Les fans sont terrifiés La fusée ne sortira pas du troisième acte vivant

Les pertes dans l’univers cinématographique Marvel ne signifient pas toujours la mort, même si mourir dans cette franchise n’est devenu rien de plus que relatif. D’autres pertes ont eu lieu dans les films Marvel précédents, parfois aussi importantes que la perte d’un personnage.

Par exemple, dans le troisième film d’Iron Man, Tony Stark a perdu le réacteur à arc dont il dépendait. À la fin de la guerre à l’infini, tout le monde connaît le nombre de décès massifs survenu en raison de la rupture de Thanos.

D’autres «troisièmes films» de la saga Avengers arrivent, en particulier le troisième film de Spider-Man et Guardians of the Galaxy Vol. 3. C’est dans ce dernier film que les fans craignent une mort majeure.

Le consensus général dit que ce pourrait être Rocket cette fois, ce que tous les fans ne veulent pas, car certains pensent que son histoire n’est pas tout à fait terminée.

Quelles sont les perspectives de mort de Rocket dans Guardians of the Galaxy Vol. 3?

Les fans de Reddit ont beaucoup d’idées sur qui pourrait mourir dans le troisième film à venir pour Spider-Man, Guardians of the Galaxy et Ant-Man. Beaucoup pensent que Ned dans Spider-Man 3 mourra probablement et reviendra plus tard en tant que Hobgoblin. D’autres pensent qu’Ant-Man perdra Hank Pym.

Puis il y a cette mort possible de Rocky Raccoon dans Guardians of the Galaxy Vol. 3. La spéculation sévit depuis un certain temps, et la conjecture peut aller encore plus longtemps si le coronavirus retarde encore ces films.

Du point de vue de James Gunn, il a dit qu’il voulait que Rocket ait un arc complet, ce qu’il ne pouvait pas faire initialement après avoir été licencié par Disney. Dans une interview avec Deadline en 2019, il a déclaré qu’il voulait boucler la boucle de Rocket sans nécessairement dire qu’il voulait le tuer. Non pas que les fans ne voient pas que Gunn fait allusion à une telle chose.

Depuis que Rocket a dû vivre une vie difficile sans pouvoir faire confiance à personne après avoir été créé comme une créature améliorée cybernétiquement, la plupart des gens espèrent qu’il pourra trouver du bonheur s’il finit par mourir. Un indice est apparu dans un film précédent insinuant que Rocket savait qu’il n’avait pas une longue durée de vie.

La plaisanterie de Rocket Raccoon de ne pas vivre très longtemps

Au cours d’une mission suicidaire dans les premiers Gardiens de la Galaxie, certains se souviennent peut-être que Rocket s’est exclamé parce qu’il n’avait pas longtemps à vivre de toute façon.

N’importe qui peut prendre cela d’un million de façons différentes, y compris juste une déclaration facétieuse. Bien sûr, étant un raton laveur, Rocket peut penser qu’il n’a pas beaucoup de temps à vivre en fonction de l’espérance de vie moyenne du raton laveur. Étant une création cybernétique, cela pourrait avoir changé, lui permettant de vivre plus longtemps qu’il ne le pense.

Si Vol. 3 se déroule après la fin de partie, Rocket sera beaucoup plus âgé que lorsque tout le monde l’a vu pour la dernière fois. Il est certainement possible qu’il meure juste de vieillesse, ou peut-être tragiquement au cours d’une séquence de bataille.

Les morts héroïques sont ce que l’univers cinématographique Marvel est tout comme on l’a déjà vu avec la mort de Tony Stark. Quoi qu’il en soit, on espère que Rocket trouvera du bonheur avant que cela ne se produise. Certains parlent de la catégorie de l’amour plus que tout.

Rocket peut-il trouver l’amour avec quelqu’un comme Lylla?

Gardiens de la Galaxie Vol. 2 affiches | Albert L. Ortega / .

Des rumeurs ont surgi au cours de la dernière année où Rocket a découvert un intérêt amoureux pour Lylla, un personnage de loutre issu des bandes dessinées et de la planète natale de Rocket, Halfworld. Lui donner une sorte de bonheur romantique n’a de sens que s’il est constamment en péril sans avoir beaucoup de chance de profiter de sa courte vie.

Il y a de bonnes chances que cela se produise si cela rend sa mort d’autant plus poignante, sinon en mesure de maintenir sa relation au-delà d’un court laps de temps. Pourtant, comme dit le proverbe, il vaut mieux avoir aimé que pas du tout … même si on est un raton laveur cybernétique.

Seul James Gunn en est sûr. Pourtant, il est l’un des meilleurs candidats pour garder chaque secret dans l’univers cinématographique Marvel.