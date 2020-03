Les fans sont convaincus que le rhinocéros est une légende hollywoodienne

Les fans de Masked Singer aiment les défis. Et cette saison, le spectacle porte le mystère du masque à un tout autre niveau. Cependant, il y a une identité que les téléspectateurs croient avoir compris. Après avoir analysé ses indices, les fans pensent que The Rhino est une légende hollywoodienne certifiée.

LE CHANTEUR MASQUÉ: Le Rhino dans le tout nouveau Last but not Least: coup d’envoi du groupe C! épisode de THE MASKED SINGER diffusé le mercredi 11 mars (8: 00-9: 01 PM ET / PT) sur FOX. (Photo de FOX via .)

Les indices de Rhino révélés sur “The Masked Singer” jusqu’à présent

The Masked Singer intrigue et divertit les fans depuis maintenant trois saisons. Avec le mystère derrière ses costumes colorés et exotiques, ses performances musicales, ses danses et ses concurrents de célébrités dignes de pâmer, le spectacle a gardé les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.

À l’heure actuelle, les fans savent qu’ils doivent prêter attention à chaque indice de l’émission. Des détails des costumes aux choix de chansons, presque tous les aspects de la compétition cachent un indice. Et puis, bien sûr, il y a le paquet d’indices, qui laisse de vagues allusions à l’identité du candidat.

Jusqu’à présent, The Rhino a révélé un certain nombre d’indices qui pourraient révéler son identité. Tout d’abord, il porte une veste de pilote et des lunettes et mesure plus de 6 pieds. Dans son paquet d’indices, il dit que cela peut sembler «dur et dur», mais c’est vraiment juste un «doux géant».

Il semble avoir un penchant pour les motos et suggère qu’il a eu beaucoup de succès dans sa jeunesse, mais qu’il s’est «écrasé et brûlé». Le Rhino a également une sorte de connexion avec le Grand Ole Opry à Nashville, Tennesse.

Les fans pensent qu’il est une légende hollywoodienne

Juste au moment où les fans de The Masked Singer pensent avoir vu leur plus grande célébrité, la série parvient à faire ressortir des noms si légendaires que le public est choqué. Cette saison seulement, deux icônes de la musique ont été démasquées – Chaka Khan et Dionne Warwick. Et la saison dernière, l’émission a présenté des célébrités comme Paul Shaffer, Patti Labelle et Seal.

En ce qui concerne The Rhino, après avoir soigneusement analysé son paquet d’indices, les fans sont presque sûrs qu’il n’est autre que la légende hollywoodienne John Travolta. L’acteur est à la fois grand et pilote, et oui, il peut certainement chanter.

Travolta a eu un certain nombre de films très réussis quand il était plus jeune, y compris des films emblématiques comme Grease et Saturday Night Fever. Son clin d’œil à Nashville pourrait être un indice de son film inspiré de la musique country, Urban Cowboy. Et tout ce qui concerne l’écrasement et l’incendie pourrait faire référence à un incident de 1992 au cours duquel il a presque écrasé son avion dans un autre.

Certains fans sont sûrs que The Rhino est Travolta, et ils ont diffusé leurs prédictions sur Twitter. “Suis-je le seul à penser que le Rino est John Travolta?” a tweeté un fan. “Une partie du package avait du sens pour John Travolta, mais cette voix est plutôt bonne”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Qui d’autre fans de «The Masked Singer» pensent que The Rhino pourrait être

Mais tous les téléspectateurs ne sont pas convaincus que le Rhino est Travolta. Parce qu’il a chanté “Have a Little Faith in Me” avec un twang country parfait, certains fans pensent qu’il pourrait être un chanteur country comme Tim McGraw, Trace Adkins ou Keith Urban.

Selon la performance du Rhino dans les semaines à venir, il faudra peut-être un certain temps avant que les fans ne le voient enfin démasqué. Jusque-là, c’est la supposition de n’importe qui.