de la dernière saison des Vikings.