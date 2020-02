Les fans sont vendus, la banane est un rocker emblématique des années 1980

Hier soir, sur The Masked Singer, le groupe B s’est présenté, et les fans sont déjà vendus que The Banana est cette rockstar populaire.

* ALERTE SPOILER * Cet article contient des informations qui pourraient gâcher The Banana.

La banane sur «Le chanteur masqué»

Dans le paquet d’indices, la Banane est allongée sur un terrain de football avec un chapeau de cowboy à côté de lui parce qu’il a «exagéré» la nuit précédente. Il a fait plusieurs références de fête et de gueule de bois et a déclaré qu’il organisait des fêtes épiques.

De plus, la vidéo a zoomé sur un collier de chien bleu au milieu du champ et a montré un poisson-globe. The Banana a admis qu’il était «dur à l’extérieur mais un smoothie total à l’intérieur», et il l’a confirmé avec son interprétation fluide de «A Little Less Conversation» d’Elvis Presley.

Qui les fans croient-ils que The Banana est?

De nombreux téléspectateurs de The Masked Singer Reddit croient fermement que le chanteur-compositeur-interprète et musicien, Bret Michaels, est la banane. Plusieurs fans de Poison, un groupe de glam rock dont il s’est fait connaître en tant que chanteur principal, peuvent le dire en fonction de son langage corporel, des gestes de ses mains qu’il a faits en chantant, de sa présence sur scène globale et d’un mouvement de danse à mi-pas emblématique. quelques fois. De plus, certains pensent que sa voix est «un cadeau mort».

Un autre utilisateur de Reddit a cassé tous les indices et expliqué pourquoi ils convenaient à Michaels. Par exemple, le paquet montrait un chapeau de cow-boy, que le rockeur est connu pour balancer la majorité du temps. Il a également montré un poisson-globe venimeux pour son groupe, Poison.

De plus, le rockeur a fait plusieurs références à son émission de rencontres populaire VH1, Rock of Love, en parlant de filles, de gueules de bois, de faire la fête dans un bus, et a mentionné un rodéo, qui est le nom de l’un des concurrents préférés de la série.

Il est également tombé dans son colis, ce qui pourrait être un clin d’œil à une blessure qu’il a subie lors des Tony Awards 2009. Enfin, le paquet d’indices montrait un collier de chien bleu, et Michaels venait de la modeste ville de col bleu de Butler, en Pennsylvanie.

Qui est Bret Michaels?

Né Bret Michael Sychak en 1963, le musicien a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de six ans. Il a commencé à jouer de la guitare à l’adolescence et a formé un groupe, initialement appelé Paris.

Cependant, après un an, ils ont changé leur nom pour Poison et se sont déplacés à travers le pays de Pennsylvanie à Los Angeles pour poursuivre une carrière musicale réussie.

Malheureusement, le groupe n’est pas arrivé et ils sont rentrés chez eux, mais leur chanson de 1987, «Talk Dirty to Me», est devenue platine, et ils sont devenus des noms familiers.

Même si le groupe est devenu l’un des plus grands groupes de glam metal au monde, des problèmes de drogue ont poussé Michaels à se battre physiquement avec son partenaire, C.C. DeVille.

En 1998, Michaels s’est lancé dans une carrière solo et a joué dans la série de compétition de rencontres VH1, Rock of Love avec Bret Michaels en 2007. Après trois saisons très réussies, la troisième dans laquelle une série était élevée pour VH1, Michaels a transmis la quatrième saison à star dans Bret Michaels: La vie telle que je la connais.

En 2009, Michaels a joué avec Poison lors des 63e Tony Awards et a été frappé à la tête par un set descendant, le renversant. Il s’est cassé le nez mais a ensuite subi une hémorragie l’année suivante.

Michaels a ensuite poursuivi CBS car il croyait que l’accident de série avait causé l’hémorragie, et ils se sont réglés à l’amiable pour un montant non divulgué.

Le rockeur a été fiancé à Kristi Lynn Gibson, une femme avec qui il sortait de façon intermittente depuis plus de 15 ans et a engendré ses deux enfants, Raine (19 ans) et Jorja (14 ans).

Cependant, les deux se sont séparés en 2012, et Michaels semble être célibataire. Pour voir si The Banana se révèle être Bret Michaels, regardez The Masked Singer les mercredis à 20 h. EST sur CBS.