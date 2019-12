Les fans slament Kim Kardashian et le look récent de Kanye West: “ Que porte Kanye ''

Kim Kardashian et Kanye West ont porté des tenues intéressantes tout au long de leur relation. Le style de Kardashian a beaucoup changé depuis qu'elle a rencontré son mari, et même si elle était autrefois une icône de la mode, ses tenues ont reçu plus de critiques que d'habitude ces derniers temps. Kardashian a récemment publié une photo aux côtés de son mari, bien que leurs tenues aient reçu de nombreuses critiques, les fans les appelant tout, des "pèlerins" aux personnages de "Star Wars".

Kim Kardashian et Kanye West | Dimitrios Kambouris / . pour The Met Museum / Vogue

Le style de West a eu un grand impact sur Kardashian

Depuis que West et Kardashian ont commencé à sortir ensemble, son style a radicalement changé. Kardashian ne portait autrefois que les looks les plus tendances; elle avait toujours l'air très agencée et elle portait beaucoup de mode de créateurs. Mais une fois que West est entrée dans sa vie, son look est devenu un peu plus détendu. West met l'accent sur le confort dans sa ligne de vêtements Yeezy, et Kardashian propose désormais des looks plus confortables sur ses photos Instagram. Elle vient également de sortir la collection Skims Cozy, une ligne de loungewear qui crée des looks mignons et super confortables.

Les fans les ont récemment appelés «pèlerins» et «personnages de Star Wars»

Kardashian et West ne publient pas trop souvent de photos ensemble, mais lorsqu'ils le font, ils reçoivent toujours une forte réaction des fans. Kardashian a récemment publié une photo aux côtés de West, où il est clair que les deux posaient et essayaient de paraître à leur meilleur. Cependant, les fans n'étaient pas fous de ce qu'ils portaient. "Vous ressemblez à des pèlerins discrets", a commenté un utilisateur. "Épisode 15 de Star Wars", a écrit une autre personne. "Que la force soit avec vous!", A dit quelqu'un d'autre.

Bien que Kardashian et West aient des millions de fans, certains n'étaient pas sûrs du look qu'ils essayaient de retirer. Une personne a blâmé leur richesse. "Parfois, si vous avez trop d'argent, vous finissez par faire des trucs fous … Que porte Kanye?"

Les deux ont été critiqués pour leurs tenues dans le passé

Les tenues de Kardashian et West ne se sont pas toujours bien passées auprès des fans. Parfois, leur apparence semble trop détendue pour l'occasion (même si les gens semblaient aimer les sweats assortis de la famille sur leur carte de Noël.) D'autres fois, leurs tenues ne semblent pas appropriées à ce qu'elles font. Lorsque Kardashian portait une robe moulante à l'église en Arménie, puis a publié les images sur les médias sociaux, elle a été fortement critiquée non seulement pour sa tenue mais aussi pour avoir fait un moment sur les réseaux sociaux hors de l'église.

Malgré la nouvelle voie de West, les deux ont un mariage très fort

West a récemment changé son parcours professionnel de rappeur à

Artiste chrétien. Bien qu'il ait écrit des chansons sur les femmes et l'argent, West maintenant

écrit exclusivement sur Jésus et la religion. Il a d'abord lancé son dimanche

Les services en janvier, et ils sont devenus massivement populaires. Mais la récente

changement de carrière a suscité des inquiétudes quant au fait que le mariage du couple pourrait

rochers.

Malgré les rumeurs, il semble que les deux soient plus forte

que jamais. Bien qu'aucun d'eux ne montre trop l'autre sur les réseaux sociaux

médias, ils prennent encore occasionnellement le temps de rappeler aux fans qu’ils sont

un bon lieu. Leur photo récente, quelle que soit la façon dont les fans ont vu les tenues, était

juste un autre rappel qu'ils se collent les uns aux autres.