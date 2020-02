Les fans se demandent pourquoi les femmes brunes semblaient rejeter l’offre de Meri Brown

Meri

Brown of TLC’s Sister Wives a été séparé du reste du polygame

Famille brune ces dernières années. Problèmes avec son mari Kody

Brown a laissé Meri au point mort avec ses épouses sœurs, ainsi que Meri et Kody

envisagé le divorce et cessé de passer la nuit ensemble.

Dans l’épisode du 23 février de Sister Wives, «Doubting Polygamy», la division entre Meri et le reste de la famille Brown est devenue encore plus apparente. Les épouses sœurs de Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown, semblaient rejeter subtilement son offre d’accueillir des réunions de famille chez elle. Les fans ont parlé du moment délicat sur Twitter pendant la diffusion de l’épisode.

Mariah, Kody et Meri Brown | Stephen J. Cohen / .

Les mauvaises nouvelles de Robyn signifiaient que la famille n’avait plus de lieu de rassemblement

Dans le dernier épisode, Kody’s

quatrième femme Robyn a annoncé la mauvaise nouvelle qu’elle devrait encore déménager

dans une nouvelle maison de location dans la nouvelle ville natale des Browns, Flagstaff, Arizona. le

les propriétaires de sa location ont décidé de vendre la maison. Depuis leur déménagement de Las Vegas

à Flagstaff, les femmes de Kody ont dû déménager plusieurs fois, les laissant

physiquement et émotionnellement épuisé.

«C’est une très, super mauvaise nouvelle», a déploré Robyn.

“Je suis hors de moi et je ne sais pas vraiment quoi faire ici.”

L’un des aspects les plus frustrants de l’actualité,

Christine, la troisième épouse de Kody, a souligné que les Browns utilisaient souvent

location pour les réunions de famille (y compris leurs nombreux enfants), comme les vacances et

occasions spéciales.

“Attendez une minute, pouvons-nous rester assis ici

minute?” Dit Christine, bouleversée. “C’est un endroit familial sérieux pour nous

maintenant.”

“Je sais,” acquiesça Robyn. “J’ai juste besoin de prières,

et j’ai besoin d’espace pour tous les enfants. Bien sûr, je vais chercher des endroits

où la famille peut se réunir, juste parce que c’est un gros problème. “

Meri a proposé que la famille se réunisse chez elle

propre très grande location. «J’ai besoin que vous le sachiez, vous êtes les bienvenus pour vous

maison », la sœur

La star de l’épouse a dit à sa famille.

“Votre place est super,” répondit Robyn sans engagement.

Dans une interview avec des producteurs, la deuxième épouse de Kody, Janelle, a dit avec soin:

nous utiliserons Meri. Je ne sais pas.”

“J’ai beaucoup d’espace qui n’est pas utilisé”,

Meri continua. “Donc, si quelqu’un est intéressé, je dis simplement.”

Kody et ses trois autres épouses se taisaient

réponse, jusqu’à ce que Robyn se racle la gorge et semble avancer avec un “de toute façon” maladroit.

Les producteurs de TLC ont repris la dynamique familiale et ont interrogé Meri sur son offre. “Voulez-vous commenter davantage à ce sujet?” un producteur de Sister Wives a demandé à Meri dans une interview individuelle. Elle avait l’air triste en répondant simplement «non».

Meri s’est sentie exclue de la famille ces dernières années

Ce n’était pas la première fois que Meri semblait

de se sentir exclu de la famille Brown.

Alors que Meri et Kody ont dit leur mariage

les problèmes ont commencé il y a longtemps, leurs luttes ont été exacerbées lorsque Meri est devenu un

nester vide. En raison de problèmes d’infertilité, Meri n’a eu qu’un enfant, sa fille Mariah

Brown, avec Kody. Quand Mariah est allée au collège au Westminster College en

Utah, la première femme de Kody a commencé à se sentir isolée de ses épouses sœurs, qui

avoir au moins cinq enfants biologiques.

De plus, Meri

divorcé légalement Kody à la même époque afin de lui permettre d’adopter

Les trois enfants de Robyn d’un mariage précédent. Alors que la religion des Browns

ne reconnaît pas le divorce légal comme légitime, Meri a toujours eu du mal à perdre

la reconnaissance par l’État de son mariage avec Kody.

Meri a également été tentée par une liaison émotionnelle avec un poisson-chat en 2015. Jackie Overton, un fraudeur Internet réputé bien connu, se serait fait passer pour un homme afin de flirter avec Meri. Lorsque l’aventure en ligne a été révélée, le mariage de Meri et Kody a semblé s’effondrer. Meri a également parlé de se sentir rejetée par ses épouses sœurs à la suite de ses problèmes avec Kody.

Certains fans étaient bouleversés par le fait que les épouses sœurs de Meri semblaient la rejeter

Alors que l’épisode était diffusé, une soeur

Les fans de femmes ont visité Twitter pour

exprimer leur frustration face à la réponse terne de la famille de Meri à son offre

d’accueillir des réunions de famille dans sa maison de location.

De nombreux téléspectateurs ne savaient pas pourquoi personne ne semblait répondre

positivement, ou pas du tout, à l’offre de Meri. “Je ne comprends pas pourquoi tout le monde était si

grossier quand @ MeriBrown1 lui a offert

maison “, un

Un utilisateur de Twitter a écrit. “Je me sentais vraiment mal pour elle.”

Une autre visionneuse de Sister Wives a accepté, écrivant

réponse: «Moi non plus et ça m’a vraiment contrarié. C’était terriblement grossier

tous IMO. Elle offrait au moins une solution temporaire pour qu’ils

avoir un toit au-dessus de leur tête dans le cas où ils n’avaient pas de maison au moment

Robyn a dû quitter. Famille pas très plurielle du tout. “

Un utilisateur de Twitter a écrit à Kody

directement pour demander pourquoi Meri semblait avoir été si fermement rejeté par le

famille. «Meri a fait une offre TRÈS généreuse et aucun de vous ne l’a reconnue!

Pourquoi?” ils ont demandé.

“Que se passe-t-il vraiment avec eux qui traitent Meri comme ça,”

un autre

se demanda un fan déconcerté.