Les fans sont convaincus que c’était à ce moment-là que le spectacle aurait dû se terminer

Grey’s Anatomy est à mi-chemin de la saison 16, et ne devrait pas se terminer de sitôt. Avec le départ d’Alex Karev (Justin Chambers), les fans discutent à nouveau de la fin de l’émission.

La série est actuellement renouvelée pour la saison 17. Bien que les téléspectateurs continuent de regarder, ils estiment qu’il y avait plusieurs points d’arrêt solides. Voyons quand les fans disent que la série aurait pu avoir une belle fin.

Grey's Anatomy Cast

Combien de personnages originaux de «Grey’s Anatomy» sont restés dans la série?

Au fil de la série, chaque saison, nous perdons de plus en plus de personnages principaux que les téléspectateurs aimaient. Ces départs suscitent toujours des pensées de finalité. Pourquoi les producteurs n’ont-ils pas terminé la série sur une bonne note alors que de nombreux personnages préférés des fans sont toujours là?

“La finale de la saison 11 était en quelque sorte une belle synthèse de Meredith (Ellen Pompeo) qui commençait à récupérer après Derek (Patrick Dempsey) et s’appuyait sur Maggie (Kelly McCreary) et Amelia (Caterina Scorsone)”, a écrit un fan sur Reddit.

La mort du mari de Meredith, Derek (Patrick Dempsey) est souvent mentionnée comme un bon point d’arrêt pour le spectacle. Il était un grand favori des fans, et à ce moment-là, Cristina Yang (Sandra Oh) – la sœur tordue de Meredith – était déjà partie également.

Cependant, l’émission a continué de nombreuses saisons après cela. À mi-chemin de la saison 16, il ne reste plus que trois acteurs originaux.

Avec Meredith Gray, nous avons toujours Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Richard Weber (James Pickens, Jr.). Bien que les téléspectateurs en soient venus à aimer bon nombre des nouveaux personnages, il n’y en a que trois qui ont duré depuis le début de la série.

Les fans de “Grey’s Anatomy” pensent que ce moment a été le point culminant

Le 300e épisode de Grey’s Anatomy a servi de rappel massif à tous les personnages de la série. Il a commencé avec trois résidents qui avaient chacun une ressemblance étrange avec Izzie, George et Cristina blessés dans un accident de montagnes russes. Meredith refuse de monter dans son avion pour accepter son prix Harper Avery en raison de combien ils lui rappellent ses amis.

«Cela aurait été une belle fin, surtout. s’ils ont tout fait comme si c’était la grande finale, tous les acteurs passés reviennent pour dire au revoir », a écrit un fan du 300e épisode. “Meredith se rend compte qu’elle est plus qu’ordinaire et plus que la veuve de Derek lorsqu’elle les voit dans la fenêtre.”

Tout au long de l’épisode, les fans purs et durs reçoivent des œufs de Pâques avec les nombreuses références aux incidents et personnages passés. Tout cela a culminé avec l’acceptation du prix de Meredith par Jackson alors qu’elle regardait depuis la salle d’opération. Dans la fenêtre d’observation, elle a vu le soutien de tous ses amis. Ce fut un moment qui aurait pu faire la fin parfaite.

“Lorsque Mer a remporté le prix Harper Avery, je sentais que c’était un moment super important dans sa carrière, et maintenant, cela ressemble à une note de bas de page”, a écrit un fan sur Reddit.

L’émission a continué pendant plusieurs saisons après ce 300e épisode, laissant les fans se demander comment cela finira-t-il finalement? Pourrait-il jamais être aussi fort que cet événement nostalgique?

Comment «Grey’s Anatomy» devrait-il se terminer maintenant que les producteurs ont raté le point d’arrêt naturel?

“Maintenant, je pense qu’ils devraient y mettre fin à S17”, a expliqué un spectateur. “Terminez cette saison en cours et consacrez la saison prochaine à dire au revoir en attachant les bouts et en ramenant les personnages passés.”

Puisque l’émission est renouvelée pour la saison 17, il semble que ce soit la dernière chance à un point d’arrêt logique.

“Honnêtement, je pense qu’à un moment donné, il a déjà eu tellement de points de terminaison naturels qu’ils pourraient tout aussi bien le faire fonctionner pour toujours maintenant, comme l’Hôpital général qui existe depuis 60 ans”, a ajouté un autre fan. «Continuez à attirer de nouvelles personnes. Continuez à perdre des gens. Ramenez les gens d’entre les morts. C’est un feuilleton de toute façon, penchez-vous. “

Certains fans pensent que la série pourrait se poursuivre indéfiniment, tandis que d’autres sont prêts pour qu’elle se termine.

“Je l’apprécie toujours maintenant, mais alors que nous continuons à dire au revoir à de plus en plus de personnages, je pense qu’il est temps de conclure”, a répliqué un autre spectateur.

Qu’il se termine tôt ou tard, cela dépend d’Ellen Pompeo et de Shonda Rhimes, qui ont accepté de trouver un point d’arrêt lorsqu’ils seront prêts. Jusque-là, vous pouvez continuer à regarder Grey’s Anatomy à sa nouvelle heure, à 21 heures. ET, les jeudis sur ABC.