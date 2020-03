Les fans réagissent au premier concert d’acteur du rappeur

À l’approche de l’épisode du 1er mars de NCIS: Los Angeles, les enjeux étaient élevés alors que l’équipe se rassemblait pour comprendre ce qui était arrivé à Namazi après une opération qui avait mal tourné.

Les téléspectateurs savaient que l’histoire emmènerait Callen et Sam au Moyen-Orient, mais un autre groupe de fans était sur le point de rencontrer un nouveau personnage de la série qui était là pour les aider dans leur mission. Offset of Migos a fait un spot invité dans la série et les fans ont partagé leurs réactions.

Offset de Migos | Johnny Nunez / WireImage / .

Que s’est-il passé dans «Alsiyadun» sur «NCIS»?

NCIS: LA était tout au sujet du sauvetage de Namazi. Une fois que tout le monde a compris qu’elle avait survécu mais qu’elle n’était jamais arrivée au point d’extraction, les choses sont devenues encore plus intenses.

Après que Hetty, Kensi et Deeks ont appris son enlèvement et sa rançon, ils ont dû rattraper Callen et Sam aux nouvelles, qui avaient enfin des bottes par terre.

Sabatino, avec sa maladresse et son sens ou son humour sarcastique, était clair que lui et son peuple n’avaient pas falsifié l’opération, mais il n’était pas exactement à la disposition de Sam et Callen avec des informations utiles. Cela a pris un peu de temps, mais il leur a finalement dit qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait peut-être aider.

Qui? Un passeur local du nom de Kadri Kashan Khan qui

sait se déplacer dans le ventre de la région. Le personnage a été joué par

rappeur Offset.

Offset a fait ses débuts en tant qu’acteur et cascadeur

Vers le milieu de l’épisode, Offset est apparu à l’écran sous le nom de Kadri et a décollé en courant, en sautant par-dessus une clôture et en déjouant Callen et Sam. Au moment où ils l’ont rattrapé, il s’est glissé dans une pièce et a pointé un pistolet sur la tête de Sabatino. Quelle intro!

Alors que Kadri n’était pas exactement à bord pour aider au début, il a appelé les coups de feu, a fixé une heure de réunion et est parti en tant que nouveau single d’Offset, “Danger” joué en arrière-plan.

Juste avant d’exécuter leur plan de sauvetage, Sabatino a décrit Kadri Khan comme «un enfant brillant d’Atlanta» qui a eu des ennuis. Un recruteur lui a donné une deuxième chance et utilisait maintenant son intelligence de rue pour faire passer des armes aux Bédouins. Intelligent.

Comment les fans ont réagi en voyant Offset sur «NCIS»

Sur Twitter, les fans d’Offset et de NCIS: LA acclamaient le rappeur et le félicitaient pour ses débuts. Des commentaires tels que «Je suis fier de Offset» et «Vous étiez incroyable sur NCIS Los Angeles!» rempli la chronologie du rappeur.

À la fin de l’épisode, Kadri était celui qui a réuni tout le monde et tout le monde en un seul morceau. Offset a joué un héros. LL Cool J, qui l’a aidé à mettre le pied dans la porte, a déclaré qu’il était heureux que le rappeur n’ait pas été présenté comme un méchant de la série.

MERCI GRAND FRÈRE DE M’AVOIR MIS SUR L’ÉQUIPE. VOUS ÊTES UN HOMME DE VOTRE MOT. CECI EST UN FAIT MAJEUR DE MA CARRIÈRE. MERCI À TOUS D’AVOIR FAIT CETTE EXPÉRIENCE HAPPEN SCOTT GEMILL, @NCISDIR DENNIS ET LE RESTE DE L’ÉQUIPAGE À @NCIS_CBS https://t.co/9Teahh9Jg8

– OFFSET (@OffsetYRN) 2 mars 2020

Certains fans de Offset s’engagent à regarder régulièrement NCIS: LA en raison de son apparence, et d’autres ont hâte de le voir dans de futurs projets.

En plus d’attendre de voir s’il fera d’autres changements de carrière sur grand ou petit écran, les fans anticipent la sortie officielle du nouveau single d’Offset, “Danger”. Restez à l’écoute.