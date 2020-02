Les fans réagissent aux séquences de cascades qui ont fui avec la nouvelle combinaison

Le Batman tournait en Écosse le 21 février. Robert Pattinson n’était pas là, mais un cascadeur portait le survêtement pour une scène sur une moto. La BBC Ecosse a d’abord rapporté une vidéo de la scène du cimetière Necropolis à l’est de la cathédrale de Glasgow. Bientôt, des images fixes du cascadeur dans la combinaison ont inondé Twitter et les batfans ont répondu.

Robert Pattinson | Edward Berthelot / .

Maintenant, gardez à l’esprit que ce sont des images très approximatives de ce qui sera un très jeune Bruce Wayne (Pattinson) et nous ne connaissons pas le contexte de ces scènes. Reporters et fans ont regardé les cinéastes tourner une scène qu’ils pourraient retoucher massivement en post-production et dont seul un fragment pourrait se retrouver dans le film. Le Batman a commencé le tournage le 27 janvier et ne sera pas en salles avant le 25 juin 2021.

Le Batman chevauche le cimetière

Bien sûr, les cimetières sont importants pour Bruce Wayne / The Batman. Toute sa croisade de lutte contre le crime (capée) a commencé quand il a vu un agresseur assassiner ses parents dans une ruelle derrière un théâtre de Gotham City. Beaucoup supposent que le cimetière de cette scène est celui dans lequel Thomas et Martha Wayne se reposent pour toujours.

Un autre utilisateur a capturé 11 secondes de vidéo du pilote cascadeur de Batman chevauchant un autre motard. Batman s’écrase au bout de la route, peut-être pas intentionnellement. De nombreux utilisateurs ont observé que l’autre cavalière était une femme et suggèrent qu’elle pourrait être Selina Kyle (Zoe Kravitz, bien qu’il s’agisse d’un double cascadeur dans cette scène).

Batthumbs sur la combinaison Batman

Le premier regard officiel sur la combinaison de bain de Pattinson est venu lorsque le réalisateur Matt Reeves a partagé un test de caméra. Vous pouvez réellement voir le menton de Pattinson sortir du capot ici.

Pourtant, les fans étaient ravis de regarder de plus près la combinaison, en action non moins. Cet utilisateur a approuvé, écrivant: «Cela ressemble à un croisement de Batman plus récent et de vieux Batman. Plus précisément dans le capot, personnellement, j’aime ce costume. “

Joshua Rivera a remarqué l’absence d’une cape, qui n’est peut-être pas définitive, mais qui se démarque tout de même.

je sais beaucoup de fois la cape est ajoutée dans le post mais je creuse un peu biker sans capuche bdsm batman

– Joshua Rivera (@ jmrivera02) 21 février 2020

Cet utilisateur pense que la combinaison est appropriée pour un jeune Bruce Wayne. “C’est Bruce Wayne UNIQUEMENT dans sa deuxième année comme Batman”, écrit-il. “Je pense que ce costume convient à cela.”

Cet utilisateur était 50/50. «J’adore le costume, je déteste le capot / masque», a-t-elle écrit.

Le plus grand ennemi de Batman: des critiques critiques

Qui a besoin du Joker, du Pingouin ou du Riddler lorsque vous avez Twitter? Bien que Colin Farrell joue Penguin et Paul Dano the Riddler dans The Batman, Bruce Wayne devra d’abord vaincre les critiques des médias sociaux.

Cet utilisateur n’était pas content. “Le costume de chauve-souris et surtout les oreilles sur le masque ont l’air ridicule”, a-t-il écrit, ajoutant un camouflet de Pattinson. “Twilight Batman sur un scooter.”

Cet utilisateur a simplement expliqué pourquoi Batman ne devait sortir que la nuit. “Il vaut la peine de se rappeler que chaque combinaison de combat a l’air naturellement idiote pendant la journée, sans exception”, a-t-elle écrit.

Cet utilisateur a plaisanté sur un autre jeu de caractères récent. “Lemme devance le jeu et exige une refonte du costume #TheBatman pour qu’il ressemble davantage à #SonictheHedgehog”, écrit-il.

Beaucoup ont remarqué ce qui ressemble à des stylos attachés aux poignets de Batman. Cet utilisateur a écrit: “Au moins, il semble qu’il ne manquera pas de stylos.”

Connexions de bandes dessinées

Certains fans attentifs ont spéculé sur les scénarios de bandes dessinées classiques qui pourraient inspirer The Batman. Tyler Kingkade a reconnu des pièces du film d’animation de 1993.

Alors, ces photos de Batman en combinaison dans un cimetière confirment-elles que des éléments de Mask of the Phantasm vont être dans ce film? https://t.co/zTV8eMWQd0

– Tyler Kingkade (@tylerkingkade) 21 février 2020

Cet utilisateur l’a comparé à une bande dessinée et à un jeu vidéo. “Cela ressemble à un croisement entre Zero Year et le costume de Telltale”, écrit-il.

Beaucoup ont même remarqué que les lunettes dans le masque pouvaient s’allumer. Cet utilisateur a écrit: «Il a des lunettes, donc les YEUX BLANCS arrivent! Le Batman ultime. “

Le scénariste et journaliste Mark Hughes a rappelé aux téléspectateurs que les premières images divulguées de costumes de personnages principaux semblaient souvent hors contexte. Le Batman ne serait pas la première fois.

Je rappellerai également à tout le monde que les images divulguées sont un double cascadeur dans une version de la combinaison impliquant des effets visuels, prise avec des téléphones portables. Rappelez-vous quand une grande partie du fandom a déclaré que le Joker de Ledger allait sucer sur la base de photos de fuite, et que la combinaison TDK était “Robocop” ou avait un “cou de crayon”, etc.?

– Mark Hughes (@markhughesfilms) 21 février 2020

Hughes a également écrit: «Lorsque vous regardez des images de fuites, souvenez-vous que vous ne voyez pas les choses car elles finiront par apparaître à l’écran… C’est idiot même d’avoir à dire des choses aussi évidentes. Nous avons vécu cela tant de fois avant avec des réactions extrêmes au casting ou aux costumes, à la rumeur, aux combats entre fans qui deviennent laids, etc., et pourtant, le fandom doit toujours être constamment rappelé. “