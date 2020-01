Les fans sont-ils attirés par le Ciri de Freya Allan?

The Witcher, si vous ne l’avez pas encore vu sur Netflix, raconte les aventures de Geralt de Rivia, joué par Henry Cavill. Cependant, Geralt n’est pas le seul personnage de la première saison de l’émission. L’émission concerne également Yennefer de Vengerberg et la princesse Cirilla, communément appelée Ciri, de Cintra. Yennefer est joué par Anya Chalotra tandis que Ciri est joué par Freya Allan.

Freya Allan’s Ciri est un personnage intrigant dans The Witcher. Elle grandit à l’abri et protégée, vivant comme la princesse de Cintra. Ensuite, des événements tragiques se produisent et elle est forcée de fuir. La regarder s’adapter à cette différence doit être intéressante pour les fans, non?

Découvrez, à l’avance, ce que les fans pensent de Freya Allan’s Ciri dans The Witcher. Attention: il y aura des spoilers.

Pourquoi les fans pourraient-ils être attirés par le Ciri de Freya Allan dans “The Witcher”?

Anya Chalotra (Yennefer), Henry Cavill (Geralt) et Freya Allan (Ciri) lors de la première de The Witcher à Londres | David M. Benett / Dave Benett / WireImage

Freya Allan’s Ciri est un personnage assez intéressant dans The Witcher. Elle grandit une princesse et est bien prise en charge et protégée par sa grand-mère la reine Calanthe. Puis son royaume de Cintra est envahi et repris par Nilfgaard. Avant de sortir clandestinement du royaume, sa grand-mère lui dit de “trouver Geralt de Rivia” parce qu’il est son destin.

Finalement, les deux se trouvent, mais pas avant que Ciri ne se lance dans plusieurs aventures. Après avoir perdu sa famille et sa maison à cause de l’invasion de Nilfgaard, elle essaie de trouver des remplaçants mais ne réussit pas vraiment. D’abord, elle rencontre un garçon nommé Dara, puis elle rencontre des réfugiés fuyant Cintra telle qu’elle est, puis elle rencontre une femme au marché dans une petite ville. Elle passe également du temps dans la forêt de Brokilon avec des dryades mais finit par partir avec quelqu’un qu’elle pense connaître.

Ciri a aussi des pouvoirs qu’elle ne comprend pas vraiment. Elle est assez courageuse pour survivre à tout ce qu’elle traverse après avoir perdu sa famille et sa maison. Elle est suffisamment déterminée pour continuer à chercher Geralt, malgré toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée. Ciri semble être le genre de personnage que les fans apprécieraient.

Est-elle? Découvrons-le.

Que disent les fans de Ciri dans «The Witcher»?

Un fan sur Twitter dit qu’ils “ne savent pas s’il y a jamais eu de meilleures décisions de casting que celles prises pour The Witcher”. Ce fan énumère ensuite les personnages principaux et les acteurs qui les représentent. Le fan donne à “Freya Allan as Ciri” un “10/10”. Un autre fan dit qu’ils “ne peuvent pas attendre la saison 2 de The Witcher parce que [they] veulent plus de Yennefer et plus de Geralt [and] Jaskier se chamaille [and] Ciri aussi grandit. ”

Un utilisateur de Twitter ajoute: «Opinion impopulaire: la série Witcher aurait été meilleure si Ciri était le personnage principal.» Un autre fan dit: «Je ne dis pas que j’ai regardé The Witcher de façon excessive, mais j’ai presque versé une larme lorsque Ciri a serré Geralt dans ses bras. . “Pourtant, un autre fan dit” Je viens de terminer de regarder The Witcher et wow! … J’ai hâte de voir la saison 2 pour voir plus de Geralt … Yennefer, Triss, Ciri. ”

Les fans aiment-ils Freya Allan dans le rôle de Ciri dans «The Witcher»?

Un autre fan dit que «à mi-chemin du premier épisode de The Witcher and Cavill ajoute au charme de Geralt… .Freya Allan comme Ciri fonctionne aussi.» Un autre fan ajoute «Freya Allan car Ciri est actuellement précaire, mais le personnage mystérieux [they] attendus. “Ce fan poursuit en disant qu’ils sont” impatients de voir plus de Freya Allan comme Ciri et son personnage arc dans la saison à venir. ”

Un utilisateur de Twitter demande aux fans de «prendre plusieurs instants pour apprécier [Anya Chalotra and Freya Allan]. “Selon ce fan, ils” étaient incroyables comme Yennefer et Ciri et [fans] n’aurait pas pu demander un meilleur casting. “Un autre fan dit qu’ils” ont terminé The Witcher … Freya Allan qui a joué Ciri était … bien joué. ”