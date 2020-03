Les fans se penchent sur l’amitié de Ragnar Lothbrok et du roi Ecbert

Il y a quelques amitiés emblématiques dans la série à succès Vikings. L’amitié entre Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et le roi Ecbert (Linus Roache) est l’une des plus importantes et des plus critiques. Lisez la suite pour savoir ce que les fans pensent des ennemis improbables qui étaient vraiment amis.

Les fans pèsent sur l’amitié de Ragnar Lothbrok et du roi Ecbert

Travis Fimmel et Linus Roache | Mike Pont / WireImage

Ragnar mène le premier raid sur l’Angleterre à Lindisfarne et

change à jamais leurs deux mondes. Ecbert, en tant que roi du Wessex,

perdre beaucoup, alors il a bien joué avec Ragnar. Il finit

détruisant la colonie viking du Wessex lorsque Ragnar retourne au Kattegat,

alors Ragnar a dû se venger de lui. C’est un cycle mortel de vengeance

mène à leurs deux décès.

“J’ai l’impression qu’ils ont tous les deux beaucoup de respect l’un pour l’autre”,

un Reddit

a expliqué l’utilisateur. «Mais à la fin, j’avais l’impression que c’était un œil pour œil

situation. Ecbert a trahi Ragnar en tuant sa colonie, et Ragnar savait

qu’Ecbert le voyait comme un égal et un ami. Je me sens comme à la fin Ragnar

utilisé les émotions d’Ecbert pour le jouer et se venger. “

Un utilisateur de Reddit a évoqué la façon dont les commandants se développeront pour se respecter mutuellement. «C’est la même chose avec beaucoup de commandants qui se battent. Ils se respectent et s’aiment même mais ont besoin de se détruire non pas parce que c’est personnel mais parce qu’ils se battent pour leur peuple et leur royaume donc ce n’est pas vraiment personnel je suppose », a écrit l’utilisateur.

Leur relation est construite «entièrement sur des mensonges»

Ragnar et Ecbert peuvent se respecter, mais leur

la relation n’est pas bâtie sur une base solide. En tant qu’ennemis qui sont en quelque sorte

amis, c’est une belle ligne pour marcher. Le lien n’est pas le plus fort, mais c’est

certainement toujours là.

«J’aime vraiment la relation entre Ecbert et Ragnar,

parce qu’il est construit presque entièrement sur des mensonges et des subterfuges, mais ils se lient sur

cette chose même », a déclaré un utilisateur de Reddit. “Je ne pense pas que le lien soit très fort,

mais c’est rare pour les deux, et cela signifie donc plus qu’il ne devrait. je

pense qu’Ecbert était ce qu’il pense être sincère quand il vient «en ami» pour voir

Ragnar meurt, alors que c’était vraiment lui qui se faisait des illusions, essayant de se construire une image

de lui-même en agissant comme un «vrai» ami. “

Tout revient à Athelstan

Athelstan est un moine que Ragnar prend à Lindisfarne. Ils

devenir les meilleurs amis qui ressemblent plus à des frères. Quand Athelstan est en Wessex

participant à un raid avec les Vikings, il se fait capturer par les Anglais

et Ecbert le sauve. Il établit également un lien avec Athelstan, qui semble

relier davantage Ragnar et Ecbert.

“Je pense que cela a beaucoup à voir avec Athelstan”, un autre utilisateur

m’a dit. “Surtout dans les saisons ultérieures, il a été décrit comme un personnage plus grand que nature

que Ragnar et Ecbert admiraient. À sa mort, ils ont été unifiés par leur

l’amour pour lui et pour Ecbert, Athelstan a choisi Ragnar donc cet homme doit être

quelque chose de spécial. Il admire Ragnar en quelque sorte, mais est aussi jaloux parce qu’il

a pris Athelstan loin de lui. “

La relation entre Ragnar et Ecbert est compliquée pour le moins. Ils ont tous deux un respect mutuel, mais ils contribuent également à la chute de l’autre à la fin. Ragnar trompe Ecbert pour le faire tuer, et ses fils viennent et détruisent Ecbert pour cela. Leur amitié improbable a changé à jamais leurs deux mondes avec l’aide d’Athelstan.