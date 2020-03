Les fans se penchent sur leur ADA préféré dans la série

Il y a eu beaucoup de merveilleux ADA tout au long de Law & Order: SVU. Les fans aiment se débattre pour savoir qui est le meilleur ADA et il y a récemment eu un sondage sur Reddit pour régler la question. Lisez la suite pour savoir ce que les fans disent.

Qui les fans considèrent-ils comme leur ADA préféré sur ‘SVU’?

Raúl Esparza | Michael Parmelee / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Un récent sondage sur Reddit a consisté à voter pour le meilleur procureur adjoint de la série. 456 votes ont été exprimés et il y a eu un vainqueur écrasant: Rafael Barba joué par Raúl Esparza. Il a reçu 270 voix et a été clairement le vainqueur du scrutin.

Les fans se souviendront peut-être que Rafael Barba était l’ADA de l’équipe pour

un certain nombre d’années. Il est resté de bons amis avec Olivia Benson (Mariska Hargitay)

au cours des années. Il a démissionné de son travail après une affaire extrêmement difficile

impliquant un nourrisson.

Alexandra Cabot (Stephanie March) a reçu 102 votes. Toutes les personnes

d’autre a marqué des montants beaucoup plus faibles. Dominick «Sonny» Carisi Jr. (Peter Scanavino)

n’a obtenu que 10 voix lui-même, ce qui semble surprenant compte tenu de son énorme fan suivant.

Les fans pèsent sur les meilleurs ADA

Les gens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commenté pour partager leurs sentiments de manière plus précise. De nombreux fans aiment Barba et lui manquent dans son rôle d’ADA pour l’équipe. Il a apporté une dynamique différente à l’équipe et il a toujours semblé les pousser à faire plus.

“Barba me manque tellement”, a admis un utilisateur de Reddit.

Un fan savait que les résultats finiraient comme ils l’ont fait. “Je savais que tout le monde allait voter pour Rafael Barba”, a correctement déduit quelqu’un.

Un autre utilisateur dit que Barba était clairement le meilleur en raison des longueurs qu’il est toujours prêt à parcourir. «J’ai regardé les saisons dans cet ordre: Novak, Cabot, Barba, puis Stone. Et tbh j’aime tout de même. Mais je pense que Barba a été le meilleur dans ses efforts pour obtenir justice. “

Un fan de l’émission dit qu’ils sont «déchirés» entre deux ADA. “Déchiré

entre Barba et Cabot parce que je les aimais tous les deux et ils avaient tous deux terribles

fins », ont-ils expliqué.

Les gens semblent aimer Barba

Il semble que Barba a été le vainqueur clair dans le cœur de

Ventilateurs. Ils ne semblent pas en avoir assez de lui en tant qu’acteur et en tant que personnage sur

le spectacle.

“Je suis un grand fan de Barba. Je pense que Raúl Esparza est un grand acteur,

Je pense qu’il surpasse tout le monde dans une scène et je veux le regarder et payer

attention à lui », a expliqué un utilisateur de Reddit. «Je pense que ce fut un

caractère et aurait été encore plus intéressant si les écrivains auraient

fouillé plus profondément dans son passé. J’ai toujours eu l’impression que Barba se souciait de lui et il a poussé

les détectives de bien faire leur travail. “

Un autre fan dit qu’il aime Carisi et souhaite qu’il ait pu

travailler avec Barba plus. «J’aime Carisi de tout mon cœur, mais il me manque en tant que

détective 🙁 Je souhaite cependant que Carisi et Barba deviennent une équipe », a déclaré le fan.

Dans un récent sondage sur Reddit, les fans de SVU sont clairement en faveur

Barba comme ADA dans l’émission.