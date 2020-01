Les fans royaux accusent la reine Elizabeth d’avoir un réel manque d’empathie

La reine Elizabeth est l’un

des membres les plus populaires de la famille royale britannique, et à juste titre.

Elle a statué pour un temps record s’étalant sur plus de six

décennies. Pendant ce temps, Sa Majesté a inauguré une nouvelle ère moderne qui est plus

progressiste mais toujours enraciné dans la tradition.

La plupart des fans royaux aiment la reine ou ont au moins une bonne santé

le respect de ses méthodes. Mais même ces fidèles partisans ont remis en question un

beaucoup de choses qu’elle a faites récemment à la suite de la

situation actuelle avec le prince Harry et Meghan Markle, qu’ils disent

rappelle la façon dont la reine Elizabeth a traité la princesse Diana.

Dans l’ensemble, ils disent son mépris total pour leur

les sentiments montrent un réel manque d’empathie.

La reine met toujours la réputation de la famille au premier plan

Vous pouvez appeler la reine Elizabeth beaucoup de choses, mais la plupart

tous, elle est farouchement dévouée à protéger son héritage et son bon nom de famille. C’est

pourquoi elle est si opposée aux scandales impliquant quiconque dans sa famille et encline à

éloignez-vous des manifestations dramatiques d’émotions.

La devise de la famille, «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» est celle que la reine Elizabeth prend à cœur. Elle ne révèle qu’une petite partie de ses vrais sentiments sur n’importe quelle question et garde surtout tout pour elle. Il s’agit là d’une tentative complexe de conserver son héritage.

La reine Elizabeth n’est pas satisfaite du prince Harry et de Meghan

Markle

Le monde n’a été que légèrement choqué par le duc et la duchesse

de la décision de Sussex de se retirer en tant que membres «supérieurs» de la famille royale. Après

tous, le prince Harry et Meghan Markle avaient donné des indices pas si subtils

tout le temps qu’ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont les choses se passaient pour eux.

La reine serait bouleversée par le fait que Harry et Meghan fassent un geste si audacieux contre la famille et qu’ils ont fait l’annonce publiquement avant de la consulter. Mais encore une fois, au lieu de s’inquiéter des sentiments du prince Harry et de Meghan Markle, la reine Elizabeth est contrariée par le fait qu’ils s’opposent à des siècles de devoir et de tradition. Elle ne semble pas inquiète pour leur vie – elle semble surtout préoccupée par l’avenir de la famille royale.

Cette situation exacte est la raison pour laquelle les fans disent que la reine n’a pas

empathie pour les sentiments des autres.

Elle a également ignoré les appels à l’aide de la princesse Diana

Quand la belle-fille de la reine Elizabeth a été éviscérée

par la presse, la reine n’a rien fait pour arrêter ce qui se passait. Au lieu de cela, elle

semblait blâmer la princesse Diana d’être si émotive à propos de tout cela.

La pire infraction a été l’interview de Diana sur la bombe de Panorama

quand elle a révélé que le prince Charles avait effectivement une liaison avec Camilla.

Aux yeux de la reine, il y avait

rien de pire que de diffuser des secrets de famille qui ont fait paraître la famille royale

mal. Surtout quand c’était le futur roi dont Diana parlait.

Un expert royal affirme que la reine Elizabeth était si

furieuse de l’incident qu’elle a envoyé à Diana une lettre cinglante exigeant

elle divorce immédiatement du prince Charles.

La reine ne laisse pas transparaître ses émotions

Les manifestations publiques d’émotion ne sont pas les bienvenues aux Britanniques

famille royale, en particulier par la reine Elizabeth. Elle a été accusée d’avoir l’air froide

et distante parce qu’elle montre très rarement ses sentiments les plus profonds.

Ce fait couplé avec son approche mains-libres de la parentalité quand

ses enfants étaient jeunes et maintenant sa réticence à comprendre les

les sentiments font que certains fans royaux se demandent comment les choses seraient différentes si la reine

Elizabeth était plus sympathique aux épreuves et aux tribulations des membres de sa famille.