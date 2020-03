Les fans sont cochés que Cardi B ‘Stans’ Joe Exotic, veut lever des fonds pour le libérer ”

Alors que Tiger King: Murder, Mayhem et Madness continue de figurer en tête des classements de streaming, le rappeur Cardi B. mobilise les fans pour aider à «libérer» Joe Exotic – le sujet des docuseries en sept parties de Netflix. Certains, cependant, ne soutiennent pas la dernière obsession de Cardi.

Cardi B. est obsédé par le documentaire ‘Tiger King’

Cardi B. | Prince Williams / Wireimage

Le rappeur franc-parler, Cardi B., n’a jamais hésité à exprimer son opinion. Il semble maintenant que la dernière obsession du rappeur de 27 ans pour Tiger King ne se passe pas trop bien avec certains fans.

Dans une série de tweets, Cardi a publié ses réflexions sur les docuseries en streaming, presque en temps réel.

Le 26 mars, Cardi a déclaré qu’elle avait commencé à regarder mais s’était perdue en participant à des «activités pour adultes». Netflix s’est précipité à la rescousse pour l’aider à la rattraper. Les fans l’ont perdu du fait que le compte du service de streaming a répondu.

«Les employés de Netflix travaillent tous à distance, ivres et déraillés. Nous stanons », a répondu ce fan. “Netflix s’y est rendu”, a expliqué un autre. Beaucoup ont affiché des sentiments via GIF, ce qui a rendu la situation beaucoup plus divertissante.

Dans un autre tweet, Cardi a appelé Carole Baskin pour avoir été une “garce lisse”. Baskin est l’activiste des droits des animaux, Joe Exotic, qui aurait planifié un meurtre contre rémunération, qui est détaillé dans Tiger King: Murder, Mayhem et Madness.

Beaucoup ont convenu avec Cardi que Baskin n’est pas aussi innocente qu’elle le prétend.

“Quand Carol est attirée dans une camionnette par un millionnaire deux fois son âge, mais elle finit par l’assassiner et réaffecter sa fortune pour protéger les espèces menacées”, a commenté ce fan.

Bien que cela soit suffisant pour inciter certains à se connecter au monde bizarre de Joe Exotic, Cardi a encore amplifié ses tweets.

Le rappeur veut lever des fonds pour libérer Joe Exotic

Bout pour ouvrir un compte gofundme pour Joe. Il sera libre.

– iamcardib (@iamcardib) 28 mars 2020

Après avoir fait connaître son amour pour Tiger King, Cardi a tracé une ligne majeure dans le sable, divisant les fans.

«Bout pour ouvrir un compte gofundme pour Joe. Il sera libre », a-t-elle tweeté.

Le message contient actuellement 4 500 retweets, 44 000 j’aime et plus de 1 000 commentaires. De nombreux fans de Cardi pensent que son amour du documentaire est une chose, mais soutenir le criminel condamné – qui purge actuellement 22 ans de prison fédérale – en est une autre.

“Girllll vous parlez encore de cette émission”, a tweeté ce fan. «Bruh, même s’il était installé pour le meurtre pour la location (gros si), il achetait, vendait et élevait des petits sans éthique uniquement dans un but lucratif. Ne me dites pas que vous soutenez cela », a déclaré un autre.

«Fille s’il te plaît, ne le fais pas. C’est un prédateur, il attire des jeunes hommes avec des animaux et de la drogue. Les hommes qui ont été maltraités et qui sont nouveaux à l’âge adulte et en font essentiellement des esclaves sexuels. Il n’est pas cool. Comme les mèmes sont super mais ne vous laissez pas berner. C’est une mauvaise personne », a ajouté ce fan.

Certains sont farouchement opposés au soutien de Cardi au gardien d’Oklahoma. D’autres utilisent le hashtag #FreeJoeExotic.

Que pense Joe Exotic du soutien de Cardi B.?

Pour le moment, on ne sait pas exactement comment Exotic ressent le soutien des célébrités. Cependant, sachant d’après le documentaire que son seul objectif était la gloire, une fois que l’on peut en déduire, Exotic est excité par le soutien de Cardi.

Exotic a récemment déposé une plainte de 94 millions de dollars contre plusieurs agences gouvernementales et ses anciens partenaires commerciaux – depuis sa cellule de prison – juste avant la libération de Tiger King.

L’argent, selon Exotic, est «pour 18 ans de recherche, de perte de biens personnels et de soins à 200 tigres génériques, ainsi que de fausses arrestations, de faux emprisonnements, de discrimination, de poursuites malveillantes, d’exécution sélective et de la mort de sa mère, Shirley Schreibvogel », Selon plusieurs points de vente.

Une pétition change.org a été lancée pour obtenir que le président Donald Trump pardonne à Exotic. Il y a actuellement 9 600 signatures et plus.

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness est maintenant disponible sur Netflix.