Les fans sont divisés sur le point de savoir si Chris Harrison est le véritable héros de la saison désastreuse de Peter Weber ou une partie du problème

La saison 24 de The Bachelor s’est finalement terminée et c’était une pour les livres. Entre le drame de Victoria F. et l’incapacité de Peter à prendre une décision, la série de franchise à prédominance masculine s’est terminée sur les notes les plus aigres d’une couronne pleine de fans à la mâchoire lâche.

Heureusement, l’hôte, Chris Harrison, a réussi à gratter tout semblant de qualité pour laisser aux téléspectateurs un arrière-goût plus doux. Voici pourquoi les fans sont partagés: Harrison est le vrai héros de la franchise, ou c’est lui le problème.

Les fans disent que la saison 24 de «The Bachelor» a été difficile à regarder

L’animateur de télévision Chris Harrison regarde du quatrième tee lors du deuxième tour de l’AT & T Pebble Beach Pro-Am au Monterey Peninsula Country Club le 07 février 2020 à Pebble Beach, en Californie. (Photo de Michael Reaves / .)

Depuis 18 ans, Chris Harrison est l’homme en charge de The Bachelor, The Bachelorette et de toute autre émission connexe de la franchise. Il est un pro dans la gestion de tous les drames sur le plateau, il réconforte et il parvient en quelque sorte à obtenir les bonnes émotions et confessions de chaque candidat.

La saison 24 de The Bachelor a peut-être été la saison la plus difficile de Harrison à ce jour. Pilote, Peter Weber, a mis fin à sa course désastreuse [mostly] célibataire après que sa partenaire choisie, Hannah Ann Sluss, a rompu avec lui.

Bien que Peter ait essayé de faire fonctionner les choses avec la deuxième, Madison Prewett, cela n’a pas fonctionné non plus. Quiconque a regardé After the final Rose pendant la finale peut comprendre pourquoi.

Madison et la mère de Peter, Barbara Weber, ont échangé des mots, mettant le pilote Pete au milieu. Il a peut-être défendu Madison à ce moment-là, mais quelques jours plus tard, une explication Instagram a révélé que les deux hommes se sont séparés.

Cela dit, beaucoup disent que la seule grâce salvatrice tout au long du naufrage d’une saison, était la capacité de Harrison à sauver n’importe quel moment d’une catastrophe totale. C’est du moins ce que disent de nombreux fans de Bachelor Nation.

«Il est vraiment l’un des meilleurs animateurs d’une émission, il a définitivement porté cette finale. Nous vous aimons @ chrisbharrison # BachelorFinale », a tweeté ce fan.

Un autre a plaisanté sur la situation précaire de Harrison en disant: «Je veux juste que vous sachiez, je serai là. Avec un caméraman. “

Cependant, l’autre côté des choses semble un peu plus salé.

Beaucoup blâment les producteurs et Harrison pour avoir provoqué un drame

Lors de la finale de la saison de Weber, Harrison a pris sur lui – probablement au coup de coude des producteurs – de chercher Madison pour lui demander si elle voulait un autre cliché avec Peter.

Tout cela a fait une bonne télévision, mais la position réelle a mis tout le monde dans un état maladroit. Non seulement Madison a accepté l’offre et tenté de se réconcilier avec Peter contre la volonté de Barbara, mais certains pensent que Harrison est allé trop loin en coupant au milieu de la relation rompue.

«Note aux producteurs cependant, ce fut une saison terrible pour le célibataire. Beaucoup trop de drame! La fin anti-climax compte tenu de tout le battage médiatique. Je pense qu’il est temps de revenir au bon vieux temps où le bachelor / bachelorette était un spectacle et non une nation », a noté ce fan.

«@Chrisharrison est allé beaucoup trop loin en soutenant Madison pour Peter juste pour 30 minutes de temps d’antenne. Dégoûtant à quel point Madison était impatiente de reprendre Peter. Aucun sentiment pour Hannah Ann. Aucune femme qui se respecte ne ferait cela. Où était son père?! ” dit ce spectateur.

“BULLSH * T. Il feint la sincérité et l’attention tout en faisant tout ce que les producteurs lui disent de faire. Il aimait le bordel. ” cette personne a partagé.

«Chris n’est pas Cupidon. Tout ce qui l’intéresse, c’est la fabrication de pièces de théâtre », a ajouté une autre personne.

D’autres défendent Harrison, lui attribuant d’avoir sauvé la saison

En tant qu’homme qui alerte tout le monde sur «la dernière rose de la soirée», les fonctions d’hébergement de Harrison vont souvent au-delà. Beaucoup n’aiment pas son implication dans aucune partie du drame, mais d’autres n’hésitent pas à défendre l’hôte de longue date, le remerciant d’avoir sauvé tous les moments de naufrage.

Certains moments de la saison 24 mentionnés incluent la navigation du retour d’Hannah Brown, la situation de Chase Rice avec Victoria F., le retour d’Alayah Benavidez qui a alimenté plus de drame, Peter lui ouvrant la tête, la plupart de la situation de Victoria F. plus.

«Les producteurs lui ont dit d’y aller et il est allé. Il a fait tout ce qu’ils lui avaient dit de faire. Personne sain d’esprit n’interférerait comme ça. De quoi s’inquiète-t-il? Cotes », a souligné ce fan.

“Chris Harrison est le seul parent de soutien dont Peter a besoin”, a déclaré ce spectateur.

«Chris Harrison, l’ailier ultime. #TheBachelor », ont déclaré de nombreux autres.

Aimez-le ou détestez-le, Harrison est le visage de la franchise. Au moins, la saison de Peter est enfin terminée et nous pouvons tous nous préparer pour Bachelor in Paradise.