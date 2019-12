Les fans royaux obtiennent enfin un aperçu de ce à quoi ressembleront le prince William et Kate Middleton en tant que roi et reine

Ce n'est pas un secret qu'il est difficile de faire partie de la famille royale d'Angleterre. Pour le prince William et Kate Middleton, le duc et la duchesse de Sussex, le contrôle intense et la pression pour être parfait sont implacables.

La presse les compare constamment au prince Harry et à Meghan Markle, et décortique chaque indice sur leur proximité. De plus, le prince William est deuxième sur le trône, donc le public se demande toujours comment lui et la duchesse Kate réussiront quand ce sera leur tour de prendre leur place à la tête de la famille royale.

La bonne nouvelle est qu'un événement au palais semble avoir donné aux observateurs royaux anxieux une raison de se sentir confiants en leur futur roi et son épouse.

Image parfaite lors d'un événement important

Récemment, le prince William et Middleton ont assisté à un important événement royal au palais de Buckingham. La réception annuelle du Corps diplomatique est un événement en cravate blanche pour 1 000 invités. Au cours de cette affaire complexe, les ambassadeurs, les hauts-commissaires et les représentants du gouvernement ont l'occasion de se mêler aux membres de la famille royale, y compris la reine Elizabeth elle-même.

Le prince William et la duchesse Kate ont non seulement gracieusement rencontré les invités et passé la soirée à s'assurer qu'ils se sentaient les bienvenus, mais l'événement a été un triomphe d'une autre manière: Middleton était tout simplement magnifique.

Comparaisons avec une autre belle royale

Middleton portait une robe en velours bleu nuit avec un décolleté en cœur à épaules dénudées, conçue par Alexander McQueen. Avec sa tenue magnifique et son chignon sophistiqué, Middleton a fortement rappelé aux gens la princesse Grace de Monaco, connue à l'origine sous le nom de Grace Kelly.

La princesse Grace portait autrefois une robe très similaire, avec un décolleté quasiment identique. Elle était également connue pour dégager le même genre de glamour élégant que les gens en sont venus à attendre de la duchesse Kate.

Ce n'est pas la première fois que les gens comparent les deux belles femmes. La robe de mariée de Middleton (également conçue par Alexander McQueen) a souvent été comparée à la robe de mariée de la princesse Grace. Les deux robes arboraient des jupes complètes et d'élégants corsages en dentelle.

Un clin d'œil à un autre royal spécial

Lors de l'événement, Middleton portait également la tiare Cambridge Lover’s Knot, qui comprend des diamants et des perles suspendues, sertis d'argent et d'or. Elle porte le Lover’s Knot plus souvent que tout autre des diadèmes royaux scintillants qui sont à sa disposition.

Certaines personnes croient que ce choix pourrait être d’honorer la princesse Diana, qui aimait beaucoup le nœud amoureux et le portait fréquemment. Le diadème s'est associé à elle si fortement qu'après sa mort, il a été rangé. Personne ne l'a porté longtemps avant que la duchesse Kate ne le ressorte pour une réception au palais de Buckingham en 2015.

Le prince William est-il prêt à devenir roi du Royaume-Uni?

Prince William | Max Mumby / Indigo / .

Après le décès de la reine Elizabeth, la prochaine personne à faire la queue pour le trône est son fils, le prince Charles. À sa mort, la couronne passera au fils aîné du prince Charles, le prince William.

Bien que cela ne se produise pas avant des décennies, il semble que le prince William et la duchesse Kate arrivent déjà à maturité dans leurs fonctions royales. Ils dégagent le comportement gracieux et imperturbable que le monde attend de la royauté britannique.

Ce n’est pas seulement le style du couple qui fait remarquer aux gens à quel point ils sont royaux. Ils entrent également dans leurs rôles en tendant la main aux personnes en difficulté dans le monde. Leur récent voyage au Pakistan n'était pas seulement un exemple du genre de travail caritatif que la famille royale valorise, mais c'était un autre bel exemple de la façon dont le couple a honoré feu la princesse Diana.

Bien que le roi ou la reine d'Angleterre soit principalement un devoir cérémoniel, le travail est toujours important pour la nation. Le prince William et Kate Middleton montrent tous les signes qu'ils deviennent des personnes prêtes pour leurs fonctions à venir.