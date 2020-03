Les fans royaux pensent que Meghan Markle a poussé le prince Harry à l’écart dans une vidéo PDA

Un moment capturé sur vidéo entre le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex montre un doux geste PDA, mais certains fans et critiques croient que cela démontre que Meghan est égoïste et contrôlant. Une dispute a débuté sur Twitter pour savoir si Meghan touchait doucement le prince Harry dans le dos par amour ou parce qu’elle voulait qu’il se retire.

Le PDA de Meghan et Harry était exposé

Le prince Harry et Meghan ont assisté aux Endeavour Fund Awards le 5 mars, où ils ont rencontré les participants et les ont discutés lors de l’événement. Une vidéo qui montrait que Meghan plaçait une main sur l’épaule de Harry semblait être un peu subtile PDA, mais certains fans royaux pensaient qu’elle lui faisait en fait signe de s’écarter.

Rebecca English, journaliste au Daily Mail, lui a posté la vidéo

Compte Twitter, sous-titrant, “certains PDA Harry et Meghan familiers ce soir.”

Cependant, tout le monde ne le voyait pas de cette façon, car ils pensaient qu’elle était

lui disant non verbalement de se retirer pour qu’elle puisse parler avec l’invité.

Les critiques ont visé, mais d’autres ont défendu Meghan

Un débat s’est déroulé, avec des fans et des critiques commentant sur Twitter. Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Ce n’est pas un PDA. C’était Meghan interrompant leur conversation, le tirant en arrière pour qu’elle puisse marcher devant lui pour reprendre la conversation. Je m’en fous, c’est leur mariage et je ne jugerai jamais de ça. Mais la vidéo est claire, veuillez ne pas induire en erreur ou enrober de sucre. “

Un autre fan a accepté, tweetant: “Je ne vois pas cela comme un PDA. elle le touche et le guide toujours, voyez comment il cède sa place ici… cela arrive constamment. Je n’aime pas ça… ce n’est pas un PDA… c’est assez contrôlant. »

D’autres encore ont tweeté: «Ce n’est pas un PDA! C’est le familier qui le pousse hors du chemin qu’elle a toujours fait »et« Toujours se pousser devant Harry. »

Cependant, certains ont défendu les Sussex avec un fan qui a tweeté: «Il y a tellement de spécialistes du langage corporel ici. Tous ces commentaires semblent indiquer que nous ne regardons pas tous la même vidéo. Je vois juste un couple qui s’aime et se respecte clairement. Peut-être que le problème est que trop de gens ne savent pas à quoi cela ressemble et se sent? “

Une autre personne a tweeté: «Elle est clairement en train de le pousser pour se présenter à la personne suivante. Elle n’essaie pas de prendre le contrôle, elle essaie de ne pas être impolie. Ils doivent saluer tout le monde et ne disposent que de peu de temps. »

Ce soir à Londres, pour leur troisième année consécutive, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté aux Endeavour Fund Awards annuels, qui célèbrent les réalisations des anciens combattants blessés en service qui ont pris part à des défis sportifs et d’aventure remarquables au cours de la dernière année. En choisissant de s’attaquer à ce qui semble impossible, ces hommes et ces femmes se sont non seulement fixé des objectifs, mais ont également inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ces prix annuels rassemblent le duc et la duchesse aux côtés de blessés, de blessés et de malades du service militaire et d’anciens combattants ainsi que de leurs familles, amis et partisans de la communauté militaire. Le duc, qui a fondé le @EndeavourFund, a parlé dans la nuit: • «Le Fonds Endeavour est venu de voir le trou béant qui peut être laissé après avoir enlevé cet uniforme. Le pouvoir que le sport et le défi aventureux jouent dans la récupération, oui; mais surtout – la chance de faire à nouveau partie d’une équipe tout en essayant de relever des défis impensables – comme si se faire tirer dessus ou exploser n’était pas suffisant, vous continuez d’impressionner, d’inspirer et de contester ce que signifie changer une vie. blessure.” • Depuis son lancement en 2012, le Fonds Endeavour a soutenu 108 projets qui ont directement aidé plus de 6 000 blessés en service. Félicitations à tous ceux qui ont participé aux efforts au cours de la dernière année et ont inspiré les autres à repousser les limites de ce qui est possible! #EndeavorFundAwards

Leur langage corporel était révélateur

L’expert en langage corporel Judi James a noté que le regard de Meghan sur l’événement était «une version beaucoup plus showbiz» d’elle, disant à Express que «le sourire éblouissant de Meghan a complété le look».

“Les yeux de Harry brillaient de joie et ses grands yeux tournés vers le haut

un sourire qui découvrit ses dents supérieures et arrondit ses joues rougissantes suggéra

le bonheur et la fierté alors qu’il menait sa femme par le bras », a ajouté James. “Cette

l’apparence d’un couple cherchait à envoyer des signaux d’unité et de bonheur. »

“Cela suggère que l’abandon de l’entreprise royale était une décision qu’ils ont tous deux approuvée et dont ils ont tous deux pris de la force”, a-t-elle noté.