Le drame familial est difficile et est probablement quelque chose que presque tout le monde a vécu à un moment ou à un autre. Pour la famille royale, ce drame est encore plus difficile compte tenu de la façon dont ils le vivent généralement devant le monde entier.

Maintenant que la princesse Beatrice s’est récemment fiancée, les fans royaux du monde entier attendent avec impatience le prochain mariage royal. Nous avons récemment découvert que malgré leur sortie de la famille royale, Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont été invités à assister à l’événement.

Bien que cela puisse être prévu, compte tenu de la façon dont le prince Harry et la princesse Beatrice sont cousins ​​germains, cela soulève quelques questions. Voici pourquoi les fans royaux croient que la relation du prince Harry avec la princesse Beatrice est compliquée.

Les deux sont les petits-enfants de la reine Elizabeth

Prince Harry | Chris Jackson / .

Comme nous le savons, le prince Harry est le fils du prince Charles, qui est le prochain à devenir le monarque au pouvoir de la Grande-Bretagne. Le père de la princesse Beatrice est le frère cadet du prince Charles, le prince Andrew, ce qui en fait les deux petits-enfants de la reine Elizabeth.

Bien qu’ils soient cousins, l’une des principales différences est que, jusqu’au printemps 2020, le prince Harry est un royal senior, contrairement à Béatrice. Malgré cela, le prince Harry et la princesse Beatrice ont passé du temps ensemble quand ils étaient enfants.

Naturellement, la princesse était également invitée au mariage du prince Harry avec Meghan. Les deux d’entre eux sont apparus à de nombreux événements importants ensemble, et ont été photographiés à plusieurs reprises faisant des apparitions avec le reste de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham.

Meghan et le prince Harry ont récemment snobé le prince Béatrice et sa sœur

Les choses ont beaucoup changé dans la famille royale, et maintenant que le Megxit est presque final, les choses deviennent encore plus intenses. Alors, que s’est-il passé exactement? Eh bien, selon MSN, Meghan et le prince Harry ont fait une déclaration récente qui pourrait avoir été une fouille chez les sœurs York: le prince Beatrice et sa sœur cadette, la princesse Eugénie.

Selon The Sun, la déclaration, qui était axée sur le Megxit, les fonctions royales et le fait que Meghan et le prince Harry auront une période d’examen de 12 mois, faisait référence à «d’autres membres de la famille royale», et beaucoup pensent qu’ils faisaient référence à la princesse Beatrice et la princesse Eugénie.

Il est assez connu que Meghan et le prince Harry sentent qu’ils sont traités différemment, et il peut sembler qu’ils expriment leur frustration envers les autres membres de la famille royale.

Les fans de Royal croient que la relation du prince Harry avec la princesse Beatrice est compliquée

La plupart des gens conviendront que les relations avec les cousins ​​sont parmi les meilleures que quiconque puisse avoir dans la vie, et c’est exactement la façon dont cela devrait être pour le prince Harry et la princesse Béatrice. Cependant, en raison de certaines choses qui se sont produites récemment, certains fans pensent que leur relation est en fait assez compliquée.

Beaucoup de gens se souviennent de la façon dont la mère de la princesse Beatrice, Sarah Ferguson, a été invitée à la chapelle Saint George pour le mariage de Meghan et du prince Harry. Mais elle ne figurait pas sur la liste des invités pour la réception de nuit à Frogmore House, ce qui n’a probablement pas rendu la princesse Beatrice très heureuse.

Bien que de nombreux fans croient que le prince Harry et la princesse Béatrice ont toujours été extrêmement proches, il se peut très bien qu’il y ait une tension entre eux en ce moment. Cela semble pour le moins compliqué, et nous ne pouvons qu’imaginer que le drame est assez bouleversant.

Avec tout ce qui se passe actuellement avec Megxit, les choses ne se déroulent pas aussi bien qu’elles le font habituellement, et Page Six rapporte qu’il est possible que Meghan et le prince Harry choisissent de ne pas assister au prochain mariage de la princesse Beatrice.