Les fans slament Kyle Richards pour avoir fait la promotion de la première de la saison 10 de ‘RHOBH’

Kyle Richards revient à la télévision avec la première de The Real Housewives of Beverly Hills, qui en est à sa dixième saison. En tant que dernière star OG de la franchise, elle arrive avec une perspective différente. À l’approche du premier épisode, Richards a taquiné les fans avec des images en coulisses, mais certains l’ont trouvé un peu collant.

Richards a partagé le moment où elle tournait les premiers titres de la saison 10. La star de RHOBH portait une robe blanche du designer Alex Perry qui avait un décolleté profond.

Cependant, tout le monde ne partageait pas l’enthousiasme de Richards pour la première au milieu de la pandémie de coronavirus.

«WTF? C’est ce qui vous importe en ce moment? ” questionna un fan.

“Et tout le monde dans le monde se demande comment ils vont payer leur loyer demain”, a ajouté un abonné.

«Vous rendez-vous compte que les Américains sont sans travail et meurent? Demander à toute l’Amérique », a commenté un utilisateur de Twitter.

Parmi tous les commentaires négatifs, il y avait un fan qui a parfaitement expliqué ce qui se passait.

“Elle fait son travail et fait la promotion de l’émission”, a déclaré le fan, auquel Richards a ajouté: “C’est vrai. Je vous remercie. C’est mon travail de promouvoir notre émission qui a été tournée il y a 7 mois. »

– Kyle Richards (@KyleRichards) 1 avril 2020

Kyle Richards parle des débutants «RHOBH»

La saison 10 de RHOBH verra deux débutants entrer dans le spectacle: Garcelle Beauvais et Sutton Stracke. Dans une interview sur Watch What Happens Live, Richards a pesé sur les nouveaux membres de la distribution.

«Je pense qu’ils étaient super! Ce sont d’excellents ajouts au spectacle », a déclaré Richards lors de l’After Show. «Je suis vraiment ravi que vous les voyiez tous et je me suis beaucoup plus rapproché de Sutton que de Garcelle. Elle faisait, vous savez, un autre spectacle en même temps aussi, mais ce sont tous les deux d’excellents ajouts, donc je suis ravie de les avoir avec nous dans le spectacle. ”

Richards a également pesé sur Caitlyn Jenner rejoignant le casting car elle a dit qu’elle serait intéressée.

“J’ai regardé un épisode avec [Sophie] il y a deux nuits, et honnêtement, je me suis lancé dedans », a déclaré Jenner à Entertainment Tonight. “Vous savez, j’ai fait de la télé-réalité à peu près toute ma vie – le sport est la télé-réalité – et je regardais ça et je disais:” Je pouvais me voir entrer avec une partie du drame. “”

Andy Cohen a interrogé Richards à propos de ce dernier et elle a dit: “Je pense que ce serait très intéressant, hé.”

Kyle Richards se cache de Lisa Vanderpump

La nouvelle saison de RHOBH sera la première sans Lisa Vanderpump. Richards était l’ami le plus proche de Vanderpump dans la série et les choses se sont effondrées très rapidement entre les deux.

Lors de l’épisode du 2 avril de la WWHL, Cohen lui a demandé si elle avait revu Vanderpump et sa réponse était hilarante.

“JE [saw] deux fois chez Neiman Marcus et une fois… C’est tellement hilarant. La deuxième fois que j’ai vu [Lisa] elle ne m’a pas vu et je suis un peu caché, pour être honnête. Mais cette dernière fois, je l’ai vue dans un restaurant », a répondu Richards.

Richards a ensuite dit qu’elle avait donné au mari de Vanderpump, Ken Todd, un câlin qu’il n’avait pas jugé approprié après la fin de leur amitié.

«J’ai dit:« Bonjour », et pour être honnête, elle était juste, vous savez, courte», a expliqué Richards. «Puis Ken est venu après et je me suis levé et je lui ai donné un câlin et il a dit:« Pourquoi me donnez-vous un câlin? Je t’ai viré de chez nous. »Et j’ai dit:« Je peux encore te faire un câlin, Ken. Je me soucie d’eux, mais c’était la dernière fois que je les voyais. »

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté en avant-première le 15 avril à 20 h. ET sur Bravo.