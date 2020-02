Les fans royaux se souviennent comment Kate Middleton était le méchant, mais Meghan Markle est ensuite arrivée

Exactement comme ça

l’habitude d’être avec la princesse Diana et Sarah Ferguson, le monde semble intention

sur la création d’une rivalité entre Catherine, Duchesse de Cambridge et Meghan,

Duchesse de Sussex. En réalité, ces deux-là ne se soucient probablement pas assez de chacun

l’autre d’avoir une querelle. Mais les rumeurs persistent.

Kate et Meghan sont sur des chemins très différents dans la famille royale, surtout maintenant que le duc et la duchesse de Sussex ont choisi de prendre du recul en tant que royals seniors et de devenir financièrement indépendants de la famille. Mais leurs destins valent la peine d’être comparés dans les deux sens. C’est juste drôle de voir à quel point Kate était la méchante complice jusqu’à ce que Meghan arrive et prenne ce titre.

Qu’est-ce que Meghan a fait pour que tout le monde aime Kate?

beaucoup?

Kate Middleton et Meghan Markle | Samir Hussein / WireImage

Kate Middleton avait une réputation très différente dans

la famille royale

Le public est actuellement obsédé par Kate et la présente comme un exemple de ce que signifie être l’épouse royale «parfaite». Cependant, il n’y a pas si longtemps, ils l’appelaient la femme intrigante et complice qui voulait ruiner la monarchie.

Le prince William a rencontré sa future épouse quand ils

étaient tous deux étudiants à l’Université de St. Andrew’s et c’est à ce moment-là que

les ennuis ont commencé. Premièrement, des rumeurs circulaient selon lesquelles Kate avait intentionnellement choisi

ce collège afin qu’elle puisse rencontrer et séduire l’héritier du trône britannique. L’idée

souillé l’image de Kate depuis le début.

Les disciples royaux ont été dévastés lorsque Will et Kate ont rompu

en 2007, mais avant cela, ils avaient été particulièrement vicieux en la déchirant

une part. C’était une grosse contradiction.

Prince William et Kate Middleton | Richard Heathcote / .

La perception du public de Kate Middleton a changé une fois sa première

l’enfant est né

Le tournant majeur pour Kate a été, stéréotypé, lorsque

elle a donné au futur roi un héritier mâle. Les citoyens n’ont peut-être pas réalisé qu’ils

le faisaient, mais après la naissance du prince George en 2013, la couverture de la duchesse

est soudainement devenu plus brillant et moins critique.

Pourtant, ce n’était rien comparé à la façon dont les tables tournaient quand

Le prince Harry s’est trouvé un candidat improbable pour une femme.

Les tabloïds comparaient constamment Kate Middleton à Meghan Markle

– et Kate a toujours «gagné»

Kate Middleton et Meghan Markle | Clive Mason / .)

Si la naissance du prince George a fait de Kate une bonne personne,

puis l’introduction de Meghan l’a transformée en une sainte. Presque instantanément ces deux

ont été opposés les uns aux autres et Kate a toujours été considérée comme l’or

niveau de féminité que Meghan n’a jamais pu mesurer.

Pour chaque moment dramatique que Meghan a vécu, les médias semblaient souligner la différence dans la façon dont Kate traitait mieux les choses. Les robes de Meghan étaient plus révélatrices tandis que celles de Kate étaient toujours sage. Meghan tenait maladroitement son bébé tandis que Kate lui donnait l’air sans effort. Meghan s’est plainte en larmes d’un traitement injuste de la part de la presse tandis que Kate gardait intacte cette lèvre supérieure rigide et souriait à travers tout cela.

Peu importe que comparer Meghan à Kate soit impossible car

ils ne se ressemblent pas.

Les deux femmes sont plus compliquées qu’elles ne le paraissent

Kate Middleton et Meghan Markle | Chris Jackson – Piscine WPA / .

En fin de compte, les deux femmes ont leurs défauts et leurs vertus

comme tous les autres humains. Et ils ont en fait plus en commun que certains

prendre conscience de. Négliger de reconnaître cela ne fait que renforcer les stéréotypes qui ont

persisté pendant des siècles.

«Toutes les femmes perdent lorsque la vie des femmes se résume à ces simples binaires: mère désintéressée contre une carriériste impitoyable», a écrit Helen Lewis dans The Atlantic, «Meghan est aussi une mère. Kate a des intérêts politiques, tels que la santé mentale et l’éducation de la petite enfance… Tout ce qu’ils font n’est pas «d’envoyer un signal» ou de «faire une déclaration»; certains de leurs choix personnels ne sont que cela: des choix personnels. »

Meghan Markle pourrait être peinte comme la méchante maintenant. Mais en supposant que c’est vrai, le problème est beaucoup plus simple qu’il ne l’est vraiment.