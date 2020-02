Les fans réagissent en voyant un favori manquant sur la série

L’épisode de Law & Order: SVU de cette semaine était plus qu’un peu spécial. Il avait un visage familier que les fans avaient disparu. Lisez la suite pour savoir qui a fait une apparition et ce que les fans en disent. Il y a des spoilers à venir pour le dernier épisode de SVU.

Un visage familier revient, en quelque sorte

Mariska Hargitay | Banque de photos de Virginia Sherwood / NBC / NBCU via .

Les fans se souviendront de Rafael Barba (Raúl Esparza) qui était le

ADA pour l’équipe depuis plusieurs années. Lui et Olivia Benson (Mariska

Hargitay) est devenu très proche et reste de bons amis même maintenant. Barba a fini

démissionner de son emploi après un cas difficile impliquant un nourrisson.

Même si Barba n’est pas toujours là, il est toujours là pour

Benson quand elle a besoin de lui. Dans l’épisode 12, Benson a beaucoup traité. Ed Tucker

(John Burke), le vieux petit ami de Benson, se suicide après l’avoir admise

qu’il meurt d’un cancer du cerveau.

Benson a évidemment du mal à faire face à cette

situation alors qu’elle essaie de se relever. Cette semaine, Barba passe à

offrir à Benson quelques mots d’encouragement et c’est toujours agréable de voir un ami

visage.

Benson et Barba se reconnectent

“Vous avez grandi une barbe?” S’enquiert Benson alors qu’elle et Barba sont

avoir un chat vidéo au début de l’épisode.

“Je suis dans l’Iowa, j’essaye de me fondre”, plaisante Barba avec elle.

“Eh bien, bonne chance. Pourquoi êtes-vous là? », Demande Benson à son amie.

Mais Barba semble juste vouloir entendre parler de Benson et comment

elle s’occupe de tout.

«Tu sais que ça a été dur. Beaucoup de pertes ces derniers temps », Benson

lui dit-il. “Le temps passe tout simplement.”

Barba prévoit d’amener Benson à dîner à son retour

afin qu’ils puissent rattraper leur retard. “Avant de partir, joyeux anniversaire”, raconte Barba à Benson.

“Vous êtes en avance”, dit-elle.

«Je voulais être le premier. Cordialement à l’équipe. Et Noé, ”

Lui raconte Barba.

Barba a beaucoup de fans qui sont heureux de le voir

Barba est un gars populaire et les fans de la série à succès sont heureux

le voir, au moins pendant quelques minutes. Benson traverse une période particulièrement

difficile, il est donc logique que son bon ami soit là pour la réconforter

de toutes les manières possibles.

De nombreux fans veulent voir plus de Barba. “L’amour

Barba… attend patiemment son retour », a écrit Twitter

a écrit l’utilisateur.

“C’était bien de voir Barba ce soir”, a reconnu quelqu’un d’autre.

Les téléspectateurs étaient ravis de voir la conversation entre

copains. “Joyeux anniversaire, capitaine Benson !! J’adore voir cette conversation »

a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

“Voir à nouveau ces deux-là a fait ma nuit,” quelqu’un

admis.

“Je serais plus que satisfait si tous les futurs EPS commençaient par un

Barba chat vidéo “, un autre

Un utilisateur de Twitter a écrit.

De nombreux fans sont allés sur Twitter pour parler de combien ils

aimer Barba et combien c’était formidable de le revoir. Ses interactions avec Benson

sont si réconfortants et valent bien l’attente entre les deux. Bien que de nombreux téléspectateurs

aimerait voir Barba revenir sur une base beaucoup plus permanente.

L’épisode de SVU de cette semaine a eu une douce réunion entre

deux bons amis. Espérons que les fans pourront en voir plus à l’avenir.