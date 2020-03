Les fans royaux critiquent le prince William pour une blague coronavirus maladroite et insensible

Le prince William a tenté de faire une blague sur le coronavirus et cela n’a pas si bien marché avec les fans royaux, c’est le moins qu’on puisse dire. Au cours de la visite du prince William et Catherine, duchesse de Cambridge à Dublin, en Irlande, il a maladroitement mis en lumière la menace du coronavirus, un sujet qui inquiète et inquiète de nombreuses personnes.

Kate Middleton et le prince William | Samir Hussein / WireImage

Le prince William et Kate visitent l’Irlande

Le prince William et Kate sont actuellement en tournée royale de trois jours en Irlande et se sont arrêtés lors d’une réception organisée par l’ambassadeur britannique en Irlande au Gravity Bar, Guinness Storehouse, Dublin.

“Je parie que tout le monde dit” J’ai un coronavirus, je suis en train de mourir “, et vous dites” non, vous venez de tousser “, a déclaré le prince William à Joe Mooney, un ambulancier paramédical avancé de l’Ambulance nationale. Service, à la réception.

“Est-ce que cela semble assez dramatique au sujet du Coronavirus

moment? Est-ce que c’est un peu excité, pensez-vous dans les médias? », A-t-il demandé.

Il a plaisanté sur la propagation du virus, notant: «Par le

façon, le duc et la duchesse de Cambridge propagent le coronavirus, désolé. ” Il

a ajouté: “Nous gardons un œil sur cela, alors dites-nous si nous devons arrêter!”

Bonjour l’Irlande! Dia Daoibh, daoine na hÉireann! Merci au président et à Mme Higgins (et Bród le chien) pour l’accueil chaleureux réservé au duc et à la duchesse de Cambridge dans le pays, qui les verra passer du temps à Dublin, dans le comté de Meath, dans le comté de Kildare et à Galway – et soulignera les nombreux liens solides partagé entre le Royaume-Uni et l’Irlande. Après le thé avec le président et Mme Higgins, le duc et la duchesse ont déposé une couronne au Jardin du Souvenir – un lieu de réflexion dédié à ceux qui ont donné leur vie pour l’indépendance irlandaise, avant de faire appel au Taoiseach Leo Varadkar. Les prochains jours verront le duc et la duchesse rencontrer un large éventail de personnes, y compris des enfants et des jeunes, des personnes travaillant dans les secteurs des arts créatifs, des affaires et de la charité – et sont impatients de nouer une amitié durable avec le peuple irlandais. #RoyalVisitIreland

Les fans n’étaient pas amusés

Il n’était pas surprenant de voir que les fans royaux n’étaient pas satisfaits des blagues du prince William et beaucoup sont allés sur Twitter pour partager à quel point ils étaient déçus par ses remarques insensibles.

Un fan a tweeté: «Comme c’est pathétique. Il n’est pas surprenant que le prince William soit si déconnecté et ridicule de plaisanter sur quelque chose qui a tué tant de gens. »

«Il n’y a pas longtemps, Kate Middleton a ri d’un refuge pour sans-abri. Aujourd’hui, le prince William se moque des gens paniqués à cause de la rhétorique mélodramatique sur le coronavirus. Quel charmant couple », a tweeté un autre.

Un autre fan a expliqué comment cela aurait été reçu différemment si c’était le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, qui faisait la blague: «Si #PrinceHarry, OU #MeghanMarkle avait fait cette ‘blague’ que le philandériste #PrinceWilliam a fait aujourd’hui à propos du #Coronavirus , ils auraient été violemment ÉVISCÉRÉS sur papier, à la télévision et en ligne pendant des jours. Le monde vous voit pour qui et ce que vous êtes #BritishMedia. »

Sláinte, Baile Átha Cliath! Au Gravity Bar du Guinness Storehouse, le duc et la duchesse de Cambridge ont rencontré des Irlandais de tous les secteurs des arts créatifs, du sport, des affaires et de la charité. S’exprimant ce soir, le duc a déclaré: • «Beaucoup d’entre vous ce soir qui démontrez l’étendue de nos liens dans les secteurs des arts, des sports, des services en uniforme, de l’éducation et de la recherche et des organismes de bienfaisance. • Nous apprécions ce que nous faisons de votre amitié et résolus à le renforcer “. • #RoyalVisitIreland

Le prince William s’est adressé à la foule

Au cours de l’événement, le prince William a expliqué comment il retraçait les traces de la reine. “Catherine et moi sommes ravis d’être ici ce soir et sommes tous deux très reconnaissants à Robin pour ses paroles généreuses”, a-t-il commencé. “L’Irlande est un pays dont nous avons tant entendu parler tant, donc nous sommes vraiment ravis d’être ici avec vous pour le voir par nous-mêmes.”

Il a ajouté: «En venant au Guinness Storehouse, nous sommes

retraçant les traces de ma grand-mère, à qui on a montré comment verser le

pinte parfaite ici en 2011. ”

«Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que ce n’est pas souvent que je me retrouve à suivre la reine dans un pub. Mais j’ai hâte de tester par moi-même la théorie selon laquelle la Guinness a encore meilleur goût en Irlande qu’à l’étranger », a-t-il ajouté.

La visite de Cambridges est courte mais percutante

Les Cambridges ne seront peut-être en Irlande que pour une courte période, mais leur tournée “mettra en évidence les nombreux liens solides entre le Royaume-Uni et l’Irlande”, selon un communiqué du Kensington Palace.

“De ses villes prospères aux communautés rurales, le programme englobera la riche culture irlandaise, ses initiatives communautaires percutantes et ses paysages spectaculaires”, indique le communiqué. “Après la visite historique de Sa Majesté la Reine en 2011, la visite sera également axée sur les relations entre les deux pays et s’appuiera sur le thème du souvenir et de la réconciliation.”