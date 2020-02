Les fans sont heureux que ce personnage revienne

Alors que les fans de Lucifer attendent les nouvelles des débuts de la saison cinq, l’équipe créative derrière la série continue de laisser tomber de minuscules morceaux de ce qui va arriver. Bien que nous ne sachions pas quand le premier lot d’épisodes arrivera sur Netflix, nous savons que de nouveaux personnages et des personnages de retour devraient apparaître dans la dernière saison.

Tom Ellis et Lauren German ont taquiné l’action de Deckerstar, et il a été révélé qu’un épisode sur le thème des années 1940 faisait partie du plan. Un personnage omniscient majeur sera présenté et avec cela, l’un des plus excentriques revient. Devine qui?

Tom Ellis dans la saison 3 de «Lucifer» | Collection d’images FOX via .

«Lucifer» ramenant une flamme passée

Une photo de l’intérieur d’une table lue fait la tournée en ligne, tout comme la nouvelle via Entertainment Weekly selon laquelle l’actrice Inbar Lavi est dans la saison cinq. À qui joue-t-elle? L’ancienne première petite amie naïve mais aimante de Lucifer, Eve. EW a dévoilé une première photo de Lavi qui a été assignée en tant qu’invité pour la saison à venir.

Selon le média, les showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich ne peuvent pas attendre que les téléspectateurs voient ce qui se passera pour Eve:

“On est tellement

ravis de retrouver Inbar! La dernière fois que nous l’avons vue, Eve a brisé le cœur de Maze. Soooo… a

les retrouvailles entre notre démon préféré et le pécheur d’origine devraient se dérouler sans encombre,

droite?”

La publication cryptée de Lavi sur les médias sociaux comprenait un instantané du script avec le titre effacé, il n’est donc pas clair quels épisodes présenteront Eve. Avec Dieu dans l’image aussi, cela devrait donner lieu à des plaisanteries intéressantes.

Pourquoi les fans sont

prêt à voir plus Eve dans «Lucifer»

Labyrinthe et Chloé

ont tous deux été laissés abandonnés par les objets de leurs affections à la fin

de la saison quatre, mais avec Eve et Maze, c’était plus une histoire d’amour non partagée.

Il y a une opportunité pour les fans de voir la croissance des deux personnages, qu’ils se terminent

ensemble en couple ou avec d’autres amoureux.

De nombreux téléspectateurs

aimé le personnage d’Eve et je veux voir si elle reviendra plus sage et plus savante ou si

elle sera toujours verte et fera involontairement des ravages sur Terre. Maintenant que Dieu est

prêt à être dans l’image, qu’est-ce que cela signifie pour sa pause du ciel et

leur rencontre possible?

En fin de compte,

les fans sont enracinés pour la romance entre Maze et Eve autant qu’ils le sont pour

Luci et Chloé. Mais avec le tempérament de Maze et le cœur brisé, ce ne sera pas facile

périple.

C’est

à droite, Dieu et Lucifer seront ensemble

Les écrivains de Lucifer

la salle est un groupe joyeux qui aime partager des indices avec les fans sur la saison cinq

épisodes. Il y a quelques semaines, il a été révélé que Dennis Haysbert avait été choisi comme Dieu

et partagera du temps d’écran avec les deux fils – Lucifer et Amenadiel. Une récente

le post de la salle des écrivains a taquiné qu’il y avait un épisode de dîner en famille dans le

sonner la cloche pour une variété d’invités. Eve pourrait-elle être à la table en tant que

Date?

Les fans adorent

l’idée, mais tout le monde devra simplement attendre et voir ce qui est dans le pipeline lorsque

Eve, Dieu et tous les autres se réunissent à Los Angeles dans la saison cinq de Lucifer.