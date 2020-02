Les fans royaux remarquent comment Meghan Markle abandonne tout après deux ans – Le prince Harry en instance de divorce pourrait-il être le prochain?

Les fans royaux ont suivi Meghan, duchesse de

Chaque mouvement de Sussex depuis qu’elle a annoncé

ses fiançailles avec le prince Harry. Presque immédiatement, ce moyennement célèbre

L’actrice de télévision est devenue l’une des femmes les plus reconnues au monde. L’amour

la ou la déteste, tout le monde savait qui

Meghan Markle l’était.

Et maintenant, ces adeptes sont arrivés à une conclusion très intéressante sur le passé de Meghan et ce que cela signifie pour son avenir. Il s’avère que la duchesse de Sussex a l’habitude de revenir sur des décisions importantes aux alentours de deux ans.

Ce schéma pourrait-il signifier qu’elle et le prince Harry l’appelleront à quitter en mai 2020?

Le prince Harry et Meghan Markle | AARON CHOWN / . via .

Meghan Markle s’est mariée une fois auparavant

L’un des premiers indicateurs de la façon dont une personne agira dans une relation

vient de regarder leur histoire de rencontres. Meghan a marqué l’histoire dans la royauté

famille parce qu’elle a été accueillie même si elle était mariée

une fois avant.

Comparer un mariage à un autre est presque impossible. Mais il est très intéressant que Meghan ait été mariée à son premier mari, Trevor Engelson, pendant un peu moins de deux ans avant de divorcer après 23 mois de mariage. Au lieu d’une démangeaison de sept ans, Meghan a décidé de passer à autre chose après un passage plus court.

Après avoir divorcé d’Engelson, Meghan est sortie avec le chef Cory Vitiello pendant – vous l’avez deviné – deux ans. Puis elle a rencontré Harry.

Meghan Markle n’est restée petite amie royale que pendant deux ans

Le prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / WireImage

Après environ deux ans de fréquentation, le prince Harry et Meghan l’ont officialisé en se mariant le 19 mai 2018. Leur fils Archie Harrison est né presque exactement un an plus tard.

Cela ne fait même pas deux ans depuis le mariage, mais déjà

les fans remarquent que Meghan s’énerve. Elle avait son engagement

bague repensée environ deux ans après que le prince Harry lui a donné en

Novembre 2017. À la fin de 2019, Meghan avait troqué le groupe ordinaire contre un

option cloutée de diamants.

Elle a également quitté la vie royale active après deux ans

Même si Meghan ne faisait officiellement pas partie de la famille royale jusqu’au jour de son mariage, elle a commencé à s’acquitter de ses fonctions royales fin 2017 lorsqu’elle s’est fiancée avec le prince Harry. Au début, elle semblait ravie de l’attention supplémentaire et de la façon dont elle pouvait aider à faire la lumière sur les causes qui comptaient pour elle.

Le duc et la duchesse de Sussex plus le duc et la duchesse de

Cambridge a même combiné ses forces pour créer une Fondation royale et présenter un

front uni. Cependant, les Sussex sont partis pour créer leurs propres bureaux séparés

l’année suivante.

Puis, au début de 2020, presque exactement deux ans depuis que Meghan est devenue un acteur principal de la famille royale britannique, elle et le prince Harry ont pris la décision choquante de renoncer à leurs titres de RHS et d’abandonner leurs rôles en tant que royals actifs.

Le prince Harry et Meghan Markle | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

Meghan Markle divorcera-t-elle de Harry en 2020?

Personne ne peut prédire l’avenir. Mais en suivant cela

modèle de Meghan abandonnant les décisions majeures après deux ans, il est parfaitement naturel

de se demander si son mariage subira le même sort.

Il y a beaucoup d’histoires d’amis Meghan fantômes après

deux ans, mais cette situation est différente. Le prince Harry est son mari et

père de son enfant. De plus, il l’a suivie hors de la famille royale même si

c’était beaucoup plus important pour lui de démissionner. Il est clair que Harry est dévoué à

faisant plaisir à Meghan.

Harry et Meghan ont tous deux des parents divorcés, ce qui les rend statistiquement plus susceptibles de divorcer. Mais cela ne signifie pas que ces deux-là ne peuvent pas battre les chances, dépasser l’étrange limite de deux ans de Meghan et vivre heureux pour toujours. Nous espérons qu’ils le feront!