Les fans rôtissent Kylie Jenner sur ses photos de sosie de Beyoncé

Kylie Jenner est aujourd’hui l’une des célébrités les plus célèbres. Elle compte plus de 165 millions de followers sur Instagram, ce qui signifie que tout ce qu’elle publie est souvent discuté par de nombreuses personnes à travers le monde.

Récemment, Jenner a provoqué des réactions après avoir publié des photos qui la montrent extrêmement similaire à Beyoncé. Bien que la beauté de Beyoncé soit admirée partout, il ne semblait pas que les fans faisaient beaucoup de compliments à Jenner.

Les fans n’apprécient pas Kylie Jenner ressemblant à Beyoncé dans les photos récentes

Sur les photos que Jenner a postées, on pouvait voir la star de la réalité arborant des cheveux blonds et posant dans une combinaison à imprimé léopard vert. On ne sait pas ce que Jenner voulait que les fans retirent des photos, mais un certain nombre de followers ont souligné qu’elle ressemblait à Beyoncé, et cela ne leur convenait pas.

“J’ai pensé que c’était Beyoncé pendant une seconde!” a déclaré une personne sur Reddit. “Merde Kylie atténue un peu!”

Un autre fan a commenté: “Encore une fois … Kylie ne sait pas qui être.”

Beyoncé | Larry Busacca / PW / WireImage pour Parkwood Entertainment / .

L’apparition de Kylie Jenner est souvent un sujet brûlant parmi les fans

Kylie Jenner | Dia Dipasupil / WireImage / .

Depuis que Jenner était une adolescente, son apparence a fait beaucoup parler de beaucoup de gens. En grandissant, les fans ont remarqué que certaines caractéristiques de son corps changeaient d’une manière qui ne pouvait être attribuée qu’à la chirurgie plastique, pas à la puberté. Cela a conduit Jenner à être appelée «plastique» lorsque les fans ont vu qu’il y avait une énorme différence entre ce à quoi elle ressemblait à l’époque et à quoi elle ressemble maintenant.

Alors que Jenner a admis avoir obtenu des charges dans ses lèvres, elle a nié avoir fait du travail sur d’autres parties de son corps.

Jenner a également été accusé de pêche au noir, c’est-à-dire lorsque les influenceurs blancs utilisent du maquillage noir, des coiffures et de la mode pour le poids. Alisha Gaines, professeur à la Florida State University, a déclaré que ce phénomène des médias sociaux est problématique parce que ces influenceurs “se mettent en avant et ont tous ces adeptes pensant qu’ils sont quelqu’un qu’ils ne sont pas.”

Elle a poursuivi: “Il est si profondément enraciné dans le privilège des blancs, car ils peuvent occuper un espace qu’une vraie femme noire aurait pu avoir.”

Les photos de Jenner à Beyoncé ont été considérées par de nombreux fans comme un exemple clair de pêche au noir, bien que Jenner ait été accusé de cela plusieurs fois auparavant. Beaucoup ont dit que ses aspirations pour des lèvres pleines et des mégots plus gros étaient ses façons d’essayer de ressembler davantage à des femmes noires.

Les fans ont également critiqué les apparitions d’autres sœurs de Kardashian-Jenner

Jenner n’est pas la seule sœur de Kardashian-Jenner à obtenir beaucoup de détails sur son apparence.

Les sœurs de Jenner ont également été accusées de modifier leur apparence par la chirurgie esthétique. Il y a eu d’innombrables accusations sur Internet selon lesquelles les sœurs ont des charges, des travaux de nez, des plasties abdominales, des lève-fesses, etc. Alors que les Kardashian-Jenners sont beaucoup jugés sur leur apparence – ce qui explique la pression qu’ils doivent constamment perfectionner – un certain nombre de fans ne pensent pas que les Kardashian-Jenners devraient passer sous le couteau.

Tout comme Jenner, ses sœurs sont également accusées de pêche au noir et d’appropriation culturelle. En fait, la famille Kardashian-Jenner semble souvent apparaître comme des exemples lorsqu’elle discute de ces questions. Les critiques disent que les sœurs sont connues pour utiliser la culture noire lorsqu’elle correspond à leurs besoins, mais elles se distancient souvent de parler des problèmes auxquels la communauté noire est confrontée et de ce que les vrais Noirs traversent. De plus, ces critiques notent également que, parce que les Kardashian-Jenners sont des femmes blanches, il est injuste qu’elles soient admirées pour avoir du maquillage, des coiffures et des vêtements que les femmes noires ont été méprisées pour avoir.